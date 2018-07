Começa a ficar mais clara a protelação de José Serra e seu staff na questão da eleição deste ano. É possível que tenham vislumbrado algo não percebido pela mídia e pelos analistas políticos: a incrível força do PMDB no cenário eleitoral deste nosso Brasil. Pior é, agora, a tremenda falta de senso e inteligência do PT, impondo o cerceamento da mídia, a radical aplicação do PNDH-3, a taxação de fortunas e a liberdade para o MST, sobrepujando a Justiça. E, ainda mais, afastando os "ministros capitalistas". Mesmo para quem não é craque em política e suas artimanhas, a radicalização do PT é uma mordida feroz no que o PMDB "acredita", portanto, o programa petista não seria do interesse peemedebista. Daí, então, poderá haver uma terceira via, com a candidatura de um peemedebista ao governo ou o apoio do partido a outra candidatura. Se eu fosse da intelligentsia petista, repensaria a coisa. O feeling de Serra, acho, está correto.

DECIO DE ALMEIDA

decio.almeida@bnspartners.com.br

São Paulo

Bandeira eleitoreira

Nessa cobrança de impostos sobre grandes fortunas estão incluídas as deles, né?

ELAINE NAVARRO

elainenavarro.pa@hotmail.com

São Paulo

O novo projeto do PT para o governo Dilma propõe 40 horas semanais de jornada de trabalho e taxa sobre fortunas. Traduzindo: mais impostos e menos trabalho. Não é um contrassenso?

FRANCISCO ZARDETTO

fzardetto@uol.com.br

São Paulo

O poste

Com todo o respeito, sra. Dilma, continuo achando a senhora um poste fora de padronização. O presidente vai precisar de muita Bolsa-Família e outras benesses para elegê-la.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@terra.com.br

São Paulo

O incômodo da democracia

Em sintonia com o espírito democrático vivenciado em nosso tempo, o Supremo Tribunal Federal (STF) convocou audiências públicas para ouvir a sociedade e, dessa forma, subsidiar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 186/09, de autoria do Partido Democratas, contra a política de cotas raciais para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB). Não estarão em jogo apenas as vagas para estudantes negros na UnB, mas todas as ações afirmativas postas em prática no Brasil. Pautada nessa compreensão, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - em perfeito acordo com as suas atribuições - estimula a mobilização dos gestores públicos dessas políticas nos Estados e municípios em torno das audiências. Lamentavelmente, o avanço dessas políticas e a forma equilibrada como o Supremo conduz a discussão vêm causando incômodo e despertando reações virulentas dos setores mais conservadores. Um exemplo foi a publicação de artigo no Estado (18/2, A2) no qual o STF é comparado a um circo, além de sugerir que o movimento negro estaria organizando um cerco ao tribunal com o objetivo de constranger os seus magistrados, o que é uma inverdade. Os militantes da causa antirracista sempre apostaram no ambiente democrático para o avanço de suas reivindicações. O respeito ao Supremo é tamanho que jamais ocorreria compará-lo a um picadeiro ou tentar, de forma desqualificada, pressionar o voto de seus ministros.

EDSON SANTOS, ministro-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

rafael.rodrigues@planalto.gov.br

Brasília

Código de Processo Civil

Sobre o editorial A reforma do CPC (14/2, A3), a retirada do efeito suspensivo da apelação, com

a imediata execução dos efeitos da sentença, é questão realmente polêmica, porém trata-se de medida de significativa importância para que tenha sucesso a reforma do CPC, cujo objetivo é dar celeridade à prestação jurisdicional.

A proposta é antiga, já trazida pela comissão presidida pelo ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira em 1991, vem adequar a visão atual do processo civil às legislações estrangeiras, encontra apoio em maciço número de doutrinadores atuais, valoriza a decisão de primeiro grau, onde toda prova foi colhida, evita recursos protelatórios, supera o obstáculo da demora do julgamento em segundo grau e, principalmente, considera que a não-execução rápida da sentença poderá trazer consequências práticas irreversíveis ao vencedor (não só ao executado-derrotado) que ainda não pôde dispor do seu direito. É certo que a lei deve conferir poderes ao juiz para que, em casos excepcionais, seja obstada a execução. Certo é também, contudo, que somente com medidas aparentemente ousadas como essa é que se alcançará o verdadeiro objetivo da reforma.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

mpdcf@terra.com.br

São Paulo

A cidade necessária...

... ou pressa no Plano Diretor?

O artigo Plano Diretor sem revisão, e agora? (19/2, A2), do sr. Jorge Wilheim, demonstra que o autor tira conclusões equivocadas baseadas em sua total falta de informações. Em primeiro lugar, a AIB não é uma empresa, e sim uma associação civil. A entidade é constituída por dezenas de empresas específicas, que se têm dedicado, desde 1988, a elaborar estudos para o mercado imobiliário e a defender os interesses do setor e das cidades, de maneira legítima. As vinculações dessa associação com o Secovi-SP são as seguintes: 1) Alguns de seus diretores militam também no sindicato, como também o fazem em outras associações; 2) ambas as entidades conhecem o mercado imobiliário a fundo e têm ideias confluentes sobre a formação de cidades com boa qualidade de vida. Mais adiante, no texto do arquiteto há uma leviandade quando afirma que as profundas alterações que o projeto de lei (PL) pretende fazer no Plano Diretor vigente beneficiam exclusivamente o setor mais voraz do mercado imobiliário. Esse PL em discussão não atende ao que o Secovi-SP considera importante para a cidade. Não é, como dá a entender o urbanista, um projeto do setor. Consideramos que o melhor a fazer é retomar as discussões com transparência e abrangência, a fim de se evitar o que ocorreu no passado (quando Wilheim era secretário municipal de Planejamento), ocasião em que o Plano Diretor foi aprovado às pressas, sem efetiva análise. A revisão do PDE aguardada pelos empresários é a que privilegie o bom urbanismo, aproxime moradia e trabalho e incentive a criação de polos autossustentáveis. Como prova da inexistência de antagonismo, admitimos que o arquiteto Wilheim está correto ao defender planejamentos urbanos de longo prazo, como o São Paulo 2022. Concordamos plenamente com essa iniciativa

e garantimos que o setor já iniciou trabalhos nesse sentido, pois os empresários imobiliários querem cidades melhores tanto do ponto de vista urbano quanto humano.

JOÃO CRESTANA, presidente do Secovi-SP, o Sindicato da Habitação

secovi@secovi.com.br

São Paulo

''Irã - Cuidado,

presidente, quem aparta briga de cachorro

grande pode sair mordido!"

Marilene Fiorini

m.fiorini@ig.com.br

São Paulo

Cada questão no seu galho

Esse respeitável e, atualmente, injustiçado jornal vem constantemente relatando a realidade, com clareza solar, das mazelas de infraestrutura viária e ferroviária à disposição do comércio exterior brasileiro. Algumas manchetes, contudo, se referem ao problema como ineficiência portuária, ofuscando a clareza da opinião. Desde a promulgação da Lei 8.630, de 1993 - Modernização dos Portos -, os serviços portuários brasileiros passaram a ser explorados pelo capital privado, estimulando a competitividade entre e intraportos e possibilitando uma nova realidade portuária que culminou na diminuição dos tempos de movimentação de carga e em significativa diminuição do custo logístico. Com isso pretendemos esclarecer a questão e colocar cada problema no seu galho.

MATHEUS MILLER, secretário executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados

mmiller@abtra.com.br

Santos