Findo o carnaval, chega a hora de o alegre folião brasileiro levar mais a sério as coisas do Brasil.

David Neto drdavidneto@drdavidneto.com.br

São Paulo

DESCE O PANO

Acabou o carnaval, desce o pano. Depois, reabrem-se as cortinas

e novo show tem início. Este ano, dois esperados espetáculos vão ser encenados: a eleição para presidente da República e a Copa

do Mundo de Futebol. E a torcida brasileira espera que o ano não seja uma desilusão. Mas, na oposição e na situação, os discursos são sobre quem teve mais méritos e mais créditos pelo que já foi feito no País, e não sobre o que se pretende fazer. Por enquanto, a sucessão de Lula está presa ao passado, bem mais do que comprometida com o futuro. Esperamos que agora, terminado o carnaval, haja mais seriedade e menos debates levianos sobre um verdadeiro projeto nacional.

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

São Paulo

CENSURA, 202 DIAS

Um dia de censura a um jornal qualquer seria um atentado contra a liberdade de expressão; 202 de censura ao Estadão configuram a falência da Justiça num regime dito democrático.

Augusto Fernandes de Azevedo az3.azevedo@terra.com.br

São Paulo

ARRUDA

Algumas lideranças políticas estão sugerindo que o governador Arruda renuncie ao seu mandato antes que seja iniciado o processo de cassação pela Câmara Distrital de Brasília. Temos, no caso, duas questões que exigem profunda reflexão. Em primeiro lugar está a jogada desonesta, ou seja, se renunciar, o que ele já fez uma vez, como senador, o governador, que era filiado ao DEM, não ficará inelegível e só não será candidato nas próximas eleições por não ter filiação partidária. Em segundo lugar vem a certeza de

que um processo na área do Judiciário pode tramitar ainda por alguns anos. Há casos que envolvem políticos de São Paulo como exemplo. Tais questões exigem mudança na legislação, para não se repetirem. Difícil vai ser conseguir mudar a atitude de alguns integrantes da classe política que usam velhos artifícios sem se preocuparem com a repercussão na opinião pública. Lamentável.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

Embora Arruda esteja recolhido, os contratos com a Danluz

e outros "suspeitos", superfaturados, continuam em vigor? Caso não estejam cancelados, de nada adianta prender o chefe.

Marcos Vinicius Alvim mvinic@uol.com.br

São Paulo

APAGÃO

Em novembro de 2009 um apagão afetou milhões de cidadãos brasileiros, principalmente no Sudeste do País. As autoridades ligadas ao Ministério das Minas e Energia (MME) o atribuíram a raios que caíram numa central de distribuição de energia, causa

esta posta em dúvida por vários técnicos não ligados ao MME. Na ocasião houve vários questionamentos e dona Dilma Rousseff, ex-ministra da área, decretou que nada mais seria declarado a esse respeito. E ponto final. Agora um novo apagão atingiu o Nordeste

e a causa foi atribuída a um galho de árvore que cresceu tanto a ponto de encostar no cabo de força da linha - deve ser uma árvore portentosa, que nunca foi notada pelos atentos técnicos da Eletronorte... Afinal, temos o MME, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Eletronorte, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e nenhum deles consegue explicar claramente as ocorrências. Quanta competência ou gana de esconder que o sistema elétrico brasileiro está em situação de pane...

Mauricio Sanger msanger@uol.com.br

São Paulo

ETANOL E POLÍTICA

A questão energética não é apenas científica, mas também política. Os meandros da aprovação do etanol de cana pelo órgão ambiental norte-americano mostram muito bem esse aspecto, como relatado por André Meloni Nassar em seu artigo Álcool 61% (17/2, A2). Mas acaba sendo quase uma piada exigir que o nosso etanol tenha um equivalente de redução de emissões maior que o etanol de milho, atestando a ineficiência da fonte energética norte-americana. A cana não compete com alimento, pois ocupa principalmente áreas já degradadas para expansão de seu plantio e tem uma eficiência imbatível, quaisquer que sejam os parâmetros agrícolas ou industriais utilizados. Na introdução do etanol celulósico, que deve ocorrer em breve, em face dos investimentos estatais e privados, outra batalha será travada, pois o Brasil terá condições de, novamente, ser vanguarda no assunto.

Adilson Roberto Gonçalves professor da Escola de Engenharia

de Lorena (EEL-USP) priadi@uol.com.br

Lorena

EDUCAÇÃO

É irritante ver que o ministro da Educação ainda tem espaço no atual governo, mesmo após a confusão feita com sua precipitação em mudar o Enem, sem o mínimo de discussão com a comunidade. Isso causou problemas aos jovens e às suas famílias e, no final, vemos que o resultado para a educação brasileira foi um desastre! Mas eles não largam a "rapadura" de jeito nenhum!

Marcos de Luca Rothen marcosrothen@hotmail.com

Vitória

JUSTIÇA

Na qualidade de juíza titular de uma das varas judiciais cumulativas do Estado, com competência para causas cíveis, criminais, previdenciárias, fiscais, de Juizado Especial Criminal e da Infância e Juventude, além de Corregedoria de Cartórios de Registro Civil, cumprimento o desembargador José Renato Nalini pela lucidez do seu artigo Justiça existe para jul-

gar (16/2, A2) e o Estado por cumprir, uma vez mais, sua missão de veicular artigos de ímpar jaez.

Débora Cristina F. Ananias dcmartins@tj.sp.gov.br

Jardinópolis

Cumprimento o ilustre jurista Nalini pelo brilhante (e corajoso) artigo publicado no Estadão. Fui escrevente de serventia extraju-

dicial e lá trabalhei até a oficialização no Estado de São Paulo, quando optei por ser escrevente do ofício judicial. Lidar com processos já era minha paixão. Ingressei na magistratura e trabalhei por 15 anos na Vara da Infância de São Carlos. Hoje estou na Vara da Fazenda de Araraquara. Assim, sei

o quanto as serventias extrajudiciais bem administravam os ofícios judiciais. Na área da Infância vi muitos pedidos de providên-

cias que não tinham nada de jurisdicional. E hoje, na Fazenda, vejo o poder público municipal atolar o cartório com execuções fiscais das quais o devedor nem sequer foi previamente notificado para pagar, sem contar que grande número delas apresenta dados irregulares que impossibilitam a citação. Em São Carlos consegui fazer o Conselho Tutelar e o Poder Executivo municipal assumirem suas responsabilidades em relação aos problemas sociais que apareciam na vara. Resultado: o número de processos caiu significativamente. Fui agraciado com o Prêmio Innovare por tal conquista e hoje auxilio o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na multiplicação dessa prática. Agora, na Fazenda pública, estou tentando fazer a mesma coisa. Já me reuni com o prefeito daqui para mostrar que melhor será ele adotar um sistema administrativo eficaz de cobrança e só ajuizar quando se mostrar extremamente necessário. Muitas pessoas torcem o nariz para as serventias extrajudiciais. Dizem que ganham muito e que passam de pai para filho, etc., etc. Mas, assim como o desembargador Nalini, também penso que seria ótimo se voltássemos àqueles velhos e bons tempos. Mais uma vez, parabéns pelo extraordinário artigo. Certamente contribuirá pa-

ra "abrir a cabeça" de alguns. Por fim, cumprimento o eminente desembargador pela excelente condução do concurso que se encerrou dias atrás.

João Baptista Galhardo Junior, juiz de Direito jbgalhardojr@ig.com.br

Araraquara