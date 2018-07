Juca Ferreira é o nome dele. E ainda pomposamente alojado no Ministério da Cultura (MinC). Pasmem! Esse lulista de carteirinha imprime um folder colocando nessa peça o nome de dezenas de deputados que apoiam a sua Pasta. Ora, isso é inconstitucional e, se tivéssemos um presidente líder, esse cidadão já estaria no olho da rua! Questionado por senadores, mentiu que esses gastos não tinham saído do MinC. Apertaram o dito cujo e aí arrotou a verdade: tudo foi, sim, pago pelo Ministério! Talvez satisfeito com a estupidez de mentir, indagado por repórteres, ofendeu-os, dizendo que os jornalistas são pagos para mentir. Já imaginaram a cultura sem a imprensa? O que teria, então, a dizer esse sr. Ferreira quando ministros como ele, e outros membros de nossas instituições, recebem ótimos salários pagos com suor dos contribuintes e ainda desviam milhões do erário, em detrimento, por exemplo, do atendimento à saúde, em que milhões de brasileiros diariamente são humilhados ou morrem nos corredores dos hospitais? Esse governo Lula tem acolhido colaboradores que são uma verdadeira farsa...

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Disparates por atacado

O editorial O ministro perde a linha (27/11, A3) começa com uma pergunta: "Pode alguém capaz de proferir disparates como os que proferiu o sr. Juca Ferreira exercer o cargo de ministro de Estado e, sobretudo, de ministro da Cultura?" Respondo: neste país, pode. E pior, é comum. Tanto é que, recentemente, os srs. Edison Lobão, Tarso Genro, Celso Amorim e a sra. Dilma Rousseff falaram diversas bobagens sobre variados assuntos. Pobre Brasil!

F. G. SALGADO CESAR

fgscesar@hotmail.com

Guarujá

Cultura?

O ministro Juca Ferreira perdeu, de fato, a linha. Acuado pelos jornalistas, despiu-se. A culpada por seus erros é a de sempre: a imprensa. O sr. Juca Ferreira deixou claro: não tem equilíbrio, nem maturidade - nem competência - para ocupar o cargo de ministro da Cultura.

RODOLFO KONDER, jornalista, representante da ABI São Paulo

abi.spaulo@gmail.com

São Paulo

Será que o ministro da Cultura poderia explicar em que direção vai essa linha corpórea dele (27/11, A12)? O melhor seria que essa linha fosse em direção à porta de saída do Ministério. Aliás, poderia aproveitar e levar uma boa quantidade de "companheiros" junto. O Brasil só teria a ganhar. Nunca antes na História deste país o nível cultural e educacional dos governantes foi tão baixo. É realmente uma tristeza.

MARINA CASSARINO

mcmcass@uol.com.br

São Paulo

Dubai World

A megalomania do minúsculo e inexpressivo emirado árabe despertou do sonho idílico e caiu na real. A moratória do conglomerado Dubai World (27/11, B8), com passivo de quase US$ 60 bilhões (!), pode ser mais um duro golpe financeiro para os países e bancos detentores de seus bônus, artificialmente lucrativos como uma miragem no deserto. Um verdadeiro conto das mil e uma noites... de pesadelos!

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

Independentemente das simpatias por nossos últimos governos (FHC e Lula), o fato é que o Brasil tem pela frente uma avenida de oportunidades rumo ao crescimento sustentado. É o que diz o relatório de um dos maiores conglomerados do sistema bancário nacional, prevendo um crescimento já para 2010 de 5,5%. Com a explosão da bolha imobiliária em Dubai, logo após semelhante tsunami nos derivativos americanos, os chamados capitais globalizados estão atordoados e só veem o Brasil como porto seguro para serem aplicados, com garantias de retorno. Aí é que mora o perigo, devemo-nos acautelar e não embarcar em euforias delirantes.

JOSÉ DE ANCHIETA NOBRE DE ALMEIDA

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

Lição de democracia

Parece que o governo brasileiro resolveu ministrar ao mundo aulas de democracia. Pena que só tenha concentrado seu magistério na pequena Honduras. Em outros países, como China, Cuba, Líbia ou Irã, eleição de um só candidato ou antes do pleito decidida não causa mossa em nosso presidente. Ele confraterniza com líderes, no mínimo, autoritários, já considerados mais "companheiros" que os próprios petistas. No entanto, em Tegucigalpa, nossas relações se limitam a manter uma embaixada sem titular, apenas para hospedar um deposto presidente, que os outros países vêm considerando não haver sido tão golpeado. Os EUA, por exemplo, viram a desnecessidade de apenar o povo hondurenho e tomaram um caminho que nossa diplomacia de dois chefes não aprova. Chegou a hora de deixar os hondurenhos, a seu arbítrio, escolher quem possa dirigir seus destinos.

JAIRO GUSMAN

jairogusman@gmail.com

São Paulo

Sobre golpes e golpes

A reação de Lula e seus ministros ao saberem que os EUA vão reconhecer as eleições em Honduras se tudo correr de forma pacífica e democrática mostra que eles não estão interessados em paz e ordem nesse país, muito menos no povo hondurenho. Aliás, isso já foi mostrado há tempos, desde que o Brasil aceitou que Zelaya se instalasse na nossa embaixada em Tegucigalpa e de lá insuflasse os cidadãos a se rebelarem, o que não aconteceu porque ele não tem maioria nem aceitação. Ao afirmar que "não aceitamos histórias de golpes", Lula esquece que aceita, sim, vários tipos de golpe. Aceitou que Hugo Chávez desse vários golpes em forma de eleição, aceitou que Evo Morales fraudasse a regra de reforma constitucional e aceita que Zelaya tenha tentado dar um golpe em cláusula pétrea da Constituição de Honduras. Na verdade, esse grupo de bolivarianos não aceita é perder. E parece que neste caso de Honduras é o que vai acontecer. Se os EUA derem validade às eleições de hoje, isso é o que importa para os hondurenhos. Ter a aceitação de Hugo Chávez não importa a mínima, pois foi ele que causou toda essa celeuma ao apoiar e aconselhar o bigodudo Zelaya.

MARIA TEREZA MURRAY

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

Eleições fraudadas

O Brasil faz muito bem em não reconhecer as eleições em Honduras sem a volta do presidente deposto, Manuel Zelaya. Não podemos ser coniventes com golpistas e com o desrespeito à democracia. Lamentável é a conduta adotada pelos EUA, que já ratificaram as eleições fraudadas no Afeganistão e agora fazem o mesmo com Honduras.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

E Honduras reconhecerá o não-reconhecimento do Brasil de sua eleição presidencial?

NEY JOSÉ PEREIRA

neyjosepereira@yahoo.com.br

São Paulo

Brasil x EUA

Na era Bush, Lula e sua equipe de Relações Exteriores tinham excelente relacionamento com o presidente dos EUA. Já com Barack Obama tem havido muitas divergências. Sei, não, mas parece haver uma preferência de nosso atual governo por líderes mais totalitários e bélicos do que democráticos e a favor do diálogo.

FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA

fco.paco@uol.com.br

São Paulo

Volta de Zelaya

O sr. Celso Amorim dá entrevista dizendo que "o Brasil" quer a volta de Zelaya ao poder, mas está completamente equivocado. Quem quer a volta são os srs. Lula, Marco Aurélio Garcia e ele mesmo. Por favor, retrate-se.

MARIA JOSÉ DA FONSECA

fonsecamj@ig.com.br

São Paulo