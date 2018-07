Pelo teor das recentes ''críticas'' do deputado Ciro Gomes ao governador José Serra, percebe-se facilmente quão insincera, capciosa e maquiavélica é sua intenção de estabelecer na campanha eleitoral um debate baseado numa conduta respeitosa, como diz pretender. Ele próprio, num, digamos, ato falho escandaloso, se desmente. Vejamos a sua linguagem civilizada: ''Ele (Serra) é feio para caramba, mais feio na alma do que no rosto. Ele tem uma truculência ao se relacionar com seus adversários. (...) uma conduta feia, de não enfrentar com linguagem civilizada, uma atitude destrutiva, que inibe o diálogo. Para mim, é horrível.'' Imagina esse cidadão que engana alguém com essa conversa? Ciro não mudou nada, ou melhor, mudou: está mais ''sofisticado'', para pior!

Rodrigo Borges de Campos Netto rodrigonetto@rudah.com.br

Brasília

Ciro Gomes - candidato (?) ao governo de São Paulo (isso é coisa séria) ou à Presidência (mais séria ainda), ou... - critica Serra por ter sido ministro de FHC, esquecendo que ele também o foi? Ou será que a sua memória se iguala à sua falta de cabelo?

Hélio José Cury heliocury@datasesmt.com.br

São Paulo

Ciro diz que votar em Serra é voltar ao passado. Ora, voltar ao passado será votar em qualquer um deles, que já tiveram inúmeras chances e nossa confiança, por muito tempo, e nada fizeram por este pobre povo sofrido. Este país precisa é de sangue novo, e não dos ''sanguessugas'' de sempre.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

PESQUISA IBOPE

Acompanho com atenção as pesquisas de intenção de voto para 2010. Porém, ao ler sobre a do Ibope (23/9), tive a sensação de que os números não foram bem traduzidos. Claro que Ciro Gomes cresceu, até porque não sai da mídia. Mas esse crescimento não afetou em absolutamente nada o líder das pesquisas, José Serra. Um olhar mais cuidadoso mostra que a diferença entre o segundo colocado e o primeiro se mantém a mesma, ou seja, Ciro cresce no campo de Lula, tira votos de Dilma! O resultado dele não deixa de ser mais do mesmo, o problema está no colo do PT.

Wanderlei Fonseca wanderlei.fonseca@uol.com.br

São Paulo

DIA DAS BRUXAS

Ciro Gomes é candidato a presidente e a segunda opção de Lula. O governador José Serra que não se preocupe. Ainda falta um mês para o Dia das Bruxas. Até lá ele se queima com a própria língua, porque tem muito ''Chalita'' pra queimar no tal fogo do inferno!

Ana F. Campos ana-fcampos@hotmail.com

São Paulo

DECEPÇÃO COM CHALITA

A matéria Chalita quer Senado e deixa PSDB (25/9) deixa-nos decepcionados e indignados com a atitude do professor Chalita. Votamos nele para vereador de São Paulo e somos surpreendidos com sua mudança de partido para concorrer ao Senado. É lamentável que alguém que se diz um político ético e católico praticante tome o caminho fácil do carreirismo eleitoral, deixando sua história de secretário de Educação de Geraldo Alckmin para se deixar seduzir pelo PSB de Ciro Gomes, aliado de Lula, que declarou que Serra e Fernando Henrique ''construíram uma agenda perversa para o País'' (25/9, A4). Haja coerência! Perdemos nosso voto e nossa confiança em alguém que parecia ser diferente dos políticos profissionais. Que decepção!

