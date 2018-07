Demorou, mas Lulla finalmente admitiu, na entrevista exclusiva ao Estado (19/2, A5), que, caso tivesse vencido as eleições em 1989 - antes, portanto, do Plano Real e das reformas macroeconômicas de Fernando Henrique Cardoso -, nada conseguiria fazer naquele contexto político-econômico. Disse textualmente: "Acho que foi obra de Deus não permitir que eu ganhasse em 1989. Se eu chego em 1989 com a cabeça do jeito que eu pensava, ou eu tinha feito uma revolução no País ou tinha caído no dia seguinte." Já eu não "acho", tenho certeza! Lulla apenas confirma o que todos os que acompanham a política brasileira já sabiam: S. Exa., pelo despreparo (seu e de seu partido), não tinha condições de ser presidente do Brasil naquela difícil quadra da História, com a inflação em 80% ao mês. Saiu-se bem, depois, porque recebeu de FHC o País com as finanças saneadas, a moeda estável, as reformas macroeconômicas feitas (nenhuma foi modificada) e até um belo ensaio de política distributivista - depois ampliada e rebatizada por seus marqueteiros. No âmbito externo, teve a ventura de ver o mundo, em sua gestão, crescer a um ritmo que chegou à impressionante média (!) de 5% ao ano, só interrompido com a crise do subprime e a quebra do Banco Lehman Brothers, em setembro de 2008. Mais de cinco anos de extraordinária bonança e prosperidade globais. Foi bom Lulla admitir - ainda que não com estas palavras - que ele nada mais é que mero produto das circunstâncias. Quem sabe, agora, o próprio Lulla cale os incautos que o divinizam, na medida em que ele próprio se incumbiu de admitir, com todas as letras, a sua incapacidade de administrar o País em tempos de crise. Por sorte dele, sucedeu a um estadista de verdade. O resto são cinzas.

Ao dizer que se ganhasse em 1989 ou fazia uma revolução ou seria deposto, Lula admite que o governo anterior preparou

a sociedade para recepcioná-lo. E viva a nossa hiperdemocra-

cia e a sua hipermodéstia... como nunca antes neste país!

Não entendi a hiperdemocracia a que Lula se referiu. Ele considera que democracia, quanto à liberdade de expressão, é só quando ele estava do outro lado, jogando pedra, ou a censura ao Estado nada tem que ver com a dita hiperdemocracia?

Exemplar

Meus cumprimentos pela brilhante carta do leitor sr. Decio Penteado de Castro (Pirronismo, 19/2). Aguçando a nossa memória, faz significativa remissão histórica, uma analogia de realce sobre o rumoroso caso do impedimento do ex-presidente Café Filho de tomar posse do cargo, por decisão obscura e censurável do STF, com o que ocorre hoje com a nefasta e sem sentido censura imposta ao Estado. Apesar de todos os artifícios jurídicos para postergar a decisão final do STF por mérito do processo, o jornal, honrando sua tradição histórica de luta pela liberdade e pelos princípios régios que norteiam um Estado de Direito, não se acomodou em aceitar uma proposta leviana e - por que não dizer? - suspeita do seu opositor de extinção da lide, insistindo no julgamento de fundo da causa em questão. Uma demonstração de coragem e altivez desse respeitável órgão de imprensa, que tem convicção sólida e admirável dos ideais que defende.

Um presente para Fidel

Tentando transformar todos os venezuelanos em cópias dele, para que aplaudam sua redenção ao paraíso de Lenin, o déspota venezuelano começa a segunda fase de seu plano bolivariano, desta vez mandando prender banqueiros que prosperaram em seu governo. Expropriações são feitas por atacado, centenas de empresas privadas estão em alerta máximo. Se Hugo Chávez não cair, em breve a Venezuela terá a sua cara, exportará apenas revolução. Por absoluta falta de competência, Chávez levou para a Venezuela Ramiro Valdés, um especialista em tortura, para resolver o problema de energia, entre outros. Talvez com essa escolha Chávez consiga realizar seu sonho, primeiro, privando o seu povo de construir um país melhor, depois fazendo da

Venezuela um presente para o seu mestre cubano, de quem aprendeu grandes lições sobre revolução. Aos olhos do ditador, os 50 anos de atraso de Cuba parecem ser a grande motivação de seu "socialismo do século 21".

Venezuela x democracia

Já eram preocupantes os conceitos do "cara" quanto à leitura, formação, trabalho, ética na política e conhecimento do que se passa ao seu redor e agora temos de nos preocupar com o conceito de democracia. Ele acha que a Venezuela é uma democracia! Realmente, estamos perdidos...

Vaca de presépio

Na entrevista ao Estadão, o presidente afirmou que sua candidata não é uma "vaca de presépio". Não foi o que vimos no último programa do PT na televisão. Ela passava essa imagem e falava como tal. Acreditamos no presidente, devia ser só fingimento para angariar votos. Quando houver interesse, vai mostrar seu verdadeiro eu: uma política arcaica com forte queda para o autoritarismo.

Mandatos

Dilma nem levou ainda o primeiro e já quer o segundo? Isso é o que se chama pôr a carroça na frente dos bois!

Base do PT

O PT, fingindo-se de importante, decidiu excluir o nome do PMDB da proposta de lançamento da candidatura de Dilma Rousseff à Presidência. Isso contraria o interesse de Lula, que quer o PMDB na chapa de Dilma, com o candidato a vice. Vamos esperar a convenção para ver se o que vai prevalecer é a vontade de Lula ou

a pretensão da base do partido.

Até hoje só tem dado Lula.

Candidata aclamada

Se porventura a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, for eleita presidente da República, os brasileiros poderão seguir o seu exemplo, fazendo o mesmo que ela fazia no seu passado?

Malmequer

Incomodados, hóspedes de um spa em Gramado rejeitaram Renan Calheiros e sua mulher em atividades conjuntas (Direto da Fonte, 19/2). O Legislativo, o Judiciário, o Executivo podem absolver Renan! Mas a gente, não!

Replay pirata

Paulo Octávio "desrenunciou", é a cópia pirata do "desirrevogável" Aloizio Mercadante.

Ao recusar apoio a Paulo Octávio, Lula prova que nem todos os mensaleiros são iguais perante o governo.

Onde está a oposição no Brasil, se até um governador do DEM recebe ordens do sr. Luiz Inácio Lula da Silva e as cumpre?

