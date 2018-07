É difícil encontrar pistache no Brasil

Gostaria de plantar pistache. Poderiam me informar onde posso conseguir mudas para comprar?

Maria da Penha Oliveira de Souza

Areado (MG)

O pistache é difícil de ser encontrado no Brasil e, segundo o pesquisador do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), Wilson Barbosa, não há produtores de mudas para fins de cultivo comercial e nem novas pesquisas de adaptação climática da espécie. Segundo Barbosa, o IAC fez, no passado, introduções de pistache no País, mas as plantas não produziram frutos em larga escala. "Provavelmente, isso ocorreu porque o material era totalmente inadequado para nossas condições", diz. "Sabemos que hoje existem variedades menos exigentes em frio na Europa e no Oriente Médio, mas, mesmo assim, esses materiais precisam de pelo menos 500 horas anuais de frio (somatório de horas com temperaturas abaixo de 7 graus no local)", explica. Uma sugestão é a leitora entrar em contato com o Quarentenário do IAC, que cuida de introduções de variedades de pistache do exterior. Quarentenário IAC, tel. (0--19) 3241-5188, ramal 330. Segundo o professor Celso Pommer, da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), existe no Brasil, ainda, o "falso pistache", divulgado indevidamente como pistache por causa da aparência parecida. "O falso pistache, conhecido por cafezinho, é uma rubiácea, da família do café", esclarece. "O verdadeiro pistache é uma Anacardiácea (da família do cajueiro) e tem folhas que lembram as do cajueiro." E-mail: celso@uenf.br.

Plantei na região de Barretos (SP) uma grande área com seringueira e as plantas têm aproximadamente duas décadas. Gostaria de saber o que posso consorciar na área e que seja rentável. Gostaria de saber se o seringal tem validade legal como área de reflorestamento.

Flávio Vellini Ferreira

São Paulo (SP)

O pesquisador Antônio de Pádua Alvarenga, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), diz que a seringueira aceita bem o consórcio com lavouras temporárias (milho, feijão, sorgo, soja), com culturas intermediárias (abacaxi, banana, maracujá) e permanentes (café, cacau, pupunha). "Temos um livro, editado em 2008, que trata unicamente da cultura da seringueira e há um capítulo só sobre consórcio com a cultura", recomenda. Quanto à rentabilidade dos cultivos introduzidos no consórcio, Alvarenga sugere pesquisar o mercado regional e se informar sobre itens como preços pagos, demanda, condições de pagamento, frequência de entrega, embalagem e transporte. "É recomendável também ter assistência técnica ao instalar a cultura de interesse, porque a seringueira irá sombrear a área de plantio." Sobre a validade legal da espécie em projetos de reflorestamento, o Departamento de Proteção da Biodiversidade (DPB) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, informa que a seringueira (Hevea brasiliense) é espécie arbórea que ocorre naturalmente em áreas da região amazônica, como o alto dos Rios Juruá, Purus, Madeira e Tapajós e nas matas de igapó do oeste da Ilha de Marajó. Portanto, trata-se de espécie exótica em Barretos (SP). "Como se trata de reflorestamento homogêneo de uma espécie exótica, a área de plantio não tem validade legal para ser caracterizada como área de preservação ambiental", diz a secretaria. Isso significa que a área não pode ser averbada como reserva legal da propriedade. "Caso o proprietário tenha interesse em averbar a área como reserva legal, é necessário que seja realizado plantio de espécies arbóreas nativas e que sejam impostas algumas restrições ao manejo da seringueira, conforme determina a Lei Estadual 12.927/2008, no Decreto Estadual 53.939/2009." Epamig, tel. (0--31) 3892-5223; Secretaria do Meio Ambiente, tel. (0--11) 3133-3479.

Parabéns ao Agrícola pela reportagem sobre macadâmia, de 9/9/2009. Mas tenho uma dúvida: como cultivá-la? É preciso plantar mais de um pé para ocorrer polinização?

Nilda Soares Costa Melo

Piumhi (MG)

Segundo informações da QueenNut Macadâmia, empresa que cultiva 300 hectares de noz macadâmia em Dois Córregos (SP), a época indicada para o plantio é no período das águas, de novembro a março. Maio é a data-limite, pois pode haver necessidade de irrigação por causa da seca. Segundo o gerente agrícola da QueenNut, Leonardo Moriya, o plantio de duas variedades diferentes de macadâmia pode melhorar o processo de polinização e pegamento dos frutos. É aconselhável fazer análise de solo e seguir a recomendação de adubação para o terreno. Em cultivos comerciais, a população média é de 250 plantas/hectare, para um espaçamento de 8 metros x 5 metros (indicado para solos arenosos). Considerando que uma planta adulta produz, em média, 15 quilos de noz em casca/ano, a sugestão é ter, pelo menos, mil plantas, para uma produção de 15 toneladas de macadâmia/ano. A macadâmia começa a produzir quatro anos após o plantio, atinge a fase adulta entre 12 e 14 anos e pode produzir até 60 anos. No site www.queennutmacadamia.com.br (link Quero plantar) há informações sobre mudas, adubação, plantio, controle de pragas, podas, irrigação, colheita e pós-colheita. Queen Nut, tel. (0--14) 3652-6299.

Alimentação do gado altera sabor da carne

Temos percebido, em casa, que, de setembro a dezembro, a carne bovina apresenta um gosto indecifrável, que ninguém sabe dizer o que é. Já devolvemos carnes a açougues, supermercados e restaurantes e o problema parece ter causa na origem. Como o gosto é muito desagradável, passamos a consumir o mínimo possível. Os demais aspectos são normais (cor, odor, textura). O que está acontecendo com a carne de vaca?

Luiz Carlos Roberto

São Paulo (SP)

O professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, Pedro Eduardo de Felício, diz que não é possível saber, exatamente, a qual sabor estranho o leitor se refere. "O mais comum é o sabor de fígado, que a literatura estrangeira chama de liverlike off flavor." Segundo ele, esse sabor é proveniente de gado confinado, alimentado com ração contendo óleos vegetais, comumente de caroço ou semente de algodão, fontes de baixo custo e ricas em lipídios e proteínas. "E é justamente nesta época do ano que os confinadores vendem o gado, porque a falta de chuvas frequentes prejudica a engorda do rebanho." Conforme Felício, o problema existe, é sério e, com o tempo, pode prejudicar a venda de carne bovina. "O que é uma pena, porque o forte da pecuária nacional é a produção de carne a pasto, natural. Teremos que esperar que os importadores reclamem para que se tome uma providência." Informações, pedro.felicio@gmail.com.

Leitora e especialista identificam planta

A leitora Leslie Almeida (lesliealmeida@yahoo.com.br) e o especialista em plantas Luis Bacher (www.fazendacitra.com.br) informam que a planta a que a leitora Sônia Maria Melotti, de Parapuã (SP), se refere (seção Cartas, de 23/9/2009) é o abricó-de-macaco. Segundo Leslie, a planta tem flores lindas e muito cheirosas, ao contrário dos frutos, que cheiram muito mal. Bacher diz que o abricó-de-macaco (Couroupita guianensis), nativo da Região Norte do País e da América Central, produz muitas flores róseas, que brotam diretamente do caule e, posteriormente, são seguidas de frutos grandes e esféricos.