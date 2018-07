A comunidade de Santo André se une a centenas de outras que já foram vítimas da imprudência de vendedores de fogos de artifício, bem como de prefeituras incompetentes e sem fiscalização. Muitos inocentes já morreram, um número maior ainda ficou com o prejuízo incalculável ao perder residências, automóveis e outros bens pessoais. O poder público sabe cobrar IPTU, sabe como ninguém instalar radares terceirizados, permitir ou praticar desvio de verbas, e mais nada. Não fiscaliza bares e restaurantes, ruas e avenidas, muito menos se importa com o comércio ilegal praticado sob seu nariz. A loja que explodiu nem tinha autorização para funcionar e os peritos desconfiam que ela fabricava fogos no local. As vítimas de morte foram veladas, enterradas, missas de dez anos serão rezadas sem que até lá os verdadeiros culpados sejam punidos. Mais dez anos e com certeza as outras vítimas não terão sido indenizadas à altura dos seus prejuízos, pois a nossa Justiça é aliada dos políticos e dos maus governantes, em vez de ser a parceira constante da sociedade civil.

RAFAEL MOIA FILHO

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

Essa explosão da loja de fogos de artifício em Santo André faz o paulista se perguntar onde está a fiscalização. Primeiramente, há que perguntar é se há fiscalização e se há interesse em fiscalizar. A resposta a estas últimas perguntas responderá à outra.

PANAYOTIS POULIS

ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

Desde o início da década vizinhos reclamam às autoridades. Nada foi feito. Foi negada licença para venda de fogos, mas continuaram a vender. Nada foi feito. Não houve fiscalização e, se houve, foi subornada para fiscais ficarem de "olho fechado". Ninguém fez nada. Dezenas de outros bazares estão na mesma situação. Ninguém está fazendo nada. Ninguém vai vistoriá-los e, após nova tragédia, dirão que funcionava sem licença e mortes, se houver, serão meras fatalidades. A rotina continua, a história se repete e a grande maioria dos culpados estará sorrindo na TV pedindo nosso voto na próxima eleição.

JOÃO MENON

joaomenon@terra.com.br

São Paulo

Não há no mundo absolutamente nada que justifique a morte de duas pessoas pela explosão em Santo André de uma fábrica que produzia irregularmente. Só me questiono o seguinte: não fosse o Brasil um dos países que mais cobram impostos do cidadão, e se os impostos cobrados pudessem ser honrados de forma a não obrigar alguns empresários a usar de subterfúgios para terem lucro, será que muitas empresas não trabalhariam dentro da lei? Em trabalhando dentro da lei, talvez tudo pudesse ter sido evitado.

M. DO CARMO ZAFFALON L. CARDOSO

zaffalon@uol.com.br

Bauru

Queda dos Rafales

Dois aviões daqueles que o governo brasileiro quer comprar da França caíram nesta quinta-feira. Será um sinal para que o presidente Lula e o ministro Nelson Jobim reconsiderem as suas preferências?

ANTONIO CARLOS PEREIRA

acpereira1939@com4.com.br

Batatais

Aviões-lixo

Com a queda dos dois caças franceses no Mar Mediterrâneo, espera-se que o presidente Lula abandone a sua funesta ideia de comprar 36 Rafales para o Brasil. O que o move? É um mistério! Por isso é justa a preferência da nossa Aeronáutica pelos aparelhos produzidos pelos norte-americanos ou até mesmo pelos suecos. Agora o bom senso pode voltar.

TEIXEIRA MARQUES

duquevinte@uol.com.br

São Paulo

Pé-frio

O maior pé-frio de nossa História, o "cara", não falha! Desta vez deu azar para o avião de caça Rafale. Dois aparelhos da Marinha francesa soçobraram no Mediterrâneo. Zelaya que se cuide.

FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE AGUIAR

flavio.daguiar@gmail.com

Resende (RJ)

ONU

Quanto custa o apoio da França para uma indicação do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU? De domínio público, apenas alguns aviões e helicópteros militares, submarinos convencionais e transferência de tecnologia para a construção de submarinos a propulsão nuclear.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Desculpa esfarrapada

O ministro das Relações Exteriores, ao referir-se à invasão da embaixada brasileira, usou a desculpa esfarrapada, característica do (des)governo petista: "Eu não sabia." Mas nem cobrou explicações do seu embaixador. É lamentável ouvir dessa autoridade que tudo fora tramado por Hugo Chávez. Como? O Brasil virou casa de mãe joana? E duvido muito que o presidente brasileiro nada soubesse. Em matéria de golpe e agitação, o chefe é pós-graduado. Dizer que Micheletti é golpista é muito discutível. Pelas notícias, Zelaya tentou golpear a Constituição do seu país e a Justiça gritou, mandando os militares cumprirem seus deveres. Na minha opinião, o Brasil não devia se meter aleatoriamente em brigas externas sem autorização do Congresso, ou por solicitação da ONU. Minha crítica vai no sentido de termos no País muito a ser resolvido, principalmente a censura ao Estado, que está indo longe demais. O povo precisa saber das falcatruas.

VICENTE MUNIZ BARRETO

dabmunizbarreto@hotmail.com

Cruzeiro

Pego na mentira

Mais uma vez pego vergonhosamente numa mentira, evidenciada pelas declarações do próprio Zelaya e de Chávez, Lula vai ter de corrigir aquela sua fala aos jornalistas em Pittsburgh. Em vez de "vocês vão ter que acreditar num golpista ou em mim", o correto é "vocês vão ter que acreditar num golpista (sic) e não em mim".

RONALDO GOMES FERRAZ

ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

"Vocês vão ter que acreditar num golpista ou em mim"? Como acreditar num presidente que nunca sabe de nada, essa é a questão.

LUIS A. B. MORAES

labmoraes@uol.com.br

Santos

Modelito em Pittsburgh

Preciso, urgente, saber quem é o (a) estilista da dona Marisa Letícia, para passar a quilômetros de distância.

RENATA VELLUDO JUNQUEIRA

rvjun@hotmail.com

São Paulo

Ahmadinejad na ONU

Na 64.ª Assembleia-Geral da ONU, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, buscou enfatizar uma vez mais que o vilão do Oriente Médio é Israel. Ora, Israel cometeu vários erros, é lógico. Apontá-los é um direito, mas não reconhecer os próprios é cinismo puro. Mulheres, homossexuais, crianças e não-islâmicos são perseguidos e mortos em vários países do Oriente Médio (entre eles, o próprio Irã e a Arábia Saudita). E grupos terroristas (!) como o Hamas usam crianças como escudo de guerra. Negar ou omitir esses fatos é pura falta de bom senso - para não dizer algo mais.

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

Exemplo de preservação

No meu condomínio já está funcionando o sistema de reaproveitamento de águas pluviais. A água captada será usada na lavagem de garagens, do piso térreo, na rega de jardins, etc. Todo o sistema está instalado no terceiro subsolo, com capacidade para até 30 m3, recebendo tratamento ultravioleta e várias etapas de filtragem, resultando em água com qualidade balneária. As torneiras alimentadas pelo sistema têm dispositivo especial para acesso apenas a pessoas autorizadas. Além de ter impacto na redução da conta de água, essa medida contribui para a preservação deste bem tão precioso e cada vez mais escasso.

CECILIA MIKLOS DALE

ceciliamdale@hotmail.com

São Paulo