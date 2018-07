Será que após prestar dois concursos públicos, e ser reprovado, para juiz substituto, o dr. José Antônio Toffoli, advogado de Lulla e do PT, finalmente será aprovado pelo Senado para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)? Eu, que após recolher o INSS por 35 anos e receber R$ 1.210 continuo trabalhando, por precisar, fico só pensando na aposentadoria que terá esse moço daqui a 29 anos. O que vale é ser petista neste país do Lulla. Para o povo, só trabalho e os restos das migalhas... Cheguei à conclusão de que o Lulla é a favor dos aposentados, desde que sejam do PT.

Antonio de Padua Oliveira e Silva, publicitário, aposentado indignado paduadpa@terra.com.br

Campinas

EXCELÊNCIA

O grande paradigma nas grandes civilizações grega e romana era o da excelência. Tudo o que se fazia tinha por objetivo alcançar esse grande propósito de dignidade, mas que só era alcançado por um comportamento ilibado em muitos anos de experiência. O presidente Lula poderia aproveitar a sua popularidade e nomear o sr. Waldomiro Diniz para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União. Como seu ex-colega José Antônio Dias Toffoli na subchefia da Casa Civil do então ministro José Dirceu, trata-se de pessoa experiente e instruída pelo mentor de ambos no trato da coisa pública!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

_____________________________________

GOLPES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupou a tribuna nas Nações Unidas e, numa de suas palestras, declarou que não vai tolerar golpes na América Latina. Mas o mesmo Lula tanto tolera como apoia os golpes dados aqui, no Brasil: do mensalão, dos aloprados, dos desvios de verbas da Petrobrás, do Banco do Brasil... E o mais chocante, que é o golpe do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o qual, para contribuir com as falcatruas do clã dos Sarneys, aplicou um golpe no Estadão.

PAULO F. SIQUEIRA DOS SANTOS paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

_____________________________________

O ANFITRIÃO EM APUROS

Apesar do sensível declínio da direita (troglodita ou não) e da esquerda (festiva ou não), remanesce um ranço pernicioso de ambas, aproximadas em seus métodos e finalidades, como bem as analisou Norberto Bobbio. Por isso espero não merecer a habitual pecha que vêm atribuindo às viúvas do Muro de Berlim ou do regime de Salazar, eis que desejo formular alguns questionamentos sobre a conturbada hospedagem ao sr. Manuel Zelaya na Embaixada do Brasil em Honduras. Gostaria de saber, por exemplo, se nosso governo não foi, no mínimo, açodado ao informar sua surpresa ante o surgimento calculado do presidente deposto em nossa legação. Leio no Estado de 25/9 que nem tão golpeado assim foi o cavalheiro do chapéu, de vez que estudiosos da Biblioteca do Congresso dos EUA consideram ''legal a deposição do presidente eleito'', somente foi excessiva a defenestração. Se já não tivesse de explicar o governo a tão previsível derrota na eleição de dirigente da Unesco, será o caso de ao menos nos informar por que envolveu o País desnecessariamente nesse imbróglio hondurenho.

Jairo Polizzi Gusman jairogusman@gmail.com

São Paulo

O presidente deposto tentou dar um golpe, fazer plebiscito para mudar a Constituição. Fez um barulho danado, foi para a fronteira, apareceu na mídia comendo em marmita num acampamento, para fazer demagogia, pois o chapéu dele é de US$ 150. Agora entra no país e invade a Embaixada do Brasil. Isso não é normal, como disse o incompetente Celso Amorim. Zelaya está convocando, acenando para a população, fazendo palanque da embaixada. Lulla, Dilma e Amorim estão equivocados. Se o governo Micheletti é considerado por vários países ilegítimo, essa invasão da embaixada também é ilegal. O Brasil não pode apoiar esse tipo de palanque, mesmo com seu presidente palanqueiro pós-graduado.

CELSO DE CARVALHO MELLO celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

DOIS MESES

O que ninguém fala e resume o lado verdadeiro da história é que faltam apenas dois meses para a eleição presidencial em Honduras e o candidato de Zelaya tinha poucas chances democráticas.

