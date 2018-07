A eleição para a Presidência promete muitas surpresas. Muita

roupa suja vai ser lavada e a lama que vai transbordar não caberá debaixo do tapete. Ciro Gomes, pré-candidato assumido, ao discursar para líderes da Força Sindical, em São Paulo, disse, em tom de brincadeira, que Serra "é feio para caramba, mais na alma que no rosto", justificando depois que faz política com humor. Ora, política se faz com seriedade, e não com brincadeira. Tanto é verdade que, quando concorreu com Lula para presidente, disse que, se ele (Lula) fosse eleito, botaria fogo no Brasil! Nem todo o povo tem memória curta... Depois, Lula eleito, foi chamado para ser seu ministro, assim como Mangabeira Unger, que tachou Lula de o maior corrupto da História do País. Sarney e Collor, que no passado desancaram Lula, hoje são seus afilhados e abençoados por serem aliados do governo - e não são homens comuns. Já a candidata Dilma Rousseff, escolhida por Lula para lhe suceder, afirmou em entrevista a jornalistas estrangeiros: "Estou num país em que nenhum homem assume suas posições." Será que nessa lista está incluído o seu chefe? Ainda há quem diga que Lula é inatacável, é um paizão. O eleitorado precisa conhecer a fama de "durona" de Dilma e suas façanhas na época da ditadura. Será que depois de conhecerem sua história os eleitores terão coragem de votar nela? Para mim, o terceiro mandato de Lula ainda não está descartado. Alguns de seus aliados não desistiram de propor referendo pedindo a rerreeleição de Lula. Se isso acontecer, ele simplesmente gritará: "Diga ao povo que fico, se essa for a sua vontade. Que se cumpra a palavra de Deus! Eu sou o Messias..." A oposição que escolha as boas armas para a luta...

Cleiton Rezende de Almeida cleiton_rezende@uol.com.br

Araraquara

CIRO, "GO HOME"

Não é com baixaria que esse falso paulista vai ganhar as eleições. Sr. Ciro Gomes, São Paulo é terra de gente que estuda, trabalha e produz riquezas cujo destino, muitas vezes, é o Nordeste. Seja pela redistribuição de impostos, seja por intermédio dos turistas paulistas que deixam lá milhares de reais por ano. Então, o senhor deveria respeitar mais o povo desta terra, respeitando os seus representantes. Este povo é inteligente, não vota em qualquer um e sabe separar o joio do trigo. Em São Paulo o senhor não tem vez, pisou na bola, logo vai seguir o mesmo caminho da dona Marta.

Károly J.Gombert gombert@terra.com.br

Vinhedo

AGRADECIMENTO

Nossos mais efusivos agradecimentos ao sr. Ciro Gomes! Agora tomamos conhecimento do real objetivo de sua candidatura à Presidência da República.

Ligia Marcia Oliveira A. De Godoy logodoy@webcable.com.br

São Paulo

POLÍCIA CIVIL

Uma vergonha o atendimento nas delegacias da capital. Para fazer uma ocorrência é preciso passar por humilhações, espera de cinco horas, jogo de empurra para outras delegacias, gracinhas de funcionários desqualificados, muito pouco-caso e pouca vergonha na cara desses servidores públicos. A situação está tão deteriorada, há anos, que não acredito ser possível recuperar a qualidade dos serviços. Só trocando todo mundo, principalmente os escrivães, inimigos do trabalho e da população. Com a palavra o governador!

Paulo Magalhães magalha@bol.com.br

São Paulo

AINDA HONDURAS

Causou-me espanto e indignação a manchete equivocada do Estadão de ontem, que chama o governo constitucional hondurenho de Roberto Micheletti de "golpista". Apenas para lembrar: Manuel Zelaya contrariou a Constituição de seu país e desrespeitou a Suprema Corte, tentando impor, mesmo contra a lei, um plebiscito à moda chavista, visando a se perpetuar no poder. Por esses motivos, perdeu seu cargo imediatamente e foi retirado do poder pelo Exército, atendendo às ordens da Suprema Corte hondurenha e conforme as leis do país. O poder foi, a seguir, transferido ao civil Micheletti, presidente do Congresso, novamente conforme as leis hondurenhas. Se alguém tentou um golpe, foi Zelaya. Esses são os fatos. E por isso Zelaya é que tem de ser tratado como golpista.

Rodrigo Arantes do Amaral rodrigoamaral@terra.com.br

Mairiporã

VALOR DA CONSTITUIÇÃO

Afinal, quem é o golpista: Zelaya, deposto da presidência por tomar iniciativas contra cláusula pétrea da Constituição hondurenha, ou

o Micheletti, levado à presidência, interinamente, pelo Poder Judiciário e pelos militares para defender a Constituição daquele país? É preciso esclarecer isso, pois está em jogo o que vale mais num contexto nacional: as ambições presidenciais ou a Constituição?

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

''Pelo andar da

carruagem, no caso Honduras Lula e Amorim

enfiaram o pé na jaca"

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

TRAGÉDIA ANUNCIADA

O presidente Lula não é calouro nessa história de interferir na política interna de outros países. Em 2002, ainda não empossado, enviou Marco Aurélio T. T. Garcia para a Venezuela, a fim de ajudar Hugo Chávez e influenciar a política. Em 2008 mandou um time petista de primeira linha ajudar um determinado candidato a vencer as eleições em certo país da América Central, com marqueteiro, Bolsa-Família e tudo. Agora, aderiu às provocações de Zelaya ao governo de facto, o qual, infelizmente, está caindo na cilada (28/9, A10). Hugo Chávez, louco por uma guerrinha, deve estar esfregando as mãos!

Alberto Futuro carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br

São Paulo

CHÁVEZ E MUGABE

Nossa, só faltava essa, Chávez elogiando Mugabe! Acho que isso já é caso de psiquiatria. Pobre Venezuela, do jeito que as coisas vão, logo será o Zimbábue da América Latina.

José Erasmo N. Peixoto jenp@bitweb.com.br

Tatuí

TIME DOS BOLIVARIANOS

Na partida contra Honduras, os zagueirões Lulla e Celso Amorim já levaram lençol, chapéu, bola entre as pernas e o drible da vaca. Eles conseguem ser piores que

o Fluminense.

Juvenal Campos de Azevedo Canto juvenalcanto1@gmail.com

São Paulo

ZELAYA FICA

A ameaça do governo de facto de invadir a embaixada brasileira para forçar a saída de Zelaya pode ser facilmente neutralizada. É só mandar Sarney para lá. Se Zelaya e Sarney se abraçarem, nada neste mundo tira os dois de lá.

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

Se o "Zé" fosse da "laya" dos pugilistas cubanos, o episódio nem sequer teria começado. Além de não dar abrigo aos esportistas, nosso (des)governo ainda os entregou ao democrata Fidel.

Carlos Vollet aincarnado@terra.com.br

Lins

SANTA CATARINA

O presidente Lulla e o Congresso Nacional estão preocupados com o que acontece em Honduras, os deputados estão querendo até formar uma comissão para ir a Tegucigalpa resolver o problema na embaixada brasileira. Porém, aqui, eles não estão nem um pouco preocupados com a tragédia e a calamidade pública que assolam o Estado de Santa Catarina. Nossos políticos não querem associar a sua imagem às tragédias por que passa o nosso povo. A única preocupação é com sua imagem pessoal e com os índices de popularidade, pois só estão interessados no poder e nas eleições para se manterem nele. Até quando vamos permitir e aceitar esse tipo de comportamento?

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

CRÍTICOS

Os reacionários que costumam criticar o Lula precisam "desesclerosar" a cabeça. O mundo mudou. Acorda, gente!

José Amaro Balbani ja.balbani@hotmail.com

Boituva

FÓRUM DOS LEITORES

ENDEREÇO

Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900

FAX:

(11) 3856 2920

E-MAIL:

forum@grupoestado.com.br