Os srs. Kassab e Alexandre de Moraes obrigaram os usuários de fretados a gastar mais tempo e dinheiro para chegar ao destino, prometendo novas linhas de ônibus para atender aos trechos onde o fretado não iria mais passar. Pois fiquei surpresa ao chegar no início deste mês na Estação Santos-Imigrantes e descobrir que o ônibus da linha 9551-10 Pinheiros não passava nunca! Na primeira semana ele circulou de 10 em 10 minutos, depois o intervalo aumentou para 30 minutos e, então, após um jogo de empurra-empurra entre a SPTrans e a Via Sul, descobri que só haverá um ônibus para atender à demanda dos usuários. Isso é realmente o que o prefeito de São Paulo e o secretário de Transportes prometeram? Eles ainda dizem que os usuários não vão querer pôr mais carros na rua, que muitos irão a pé. Gostaria de convidá-los a percorrer esse trecho (Estação Santos-Imigrantes até a Avenida São Gabriel, no Itaim), onde, para chegar ao destino, tenho de me virar todos os dias.

ERIKA REGINA DA SILVA TERRA

São Paulo

Marco Siqueira, da Assessoria de Comunicação Social da SPTrans, informa que, a respeito do serviço prestado pela linha 9551-10 Metrô Imigrantes-Pinheiros (Faria Lima), criada após a restrição ao tráfego de fretados, desde a primeira quinzena de setembro essa linha circula com frota de cinco ônibus. A alteração na frota também ocorreu na linha 6004 Metrô Conceição-Berrini, que ganhou mais um veículo. As mudanças envolveram a criação de um total de 11 novas linhas e o acompanhamento da SPTrans tem sido constante, a fim de realizar os ajustes necessários por causa da demanda.

Virada esportiva

Na próxima virada esportiva, sugiro que os organizadores escolham outro lugar de encerramento de uma das atividades. Porque foi infeliz a escolha da Praça Alexandre de Gusmão, na Alameda Jaú, para a reunião de um grupo de ciclistas. Estes não foram o problema, mas sim o som com um locutor berrando em plena madrugada. A praça é cercada por prédios residenciais, formando eco ensurdecedor. E os moradores foram obrigados a suportar o barulho até 3h30.

LOREANA VALENTINI

São Paulo

Lixo por todo lado

O lixo nas calçadas mostrado na foto em Cidades-Metrópole (19/9) - sofás, entulhos, etc. - é algo corriqueiro na cidade e provém da falta de cidadania, educação e oportunismo de pessoas que não respeitam a si mesmas nem sua comunidade. Esse tipo de vandalismo deveria ser punido com multas, principalmente os bares e restaurantes, que, a exemplo de alguns na Rua Augusta e na Vila Buarque, não ensacam devidamente seu lixo nem varrem suas calçadas.

FRANCISCA DE LURDES SILVA

São Paulo

O diploma sumiu

Curso o 7.º semestre de Direito e passei para a próxima fase de um concurso público. Quando fui convocado para entregar os documentos, descobri que meus certificados de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio estavam irregulares: faltavam o carimbo com a data de publicação e a inclusão dos dados no sistema da Gestão Dinâmica de Administração Escolar. Regularizei o certificado do Ensino Fundamental, mas fui informado de que o Colégio Cristão USA, onde concluí o Ensino Médio em 2003, havia sido cassado em 2006. Em 6 de maio, fui à Diretoria de Ensino Leste 5 e fiz o pedido de verificação de vida escolar. Em 17 de agosto, disseram que meu prontuário não fora encontrado e que a única possibilidade seria a faculdade validar meu certificado. Mas, na universidade, soube que isso não seria possível. Segundo os itens 3.1 e 3.1.3 da Deliberação n.º 18/86 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, os estudos posteriores no mesmo nível ou em níveis mais elevados suprem as carências de seu currículo escolar - dispensando qualquer documento que pudesse constar no prontuário. Com base nisso, fiz uma petição à diretoria, em 24 de agosto, já que preciso do certificado regularizado até o dia 22 de setembro para poder fazer a prova oral do concurso. Mas a responsável pela comissão de verificação, sem ler o documento, disse que nada poderia ser feito.

LEONARDO COSTA RODRIGUES

São Paulo

A Diretoria de Ensino Leste 5 não respondeu.

O leitor diz: Na semana passada, fui devidamente atendido. Uma funcionária disse que iria ser feita nova busca nos arquivos da escola. No dia 18, ela telefonou para informar que meu prontuário havia sido encontrado e já fora feita a publicação no Diário Oficial, regularizando-o. Sem a intervenção do jornal, certamente o caso não teria sido solucionado a tempo.