Geraldo de Paula e Silva geraldodepaula@ibest.com.br

Rio de Janeiro

UMA VISÃO INTROMETIDA

Depois de ''julgar'' a Justiça italiana, que pede a extradição de um condenado na Itália, agora o nosso governo se arvora a ''julgar'' a Constituição de Honduras, que é clara sobre a cassação de quem propuser extensão de mandato presidencial. A meu ver, o Zelaya é tão ridículo quanto as trapalhadas da chancelaria brasileira.

Decio de Almeida decio.almeida@bnspartners.com.br

São Paulo

EU ACUSO

Na qualidade de cidadão brasileiro, acuso o governo do meu país de, por meio do Ministério das Relações Exteriores, estar interferindo nos assuntos internos da soberana República de Honduras, dando guarida ao ex-presidente, deposto por atentado à Constituição. Acuso ainda o ministro Amorim de fazer falsas denúncias ao Conselho de Segurança da ONU e à OEA com o intuito de desestabilizar o atual governo hondurenho e reconduzir o deposto ao poder, numa sórdida trama política urdida em conjunto com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Também como cidadão brasileiro, conclamo os Poderes Legislativo e Judiciário a tomarem medidas enérgicas para coibir essas ações do governo brasileiro, que são estranhas à nossa conduta histórica de respeito à Constituição e de não-interferência na política interna de países irmãos.

Edvaldo Angelo Milano e_milano@msn.com

Limeira

_____________________________________

''No Ibope de Honduras, a aprovação do Itamaraty atingiu o índice de

Fuera, Lulla!"

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

ITAMARATY E ZELAYA

O grande ministro das Relações Exteriores San Tiago Dantas nos ensinou que, em política externa, é preciso ter muito cuidado, porque pode afetar a credibilidade do País. As sucessivas e crescentes trapalhadas que a cúpula do Itamaraty vem cometendo, por falta de habilidade política ou por ordem do atual líder da América Latina, Hugo Chávez, como no episódio Zelaya, estão a exigir um pedido de explicações veemente do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. O Itamaraty construiu uma história bonita de atuação diplomática ao longo do tempo e merece tê-la preservada.

Rogério Taiar, doutor em Direitos Humanos pela USP, professor de Direito Internacional Público e de Relações Internacionais da Universidade Paulista e na Escola Superior Diplomática rogeriotaiar@gmail.com

São Paulo

PROFUNDA VERGONHA

Com toda a sinceridade, estou profundamente envergonhado pelos rumos que a política externa tem tomado no Brasil. O nosso presidente conversa com ditadores árabes e africanos, enquanto condena duramente o governo interino de Honduras. Marco Aurélio Garcia, aquele que mistura política com ideologia, sempre defendeu Hugo Chávez como um democrata. Como confiar em alguém assim? Lula acha legítimas as eleições no Irã. Como confiar em seu discernimento? Celso Amorim, o superpragmático, não sabe o que é uma democracia. Janeiro de 2011 ainda está longe? Não aguento mais as trapalhadas do sr. Amorim. Manuel Zelaya é o típico caudilho, populista e autoritário. É o verdadeiro golpista. Ele lembra o Sarney! Não é verdade? O governo interino de Honduras cometeu o grande erro de expulsar Zelaya do país. Naquele momento deveria ter sido preso, e não expulso. Fora do país, Zelaya começou uma peregrinação pela América sob o patrocínio do protoditador Chávez, dificultando a vida dos hondurenhos. E o teólogo da libertação Miguel d"Escoto, presidente da Assembleia-Geral da ONU - que disse que ''Fidel Castro é o melhor discípulo de Jesus'' (sic) -, está empenhado no esforço de restituir o poder a Zelaya. Aliás, só está faltando Fidel escrever um artigo defendendo a democracia em Honduras. Não duvido que isso aconteça!

Gutierres Fernandes Siqueira gutierres.siqueira@uol.com.br

São Paulo