A proposta justíssima, chamada "Iniciativa Popular dos Fichas-Sujas", com 1,3 milhão de assinaturas, pode ser considerada uma tábua de salvação para o enlameado Poder Legislativo. Os representantes públicos que não apoiarem essa proposta de decência de iniciativa de seus representados, que lhes pagam altos salários para que os representem com dignidade, com toda a certeza afundarão na lama que tentam conservar e se tornarão inelegíveis, naturalmente, pela imagem negativa que passarão aos eleitores.

Maria Toledo A. Galvão de França milatag@ibest.com.br

Jaú

É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o projeto ficha-suja passar pelo Congresso.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

SABATINA DE TOFFOLI

Com razão o constitucionalista Vergílio Afonso da Silva, o Senado devia fazer uma sabatina real, em vez da comum sessão de elogios e felicitações ao indicado a vaga no STF. Ficar batendo na tecla de que Toffoli não tem pós-graduação, que pode ser comprada facilmente pela internet, nem se sentou nas cadeiras de cursitos que não dão formação, mas dão o caminho das pedras das pegadinhas para concursos de juiz e afins, e há considerável número de vencedores de tais certames que nem sequer falam com competência

e estão privatizando o Judiciário a seu bel-prazer... Isso não credencia ninguém para o STF. Aprofundemos o debate, pois o momento é grave: o Senado está-se tornando um inútil e dispendioso cabide de empregos e indústria de falcatruas, sem mais lugar na História. E esta nos dá a lição de que aquele foi criado como cópia despudorada na Constituição republicana do modelo estadunidense.

Carlos Sbroggio jocausb@yahoo.com

São Carlos

Em sã consciência, existe alguém no Senado capacitado para sabatinar Toffoli?

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Urge mudar a Constituição: 99% dos congressistas não têm capacidade intelectual jurídica para fazer perguntas a candidato a ministro do Supremo. Melhor que seja dada competência ao STF para eleger uma comissão de juristas com essa finalidade.

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA

frama@uol.com.br

Campinas

CENSURA, NÃO!

Urge rever a decisão que censurou o Estadão. Afronta a democracia, ferindo os direitos constitucionais do País.

RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas

ruyaltenfelder@uol.com.br

São Paulo

______________________________________________

SOBRE DROGAS

Em artigo publicado na edição de 28/9 (A2), o psiquiatra Ronaldo Laranjeira põe em minha boca palavras que nunca disse e que nem de longe traduzem o meu pensamento. Jamais defendi a liberdade de usar drogas "como um direito individual".

A afirmação, de tão descabida, não mereceria reparo. Vejo-me, porém, obrigado a respondê-la, por referir-se a tema especialmente delicado. Minha posição é clara a respeito: as drogas lícitas e ilícitas são um mal, que deve ser combatido. Discuto apenas o modo como se vem combatendo as drogas ilícitas. Defendo que o consumo de drogas ilícitas seja tratado como assunto de saúde pública, e não como caso de polícia. Aos traficantes e ao crime organizado, sim, cabem a repressão e o encarceramento. Não é opinião exclusiva minha. É crescente o número de homens públicos e cientistas que a sustentam, com base no evidente fracasso da política de "guerra às drogas", preconizada e praticada pelos EUA desde os anos 70 do século passado. Estou certo de que o dr. Laranjeira, com o conhecimento científico que tem, muito poderá contribuir para que possamos avançar seriamente nessa matéria vital para a sociedade brasileira.

Fernando Henrique Cardoso

São Paulo

______________________________________________

SAÚDE PÚBLICA

O ministro Temporão defende um novo imposto para socorrer o

sistema de saúde pública. Só não fala nada dos impostos que fo-

ram aumentados absurdamente na época da extinção da CPMF.

Minoru Takahashi minorutakahashi@hotmail.com

Maringá (PR)

ELEITOR DECEPCIONADO

Sou um eleitor histórico do PSDB-DEM. Como muitos, estou amargurado com o que a dupla PT-PMDB está fazendo com o Brasil. Porém vejo que em São Paulo, dirigida sucessivamente por Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e Gilberto Kassab, a gestão tem sido incompetente. Nossas escolas são de péssima qualidade, a segurança pública afirma que reduziu a criminalidade, mas não sentimos isso quando vemos notícias de dezenas de assaltos a casas no Morumbi sem que a polícia tome providências, nossa tributação é escorchante sem que vejamos o seu retorno, o Rodoanel demorou mais de dez anos para sair só pela metade, as ruas da cidade têm cada vez mais crateras, mostrando que o recapeamento feito antes de eleição era só campanha eleitoral... Uma pessoa preparada como José Serra deveria pensar que, quando formos votar, essa decepção vai permear todo o eleitorado consciente e poderá inviabilizar essa vitória que as pesquisas estão prevendo.

Aldo Bertolucci accpbertolucci@terra.com.br

São Paulo

''Zelaya, o Chávez que não deu certo"

Jorge Zaven Kurkdjian

zavida@uol.com.br

São Paulo

CAFÉ PEQUENO

O embaixador dos EUA na OEA, Lewis Amselem, criticou Manuel Zelaya por seu retorno "irresponsável e tolo" ao país antes que

fosse fechado acordo para a crise política. Lula pretendia chamar

o irmão maior para a briga e este

se descartou - isso é briga para café pequeno! Agora os srs. Silva e Celso Amorim vão ficar com o mico Zé Laya na mão e pagar pela irresponsabilidade de seguir a cartilha do "muy amigo" Chávez. Golpista que pega golpista, assim como ladrão que rouba ladrão, tem cem anos de perdão.

Alberto B. Cardoso de Carvalho albcc@ig.com.br

São Paulo

IRRESPONSABILIDADE

A posição do embaixador americano na OEA (EUA condenam Zelaya e criticam "os que o ajudaram", 29/9, A1), essa, sim, é irresponsável. Pela tese defendida pelo sr. embaixador, então podemos ter uma multiplicação de golpes de Estado e só poderia haver reação dos legítimos detentores do poder, conquistado democraticamente, se houvesse "permissão" dos golpistas. Era só o que faltava. Tal atitude deve ser repudiada veementemente por todos os que elevam a democracia a único regime possível. Se houver corroboração a situações como a que vive agora Honduras, não teremos o direito de nos manifestarmos em nenhum outro caso. Sr. embaixador americano, irresponsável é admitir golpistas. Irresponsável é se omitir diante de tão grave episódio. Irresponsável é anuir a um golpe, seja a que pretexto for!

Maurício Vitor Leone de Souza mauriciovitor@hotmail.com

Curitiba

GOLPISMO EM HONDURAS

Por que Lula abrigou o presidente deposto de Honduras e se nega

a rever e a restringir as suas manifestações contra o governo hon-

durenho? Simplesmente porque ele, Hugo Chávez et caterva cumprem o que foi decidido na 15.ª reunião do Foro de São Paulo, conforme consta de sua declaração final, publicada no site do PT: "El XV Encuentro del Foro de Sao Paulo aprobó un plan de trabajo pa-

ra el próximo año que se propone: (...) 2. Apoyar decididamente a

la izquierda hondureña en los términos de la resolución particular aprobada por este XV Encuentro."

Ralph Rosário Solimeo ralphsolimeo@terra.com.br

São Paulo

BIGODES

Com a historinha hondurenha, pouco se fala do Senado...

Um bigode esconde o outro?

Pedro Galuchi pgaluchi@gmail.com

São Paulo