Idérito Miguel Caldeira iderito@gmail.com

São Paulo

Chalita no Senado? Querer é um direito, e até pode. Mas sabe quando o Chalita vai se eleger senador pelo PSB?! A pressa é inimiga da perfeição e a paciência é a mãe da sabedoria. Como ex-secretário da Educação, ele deveria ter aprendido muita coisa, mas, pela atitude, por lá passou e não entendeu.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

MUDANÇA DE NINHO

Verdade seja dita, os pássaros estão mudando de ninho. O motivo não é a ideologia partidária, e sim o que a mudança lhes possa trazer de positivo. O caso do vereador Chalita é um exemplo típico. Ele abandona o PSDB, que o fez o vereador mais votado, e vai para o PSB. No novo partido Chalita quer ser senador. A pergunta que não quer calar: o que fez o vereador mais votado por São Paulo, que projetos ele apresentou para a maior cidade do País? O vereador está preocupado com sua carreira política e justifica que sua atitude é essencialmente político-programática. Já vimos esse filme na Educação, quando Chalita esteve à frente da secretaria e fez dela um palanque para suas pretensões políticas, deixando o ensino virar um caos. Cabe ao eleitor ficar de olhos bem abertos, pois, sem exceção, todos querem chegar lá. Uma vez no poder, os problemas do País passam a ser um grande incômodo para os parlamentares. Acorda, Brasil!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

''No encontro da semana passada, Serra e Dilma só trocaram gentilezas, mas logo, logo, em campanha eleitoral, o bicho vai pegar..."

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Osasco

VEREADORES E CPMF

Mais 7.709 vereadores em todo o Brasil. Pergunto: quanto isso vai representar para o meu bolso?

Valter Gali vgali@concili.com.br

São Paulo

Somada à dengue, agora temos a gripe suína avançando, fora o caos em que a saúde se encontra, ensejando no governo a ideia absurda de ressuscitar a famigerada CPMF. E o povo precisa de mais vereadores? O que o povo precisa é de mais médicos, enfermeiros, postos de saúde, policiais, professores - investimentos na saúde, educação e segurança da população. Entretanto, o que nossos congressistas fizeram foi aumentar o número de vereadores, assessores e outros gastos. Estão se lixando para o povo... Acreditar que os gastos das Câmaras Municipais serão reduzidos é como acreditar em saci-pererê, curupira, boitatá, lobisomem e mula sem cabeça.

Vanderlei Zanetti vanzanetti@uol.ocm.br

São Paulo

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou na sexta-feira que o sistema público de saúde brasileiro está asfixiado por um problema de subfinanciamento crônico, o que justificaria a criação de uma ''nova CPMF''. E os 37% de carga tributária que pagamos? Não bastam? Será problema de gestão o que ele quis dizer com essa afirmação?

Carlito Sampaio Góes carlitosg@estadao.com.br

São Paulo

AINDA A MARGINAL DO TIETÊ

Em resposta à carta da assessoria de imprensa da Dersa, publicada em 21/9, sobre as obras na Marginal do Tietê, gostaria de pontuar que o patrimônio viário da cidade de São Paulo pertence ao Município e, portanto, o seu desenho e a sua ampliação devem ser pensados pelos órgãos municipais capazes de adequar a sua transformação ao Plano Diretor e às Operações Urbanas, levando em conta todos os níveis de complexidade urbana que uma ação desse porte contém. Assim, não podemos admitir que um órgão como a Dersa interfira de maneira tão agressiva em nosso patrimônio, com valores puramente ''rodoviaristas'', sem projeto de cidade! A obra da Marginal do Tietê é apenas uma das dez intervenções que a Dersa planeja fazer dentro do Município, que constam do seu Plano de Obras Metropolitanas, que visa somente a ''melhorar a fluidez do trânsito''. Um exemplo dessa visão é a sua proposta para a Rua Alvarenga (lindeira à Cidade Universitária, na zona oeste), que hoje conta com quatro pistas e no projeto da Dersa passaria a ter dez, recortando um bairro consolidado da cidade, sem preocupações em reconstruir o tecido urbano à sua volta. Será que é essa a cidade que queremos? Um mar de asfalto para melhorar a circulação de carros? O governo do Estado deveria saber que esse tipo de ação é, no mínimo, retrógrada.

Catherine Otondo catheotondo@yahoo.com

São Paulo