Envio fotos de como se encontra a minha pitangueira. Ela floresceu muito e ia dar uma boa carga, mas eles ficaram impróprios para consumo. Gostaria de uma orientação para tratar a árvore.

Luiza Minghini

São João da Boa Vista (SP)

Segundo a engenheira agrônoma Mery Couto, do convênio Emater/RS-Ascar e Embrapa Clima Temperado, pelas fotografias, suspeita-se que a pitangueira esteja com uma doença conhecida como ferrugem, causada pelo fungo Puccinia psidii. "Essa doença pode atacar folhas, flores, ramos e frutos", explica Mery. A recomendação da pesquisadora é eliminar os frutos atacados e aplicar calda bordalesa, um fungicida natural, ou outro produto à base de sulfato de cobre. "Deve-se fazer uma boa cobertura sobre todas as partes da planta", diz a agrônomo. A calda bordalesa é feita, tradicionalmente, com 1 quilo de sulfato de cobre, 1 quilo de cal virgem e 100 litros de água.

Dilui-se o cobre em 50 litros de água e a cal nos outros 50 litros. Após obter duas misturas homogêneas, despeja-se o cobre sobre a cal. O recipiente deve ser de plástico, cimento ou madeira. Não se deve utilizar recipientes metálicos, pois reagem com o sulfato de cobre, e a cal deve ser de boa qualidade para reagir totalmente com a água. Se a leitora optar por outro produto à base de sulfato de cobre, é necessário observar no rótulo da embalagem a dosagem, intervalos de aplicação e o período de carência do produto. "Sugerimos entrar em contato com um engenheiro agrônomo para orientações quanto ao uso do equipamento de proteção individual (EPI), assim como outras informações sobre o produto." Embrapa, tel. (0--53) 3275-8100.

Lavanda precisa de clima frio e seco

Gostaria de obter informações sobre a plantação da lavanda: quais as melhores espécies para a extração de óleo, recomendações de plantio, solo, período de plantio e colheita.

Fernanda Freire

São Paulo (SP)

Segundo a pesquisadora Eliane Gomes Fabri, do Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura paulista, a espécie que produz óleo de melhor qualidade é a Lavandula angustifolia (Mill.), nativa do sul da Europa. "Mas a espécie que mais floresce no Brasil é a Lavandula dentata." Para se desenvolver bem, ter longevidade maior e produzir um bom óleo, diz Eliane, a lavanda precisa de clima frio e seco, altitude acima de 700 metros, solo leve, poroso e com boa drenagem. Não tolera solos densos e encharcados. "A época de plantio é no início da primavera, mas as sementes são semeadas em março/abril, depois de passar por um tratamento térmico para quebrar a dormência. Após seis meses as mudas são transplantadas no campo." Os principais tratos culturais são capinas, controle de pragas, doenças e aplicação de adubos. "A colheita ocorre no auge da floração, no fim de julho/início de agosto e a produção máxima se dá a partir do 3.º ano." Para extrair óleo, é necessário ter equipamentos para destilação por arraste de vapor, que consiste numa dorna de aço inox, onde são colocadas as flores ou a planta inteira, um condensador e uma caldeira para gerar o vapor." IAC, tel. (0--19) 3241-5188.

Árvore fícus tem raiz agressiva e aérea

Sou fã da árvore fícus verde e, onde moro, faço várias mudas para doação. Gostaria de saber se há algum segredo para formar as mudas, já que 95% das que planto não vingam.

José Joacyr da Silva Gonçalves

São Paulo (SP)

De acordo com o pesquisador da Embrapa Florestas Ivar Wendling, da área de Silvicultura Clonal e Propagação de Plantas, não há segredo em fazer mudas de fícus verde. Deve-se ter, em primeiro lugar, um ambiente sombreado e, de preferência, com irrigação e alta umidade, segundo o pesquisador. "Em embalagens com substrato ou em canteiros (podem ser de areia, de preferência), são colocadas estacas de 7 a 15 centímetros de comprimento e duas folhas recortadas pela metade, na posição vertical", explica. Neste local, as mesmas irão enraizar em 20 a 40 dias, dependendo da temperatura e da umidade do local e da umidade. Quando enraizadas, podem então ser transplantadas para embalagens individuais (se as estacas foram colocadas nos canteiros). E, após as estacas terem se adaptado dentro das embalagens (brotadas e com as raízes crescidas), estas devem ser colocadas em um local de sol pleno para se acostumarem ao ambiente no qual serão posteriormente plantadas, explica Wendling. "Elas ficarão ali por, no mínimo, sete dias." O pesquisador destaca, porém, que as árvores de fícus possuem raízes muito agressivas e, por isso, não é recomendável o seu plantio em calçadas ou locais onde essas raízes possam prejudicar pisos, paredes e outras estruturas. Embrapa, tel. (0--41) 3675-5600.

Viveiro vende muda da trepadeira jade

Gostaria de obter informações sobre a trepadeira flor-de-jade azul e onde adquirir mudas desta magnífica planta.

Paula Simi

paulasimi7@hotmail.com

A leitora encontra muda da trepadeira jade azul (Strongylondon macrobothrys) no viveiro da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, em Limeira (SP). A muda com porte aproximado de 80 centímetros custa R$ 30. O viveiro informa que não tem grande quantidade de mudas disponíveis. O consultor da Fazenda Citra, Luis Bacher, explica que os cachos longos, com flores de coloração azul-esverdeada, tornam esta trepadeira uma das mais admiradas e procuradas. Nativa das Filipinas, seu cultivo em regiões com temperatura e umidade do ar mais baixas torna-se mais difícil, principalmente durante o inverno, quando as folhas caem de maneira acelerada. "Uma dica importante para os interessados em cultivar esta trepadeira é plantá-la nos meses mais quentes e estimular o seu crescimento com adubações a curtos intervalos para que a planta já esteja bem desenvolvida quando o inverno chegar", afirma Bacher. O consultor põe-se à disposição da leitora para dar todas as instruções de cultivo da trepadeira jade azul, como plantio, adubação e demais tratos culturais. Fazenda Citra, tel. (0--19) 3451-1221; www.fazendacitra.com.br.

Barreira física pode afastar maritacas

Moradores de um edifício na zona oeste de São Paulo têm notado que a piscina do prédio fica coberta de pedaços de isopor. O motivo é que na região há muitas maritacas, que perfuram as molduras decorativas do edifício. Como afastar as aves sem prejudicá-las?

Conceição Guterman

caj.guterman@uol.com.br

A melhor solução para evitar danos de aves a prédios e outras estruturas é impedir seu acesso a esses locais. "É a única solução no caso de aves nativas, como a maritaca, que não devem ser molestadas", diz o professor Jacques Vielliard, da Unicamp. Para ele, o caso precisa de uma avaliação in loco. "Há empresas que trabalham com barreiras mecânicas cuja finalidade é impedir o acesso a determinados locais." Algumas barreiras, que dificultam o pouso e são usadas no controle de pombos, podem servir para afastar maritacas, sem prejudicá-las. Uma indicação é a empresa BS Saneamento Ambiental, na capital paulista, que presta serviços no controle de pragas urbanas. A leitora pode contatar o biólogo Álvaro Luiz Braga de Souza para marcar uma visita ao prédio. E-mail: bssa@bssa.com.br.