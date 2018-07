De tudo o que vimos e ouvimos, a política de Brasília é muito mais provinciana do que imaginávamos. Mentiras e insegurança total dos dirigentes. Ah, o apego ao poder!

MARIA DE MELLO

São Paulo

Exemplo a ser seguido

Sensibilizado, emocionado e penalizado com a situação dos remanescentes do governo do Distrito Federal, representado pelo sr. Paulo Octávio e seus secretários, solidarizo-me com a desistência de desistir do governador em exercício. Na certeza de que procurou as pessoas mais indicadas para lhe darem conselhos, imagino que, logo, esse grupo tão seleto, incorrupto e casto estará reunido, convivendo em intimidade, sob a proteção da Polícia Federal, aguardando os demais que têm na probidade a sua maior virtude, como os mensaleiros, entre outros.

LUIZ NUSBAUM

São Paulo

Mensalão

Chamar o que aconteceu em Brasília de "mensalão do DEM" deveria ser proibido. O único e verdadeiro mensalão, com aval do Palácio do Planalto, foi o do PT. Pirataria é crime!

LUIZ RESS ERDEI

Osasco

''Raio aqui, galho acolá... E em se tratando de causas de apagão continuamos às escuras!"

Cléa M. Corrêa

São Paulo

Pirronismo?

No século 4.º a.C. um grande grupo de filósofos filiava-se à escola de Pirro. Esses sábios, ante a impossibilidade de conhecer a verdade, ou de decidir entre argumentos contraditórios, suspendiam o juízo, à espera de que alguma evidência surgisse em favor de um ou outro, o que, aliás, eles mesmos consideravam impossível acontecer. Hoje diríamos disso que é "ficar em cima do muro". Em 16 de fevereiro, na passagem dos 200 dias da estúpida censura ao Estadão, que se tornou censura judicial, mercê do resultado da sessão de 10 de dezembro do Supremo Tribunal Federal, quero expor a impressão que me ficou ao ler a súmula do julgamento: estariam nossos excelsos ministros acometidos de um novo e pragmático pirronismo? Pois não equivale a uma suspensão de juízo a decisão da maioria de não julgar o mérito da reclamação e preferir sair pela tangente, acolhendo alegações de menor importância e de natureza puramente formal? Não seria este o primeiro surto de pirronismo, pois quem viveu aqueles tempos há de se lembrar do ocorrido em novembro de 1955, quando o presidente Café Filho, sentindo-se restabelecido de doença que o acometera e o levara a licenciar-se do cargo, quis reassumir, mas encontrou pela frente o marechal Lott, então ministro da Guerra, que afirmava não ter ainda o legítimo chefe da Nação condições para exercer a Presidência. Café Filho, dizendo-se plenamente capacitado e apresentando laudos médicos, impetrou segurança no Supremo Tribunal. E o mandado foi denegado, numa sentença que estarreceu e envergonhou os nossos mais eminentes juristas. Único a favor do mandado foi o brilhante voto do ministro Ribeiro da Costa, que corajosamente reafirmou a majestade do Supremo Tribunal Federal, "sejam quais forem as consequências". Dos oito votos contra a pretensão de Café Filho nada menos que cinco eram para "sobreestar" ou suspender o julgamento, até o fim do estado de sítio então em vigor. Era extremamente prática essa suspensão de juízo, pois, quando se extinguisse o estado de exceção, o mandato de Café Filho estaria extinto e o presidente já eleito, Juscelino Kubitschek, estaria tomando posse. Quero cumprimentar os diretores desse jornal pela decisão, que eu já esperava, de não aceitar a renúncia do processo por Fernando Sarney. A recusa do jornal exigirá desses juízes sem juízo que cheguem a uma conclusão sobre o mérito da causa. Não só O Estado de S. Paulo, mas também seus leitores e todos os brasileiros temos direito à verdade, que não é tão difícil de ser alcançada.

DECIO PENTEADO DE CASTRO

Piracicaba

Cow Parade

A foto de capa do Estadão de ontem bem que poderia estar estampada no caderno de Esportes com o título: Vaca indo para o brejo no Parque Antártica.

CARLOS F. MICHELETTI

Ribeirão Preto

É, de fato a chuva foi tanta anteontem à tarde que na Rua Turiaçu a vaca foi literalmente

pro brejo.

JOÃO MENON

São Paulo

Espécie nova?

Eu já conhecia peixe-boi, mas nunca tinha visto peixe-vaca!

Estava boiando na Rua Turiaçu!

MARCUS COLTRO

São Paulo

Lixo e enchentes

Bastou a primeira grande chuva após curta estiagem e ficou mais uma vez provado que o lixo que as pessoas jogam diariamente nas ruas e calçadas volta para elas.

Ao ver técnicos da CET limpando bueiros de forma improvisada, que estavam cheios de plásticos, papéis e outros objetos está mais que comprovado que sem a cooperação dos cidadãos e uma cobrança efetiva das autoridades vamos continuar a ter problemas sérios de enchentes em São Paulo.

FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA

São Paulo

Licitação de rodovias

A pressa sempre foi inimiga da perfeição, mas a embromação continua a inimiga número um do desenvolvimento brasileiro.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

Monte Santo de Minas (MG)

Estradas paulistas

No carnaval, nas estradas paulistas o número de mortos em acidentes caiu mais de 15%, comparado com 2009. Pode-se deduzir que isso ocorreu porque o governador do Estado é José Serra, provável candidato à Presidência da República. Lamento que o presidente Lula e a ministra Dilma, que deviam usar recursos do PAC para recuperar as estradas federais, não as tratem com o mesmo rigor.

TIAGO VINÍCIUS MATOS

São Paulo

Radares dedos-duros

Mais uma vez as autoridades demonstram a habitual miopia. Os radares chamados dedos-duros tiveram sua missão definida só em função da fiscalização da arrecadação de impostos. Uma funcionalidade que poderia beneficiar a população foi deixada de lado: a rápida localização de veículos roubados. Bastaria vincular a informação a um banco de dados específico e a notificação automática às viaturas estacionadas. Mas isso vai contra a filosofia da administração. Não aumenta a arrecadação.

JOSÉ ANTONIO FILARDO

São Paulo

USP Leste

Parabéns às jornalistas Simone Iwasso e Mariana Mandelli pela excelente reportagem de 14/2 sobre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH). Acredito que a falta de adesão aos cursos oferecidos pela EACH (ou USP Lost, como eu costumava dizer) se deva ao fato de muitas pessoas nem ao menos saberem que existe um câmpus da USP na zona leste da cidade. As reportagens veiculadas na mídia sobre a EACH fazem a população conhecer e reconhecer a sua presença.

SAMIRA BURANI, estudante de Gerontologia da EACH

São Paulo

Cavalo de Troia

Especialistas que são do ramo, bancos americanos maquiaram as contas públicas de países que desejaram participar da zona do euro. Deu no que deu, um verdadeiro presente de grego.

JOSÉ PIACSEK NETO

Avanhandava