A última pesquisa mostra Dilma Rousseff com 21,7% de intenção de votos para as eleições presidenciais, subida que, obviamente, se deve a ser ela a única candidata em plena campanha eleitoral, sempre alavancada por Lula a inaugurar obras de norte a sul do País. Entretanto, o estranho da pesquisa é apontar Aécio Neves como o melhor candidato para o PSDB, em razão, segundo ela, do seu espírito agregador. Como sabemos, Clésio Andrade, o presidente da CNT, é mineiro e muito ligado ao governador de Minas Gerais.

Eni Maria Martin de Carvalho enimartin@uol.com.br

Botucatu

Essa pesquisa CNT/Sensus que aponta Ciro tirando votos de José Serra na corrida presidencial é de mineiro para mineiro. Mais falsa do que nota de US$ 7,50. O Estadão nem deveria ter tido o trabalho de publicar.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

CONTRASTES ELEITORAIS

Enquanto uns querem colar cada vez mais a figura do presidente Lula à candidatura de Dilma, outros querem esconder FHC da candidatura Serra. Interessante é admitir a popularidade de um e a alta rejeição do outro, mas relegar isso à ignorância, falta de conhecimento e populismo dos que vão decidir. Os tucanos só têm chance se tiverem um candidato agregador de votos e de opiniões, o que Serra não é.

Adilson Roberto Gonçalves priadi@uol.com.br

Lorena

SERRA X CIRO

A notícia de que a entrada de Ciro Gomes tira votos de Serra não é o que deve preocupar o candidato do PSDB. Em São Paulo, quem mais vai tirar votos dele é o Kassab e seu IPTU. É bom o Serra romper com o Taxab logo.

Celso Ribas G. De Carvalho crgc22@gmail.com

São Paulo

__________________

Energia nuclear na mão de quem nega a existência do Holocausto?!"

Joaquim Quintino Filho

jqf@tera.com.br

Pirassununga

__________________

IPTU

Ao levar em conta as melhorias na cidade (segundo Kassab) para justificar o aumento do IPTU, e vendo a verdadeira colcha de retalhos que parece o asfalto da rua onde moro, além do estado das calçadas, por onde idosos e mui-

to menos cadeirantes podem circular com tranquilidade, acho que a Prefeitura é que está me devendo imposto, não é, não?

Vera Oguma vera.oguma@uol.com.br

São Paulo

LULA E SEUS AMIGOS

Lula e Mahmoud Ahmadinejad encontraram-se pela primeira vez em Quito, na posse do presidente do Equador, Rafael Correa. Em conversa de poucos minutos, os dois presidentes se cumprimentaram efusivamente e Lula convidou o iraniano a visitar o Brasil. Houve "uma química" entre ambos, que compartilham as origens humildes e o forte apelo popular. Lula aposta no Irã como grande parceiro no Oriente Médio e quer consolidar a relação. A Embaixada do Irã foi a primeira representação estrangeira a ser inaugurada em Brasília (1965). Ao estender o tapete vermelho para um dos líderes mais odiados do mundo, Lula pôs à prova a pretensão de transformar o Brasil em potência diplomática. A grande questão global que envolve o Irã é o seu programa nuclear. É obrigatório também criticar a negação do Holocausto que Ahmadinejad faz, uma e outra vez. É preciso aguardar se houve realmente um erro de avaliação de Lula ao achar que é oportuno "ser amigo de todos".

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

Bauru

Não contente com Hugo Chávez, Fidel Castro, Manuel Zelaya, Muamar Kadafi, Robert Mugabe, Fernando Lugo, Rafael Correa e Evo Morales, agora tem mais um. O "cara" tá bem de amigos!

Guto Pacheco daniguto@uol.com.br

São Paulo

BRASIL-IRÃ

Saudamos o presidente Mahmoud Ahmadinejad e sua comitiva de empresários, que vêm de nos visitar. Demonizado pela mídia, como seu antecessor Mohammad Mossadegh e todo chefe

de Estado rico em petróleo que não se curvou aos interesses

das "sete irmãs", Ahmadinejad veio estreitar o nosso relacionamento com a grande civilização persa, trazendo propostas de intercâmbio comercial, cultural, além de pesquisa na área de energia nuclear, em boa hora incenti-

vada por nosso governo. Que Alá os proteja!

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

PAZ NO ORIENTE MÉDIO

O Brasil recebeu visitas importantes nestes últimos dias. As mais recentes, de um dirigente israelense, um palestino e agora um iraniano. Cada um deles tem uma posição sobre as relações que devem manter naquela região. Seria por demais importante que tivessem estado juntos no Brasil, numa conversa com a mediação do nosso governo, na busca de uma solução que determine o fim dos conflitos no Oriente Médio. E que todos deixassem de lado de uma vez por todas as posições agressivas que assumem para defender determinados interesses. Infelizmente, na opinião de alguns segmentos brasileiros, deveríamos receber somente os mandatários de países que se julgam os donos do mundo e em nada contribuem para a paz. Ao contrário, colocam soldados

e armamentos em invasões, mesmo proibidas pela ONU.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

FINS QUE JUSTIFICAM

Antes de ser eleito, muitos pensaram que Lula fosse tolo. Enganaram-se redondamente. Quem senão ele conseguiria driblar a crise do mensalão e aliar-se aos principais alvos históricos de suas críticas para se manter no topo? Sua esperteza se tornou inquestionável. Agora a História se repete: ao apoiar o programa nuclear iraniano, o mundo está-se perguntando se nosso presidente seria um inconsequente. Duvido. Apesar de ninguém ainda ter compreendido qual o interesse do Brasil em dar força ao gatilho mais provável de uma possível hecatombe, S. Exa. ainda haverá de surpreender a todos nós mostrando os fins que, de acordo com seus espertos critérios, justificariam o nó sem ponto que parece ter dado.

Jorge A. Nurkin j.nurkin@uol.com.br

São Paulo

PROVAS E TÍTULOS

Há 70 anos, quando fui fazer minha primeira comunhão, tive de fazer um teste com o padre para ver se estava apto. Depois, para entrar no ginásio, fiz um exame de admissão. Para ser caminhoneiro, outro teste para tirar a carteira D. Hoje em dia, para ser gari é preciso fazer três provas. Para entrar na OAB, para ser delegado de polícia, promotor, juiz de Direito, procurador da República ou do Estado existem provas duríssimas e só entra nessas instituições o cidadão que tem competência e observa outras exigências e os requisitos necessários ao exercício da profissão. Agora, para cargos de maior importância, como juízes de Tribunal de Justiça, ministros do TCU, STJ e STF, basta "ser amigo do chefão" de algum político, ou seja, ser amigo do rei. Os políticos que mandam são, na maioria, corruptos, de mau caráter, e suas escolhas reproduzem os seus interesses. Na minha opinião, se queremos endireitar este país, por que não se faz um exame, com provas e títulos, para ingresso nesses postos tão importantes? Estamos vendo, como publicado em 22/11 (A4), uma ministra do STJ fazendo esse desabafo corajoso! É uma vergonha, não só nacional, como mundial. E ainda querem dizer que a culpa é da mídia, que está preocupada em investigar,

e não em apenas divulgar. Para a frente, Brasil! E não para trás.

Fausto Barros simoneguedes@hotmail.com

Guaratinguetá

CAIXA-PRETA

Quem não se lembra da referência à caixa-preta do Judiciário, que o presidente Lula fez no seu primeiro mandato?

Mário Issa drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo