Inteligente a entrevista do Lula ao Estadão (19/2, A4 e A5). Maduro, ponderado, sensato e coerente, fez análises perfeitas, sobre aliados e desafetos. Para desapontamento, creio, de decaídos patrulheiros que esperavam um Lula irritado e confuso.

VICENTE LIMONGI NETTO

limonginetto@hotmail.com

Brasília

Perguntar não ofende: quando é que Lula vai falar coisa com coisa e sair de cima do muro? Ele diz na entrevista ao Estado que "quem foi eleito presidente tem o direito legítimo de ser candidato à reeleição". Depois fala o seguinte: "Nunca gostei de um segundo mandato. Achava que poderia ser um desastre."

JOSÉ CARLOS CRUZ

cruz.jc02@gmail.com

Osasco

Não ter sucumbido à tentação partidária do terceiro mandato, que ganharia facilmente, é um legado que dá ao presidente Lula a dignidade dos estadistas.

ANTONIO CARLOS SALLES

salles908@hotmail.com

São Paulo

Caso ocorra a profecia de Lula, digerir um mandato de Dilma não será fácil, imaginem dois!

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

Contas externas

E agora? Lulla e PT subiam nas tamancas para menosprezar o governo FHC pela dívida com o FMI. E agora, que nome darão às dívidas nas contas externas do Brasil como "nunca antes nesse país"? Como experts em marketing, dirão que foi culpa da chuva, da marolinha, dos exportadores e importadores, das árvores, da oposição, mas nunca que foi por causa do desequilíbrio nas contas do governo. Isso sem falar na dívida interna, que já chega a quase R$ 2 trilhões. Depois eles dizem que capitalismo é doença, blablablá... É só dar uma olhadinha nas contas abertas quanto custa manter Lulla e séquito no governo. Chega a R$ 260 milhões ao mês só para movimentar a máquina em torno do presidente. Por que o PSDB em campanha não mostra esses números também? Quantas "Minha Casa Minha Vida" daria para comprar por mês com as despesas palacianas? Precisa mostrar em linguagem que o povão entenda.

BEATRIZ CAMPOS

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

Com os rombos nas contas interna e externa, qual será o tamanho do buraco do nosso país amanhã?! E o "homem" nesse patamar absurdo de aprovação.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

Lula x Serra

Dando fé aos argumentos do professor Roberto Macedo sobre desempenho fiscal do presidente da República e do governador de São Paulo (A Serra o que é de Serra, 18/2, A2), pergunto: o economista-chefe do Santander também assinou sem ler? Com a palavra o professor Schwartsman.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA

sergiolf@uol.com.br

São Paulo

O espanhol Santander decidiu participar da política brasileira: publicou estudo, em inglês, classificando a política fiscal de Serra como semelhante à de Lula. Não foi à toa que no governo petista os banqueiros lucraram tanto.

VALDEIR CELESTINO DE OLIVEIRA

vcelestinodeoliveira@yahoo.com

Cotia

O sr. Roberto Macedo, no artigo de 18/2, defende o governo Serra, mas deixa de mencionar seus absurdos gastos com inútil publicidade Brasil afora, cerca de R$ 313 milhões para desfiar um rosário de autoelogios para a população de outros Estados, em propaganda eleitoral subsidiada pelo contribuinte. Nossas estradas, se são boas, e nem são tanto assim, devem sua propalada excelência à iniciativa privada, que por isso cobra tarifas de pedágio extorsivas. Proporcionalmente, qual é a diferença entre um Lula que gasta mais de R$ 500 milhões em anúncios e Serra? O que o diferencia, em suas alianças com Sarney e outros tantos renomados políticos, como o associar-se de Serra a Quércia, garantindo-lhe vaga na disputa pelo Senado? E, com isso, praticamente garantindo-nos que tudo seguirá como dantes...

LUIZ M. LEITÃO DA CUNHA

luizmleitao@gmail.com

São Paulo

Anticandidato

Só pode ter sido sol demais, em comício disfarçado de inauguração, que levou o presidente Lula a ter esta infeliz ideia: defender, segundo diz Mercadante, a candidatura de Ciro Gomes ao governo de São Paulo. Só para atazanar com sua indisfarçável ira, que lembra Collor, o PSDB de São Paulo. Acredito que nós, paulistas, merecemos de Lula e do PT mais respeito e consideração do que colocar esse "artificial" de Pindamonhangaba como anticandidato, tendo como objetivo apenas desqualificar os adversários. Será que não existem quadros do PT não comprometidos com o mensalão, ou com o caseiro, ou ainda que tenham coragem de assumir uma candidatura? Mas é esperar para ver Ciro falando de todo seu amor por São Paulo e pelos paulistas e, depois, ver também nos resultados das urnas um verdadeiro enterro de Ciro, do PSB e do PT paulista.

MÁRCIO M. CARVALHO

mmcoak@hotmail.com

Bauru

Enchentes

Desde o início de dezembro, chuvas intensas têm produzido em áreas da Grande São Paulo, potencialmente propensas, inundações e deslizamentos de solo e rocha, causadores de mortos, feridos, abalos emocionais e perdas materiais. Prefeitos da região, inclusive o sr. Gilberto Kassab, da capital, visivelmente constrangidos, têm inspecionado essas áreas e sido hostilizados por moradores e responsabilizados, é claro, pelos que visam a dividendos eleitorais. É óbvio, projetos e construções são aprovados e fiscalizados por técnicos das prefeituras. Também é de domínio público a instalação de componentes da infraestrutura: transportes, sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgotos e lixo, rede de águas pluviais, elevatórias, abastecimento de água, energia e gás, vias pavimentadas precedem a ocupação de casas, equacionando-se paralelamente ensino, saúde, segurança pública e espaço para serviços essenciais aos moradores. A atual administração de São Paulo não pode, absolutamente, ser responsabilizada pelo indevido uso/ocupação do solo, visível desde o início do século 20 e intensificado, irracionalmente, nos anos 1950, quando a cidade (com seus aproximadamente 3,5 milhões de habitantes) brandia o slogan: "A cidade que mais cresce no mundo." Várzeas e morros foram ocupados principalmente por retirantes. Bairros surgiram e o fornecimento de água e energia foi providenciado. Drenagem das águas pluviais e rede coletora de esgoto precariamente colocadas, o tratamento desse esgoto ignorado, e, complicando, nas várzeas, elevatórias tornam-se obrigatórias; as demais parcelas da infraestrutura, improvisadas. Há, sim, a recriminar arquitetos/urbanistas, engenheiros conhecedores da região (geografia, geologia, instabilidade de taludes, demografia, regime pluviométrico) que não quiseram ou não souberam (e ainda hoje não querem ou não sabem), baseados nas variáveis técnico-ambientais da ocupação do solo, impor-se aos demagogos, vaidosos, incompetentes, desonestos, sazonalmente encarregados da res publica. Concluindo, tivemos, sim, mais de 40 dias contínuos de chuvas fortes (previsíveis nos estudos hidrográficos) e a população atingida, eximindo-se da corresponsabilidade, incrimina e exige, a par de todo o apoio material, a solução rápida e definitiva para inundações e encostas. Todavia tais providências requerem autoridade, recursos financeiros, estudos, projetos, obras, tempo e, como lubrificantes, reavaliação de conceitos, competência e organização nas administrações públicas...

BENEDICTO A. DOS SANTOS SILVA

beneassilva@gmail.com

São Paulo

Chuvas em São Paulo

Se Deus é brasileiro, eu não sei. Mas Noé deve ter sido paulistano.

LUIZ FELIPE ROSA

lfelipebarros@hotmail.com

São Paulo