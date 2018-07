Mesmo numa região das mais ricas do País, como é a Grande São Paulo, continuamos a assistir a tragédias - como essa explosão, ontem, de uma empresa de fogos de artifício em Santo André, que produzia irregularmente - que poderiam ser evitadas se a fiscalização pública fosse eficiente e responsável. Várias casas foram destruídas, ceifando muitas vidas. E até quando vamos ter de suportar desculpas esfarrapadas das pseudoautoridades? Não por outra razão, que distantes estamos de ser uma nação desenvolvida, pois continuamos a contabilizar - e cada vez mais - mortes estúpidas...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

PEDÁGIOS

Dilma Rousseff engalanou-se toda para anunciar que as concessões de rodovias à iniciativa privada feitas pelo governo Lula eram de longe a melhor opção, com pedágios baratos e estradas perfeitas. As empresas que conseguiram as concessões com deságio de até 65% agora reivindicam aumento no preço, alegando que com o tal preço baixinho não dá para fazer as obras prometidas e, assim, colocam a ministra-candidata numa tremenda saia-justa. Se der o aumento, ela sairá desmoralizada; se não der, elas continuarão a cobrar, mas sem fazer o prometido. Isto é: nada de duplicação nem de conservação. Os usuários? Ah! Os usuários vão votar para presidente no ano que vem.

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

Há algum tempo o Fórum publicou carta minha sobre o que chamo de pegadinhas na concessão de rodovias, por meio dos chamados reequilíbrios econômico-financeiros, reavaliação de tarifas e readequação de obras, que se aplicam após a assinatura do contrato, sempre em favor das concessionárias. É o exemplo da Artesp servindo também para as concessionárias em nível federal, com as consequências de sempre: quem paga é o usuário. Exemplo claro e inequívoco é o caso da concessionária Tebe. Obras previstas para o início das concessões são realizadas só dez anos depois. E a concessionária ainda é contemplada com mais uns dez anos de concessão, perfazendo 30 anos, quando o contrato inicial era de 20.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

BAIXARIA

Se o ministro Carlos Minc é defensor dos homossexuais, por que

dá um revide ao governador de Mato Grosso do Sul, dizendo que ele deve "sair do armário", usando a homossexualidade como

xingamento? Na verdade, ambos deveriam é sumir do mapa. Num mundo moderno e justo não há lugar para pessoas como o governador e o ministro. Que vergonha termos autoridades desse calibre!

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

TORTURA LONGA E ABSURDA

A censura é tortura imposta aos leitores pela supressão da liberdade de conhecer fatos que seriam publicados pelo Estadão.

E o pior: é a própria Justiça que a está impondo, em nome do corporativismo e contra o interesse público, até porque atos praticados por juiz suspeito são nulos e devem ser considerados ineficazes na ordem jurídica constitucional e processual. São quase dois meses de tortura, de postergar as normas vigorantes para o desempenho célere do processo. É injustificável e abominável.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneiro@claretianas.com.br

conselheiro da OAB-SP

Rio Claro

CUMPRIMENTOS

Em nome da Associação Brasileira de Imprensa e em meu nome, cumprimento Eugênio Bucci pelo excelente artigo Os inimigos (24/9, A2), didático e corajoso.

Rodolfo Konder abi.spaulo@gmail.com

diretor da representação da ABI em São Paulo

São Paulo

O CAMINHO PARA O GOLPE

A declaração de Lula de que vai mesmo estabelecer índices de produtividade para a agricultura é uma afronta aos produtores rurais e à Nação e uma ameaça aos demais setores produtivos, que futuramente também poderão - por que não? - ser contemplados com tal deliberação totalitária e esdrúxula. Tudo nos remete aos tempos de Stalin na URSS. Lula é determinado e só é ousado porque se vale da força de mobilização e intimidação da militância petista e do MST, por isso não vacila em adotar medidas que certamente levarão à convulsão no País, ensejando o cenário ideal a justificar um golpe e o terceiro e permanente mandato. Quarta-feira (23/9), o presidente do Senado e maioral do PMDB, José Sarney, discursou em plenário dando total apoio a Lula em defesa do MST, condenando a criminalização dos atos de vandalismo e invasão de propriedades privadas cometidos por esse bando. E até conclamando os ameaçados por eles a não os confrontarem. Ou seja, exigiu submissão dos proprietários rurais ante a violência do MST. À semelhança de Zelaya em Honduras, Lula está às vésperas de praticar um golpe político, assumindo posições que afrontam cláusulas pétreas de nossa Constituição. E o nada comum Sarney o apoia!

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

Indagado pelo Estado se no encontro com Ahmadinejad o questionara sobre fraude eleitoral na eleição iraniana de junho, o presidente Lula respondeu: "Seria muita petulância minha me meter em assuntos de outro país." E no caso de Honduras? Ah, neste caso possivelmente a resposta estaria com o companheiro Hugo Chávez. Aliás, queria entender o uso do sombrero por Zelaya nas dependências da embaixada brasileira. Bate muito sol por lá ou, com os holofotes da mídia internacional, ele virou garoto-propaganda de marca de chapéu panamá?

Vitor Adissi vitor@clubsoda.com.br

São Paulo

''Não bastassem os Zés daqui, abrigamos agora um de lá, o Zé Laya"

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

Enquanto Lula e Amorim, como sempre, dizem que de nada sabiam do "asilo político", Zelaya, em entrevista gravada, desmentiu-os, afirmando que já estava tudo combinado com o governo brasileiro. Parece que os aloprados voltaram em grande estilo, e agora em missão internacional.

Justino Marcio Antunes de Oliveira jmarao@hotmail.com

São Paulo

MUY AMIGO

É óbvio uLULAnte que a estratégia de Hugo Chávez nesse imbróglio hondurenho era jogar essa "bomba" nas mãos do governo brasileiro. Gracias, Hermano!

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

GENTE DA MESMA LAIA

É preciso distinguir entre resistência e golpe. Golpes homeopáticos vêm sendo perpetrados dia após dia em todo o continente por ditadores travestidos de democratas. Para eles é imperdoável a inesperada resistência num país com instituições historicamente frágeis, como Honduras. "Logo Honduras?", devem ter pensado. Restabelecidos do susto, resolveram agir. Querem eliminar o obstáculo a seus projetos. Afinal, quem eles pensam que são? Mais uma vez uma diplomacia mesquinha e minúscula envergonha os brasileiros de bom senso. Princípios de não-interferência foram para o espaço e uma história mal contada de que nada foi combinado agride a inteligência alheia. É muito pouca-vergonha até para o tipo de gente envolvida, já notória por seus maus antecedentes e nanismo moral. O certo é que eles sempre conseguem surpreender. Devolveram os atletas cubanos a jato. Que devolvam agora o Zé Laya. Liberdade para Honduras e viva o povo hondurenho, que não se

submete ao projeto bolivariano!

Antonio Cavalcanti da M. Ribeiro antoniodamatta@ig.com.br

Guarulhos

PUTIN DE SOBRAL

O deputado Ciro Gomes diversas vezes manifestou seu complexo de inferioridade atacando São Paulo e os paulistas. Pois não esqueçamos que na época do mensalão o nome do oligarca foi aventado e depois sumiu do noticiário.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

FÓRUM DOS LEITORES

ENDEREÇO

Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900

FAX:

(11) 3856 2920

E-MAIL:

forum@grupoestado.com.br