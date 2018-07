A Grã-Bretanha tem a soberania sobre as Ilhas Malvinas (ou Falk-

lands) desde 1833 e o assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia (aquele do gesto obsceno após a queda do avião da TAM), defende a Argentina! Será que esse desastrado assessor já pensou em perguntar aos moradores das ilhas sob a soberania de quem eles querem ficar? Na época da Guerra das Malvinas, a totalidade dos habitantes op-

tou pela soberania e pela cidadania britânicas! Nossa diplomacia só vai passar vexames, como nos casos de Honduras, Irã e Sudão, ou seja, só apoia o lado errado...

A incompetência deste (des)governo no âmbito internacional (também) tem sido lamentável. Todos sabem disso. E mais uma vez o desastrado Marco Aurélio Garcia (o gesticulador obsceno) vem tomar posição do lado da Argentina no caso das Falklands (Malvinas). O Brasil deve-se manter equidistante de um assunto que não lhe diz respeito e deve ser resolvido pelas vias diplomáticas entre a Argentina e a Inglaterra, e não tomar partido pela simples conveniência política criada na reunião de Cancún, aliando-se ao eixo dos ideologicamente atrasados Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner e Daniel Ortega.

CASSAÇÃO DE KASSAB

Juiz cassa mandato de Kassab por doações ilegais recebidas. Doação ilegal não pode! E caixa 2 do PT pode? Onde está a justiça, ela não é igual a todos?

O caso de cassação do prefeito Gilberto Kassab é só coincidência com o retorno do mensaleiro José Dirceu e dos aloprados à cúpula petista, anunciado no final do congresso do partido, que consagrou a candidatura Dilma Rousseff?

''O Estado forte de Dilma: mais empregos para os companheiros"

JUSTIÇA POLÍTICA?

Na Justiça brasileira é possível um juiz inventar seu próprio critério para julgar prestação de contas eleitorais, contrariando a legislação vigente. Está certo o advogado Ricardo Penteado a respeito da insegurança jurídica de tal ato. A criação de pirotecnias por um juiz é caso de estar usando a Justiça ou esta está sendo usada para interferir na eleição deste ano? O TSE precisa agir rápido.

Se o próprio juiz Aloísio Silveira reconhece que baseou a sua tese para condenar o prefeito Kassab em voto vencido no TSE, ele não serve à Justiça. Resta saber a quem ele serve.

O juiz Aloísio Silveira decidiu cassar o prefeito Kassab mesmo sabendo que sua tese é voto vencido no TSE. Como São Paulo - Estado e capital - é estratégico na eleição de outubro, o feito do juiz é claramente eleitoreiro. Quem punirá a ingerência?

A cumpanheira Dilma faz comício quando não pode e fica tudo por isso mesmo? Está na cara que a Justiça Eleitoral usa dois pesos e duas medidas, não? Quantos políticos do PT foram cassados recentemente e assim continuaram?

PRECATÓRIO

Como credor de precatório dos tempos de Jânio Quadros (desapropriação da Rua Manequinho, na Lapa), desejo que esse prefeito vá embora e nunca mais use o dinheiro que seria nosso em obras eleitoreiras.

DILMA NÃO É LULA

Dilma e Lula têm diferenças de estilo e de conteúdo muito mais do que se imagina. Um projeto de governo mais à esquerda, estatizante e intervencionista, com Dilma Rousseff na Presidência, começa a ser avaliado aqui e mundo afora. E o projeto do socialismo bolivariano de Hugo Chávez seria bem-vindo pela candidata? O perfil autoritário e inflexível de Dilma ajudaria a empurrá-la para o grupo Bolívia-Equador-Venezuela? Ela seria capaz de romper contratos, expropriar empresas privadas, calar jornais e emissoras de rádio e televisão? Não se sabe. Mas a imperativa certeza ideológica da ministra não faz parte do papel político de Lula. As convicções estatizantes intervencionistas e nacionalistas ela traz da época de militância na VAR-Palmares nos anos 70. Dilma tem, sim, um projeto de governo diferente do de Lula e tudo fará para realizá-lo.

ESTADO FORTE

O Estado forte que prega a mãe do emPACado nada mais é do que uma cópia dos "sucessos" obtidos em outros países: Cuba, Venezuela e Irã, por exemplo. Uma beleza! Daqui a pouco serão criados neste governo (?) mais cargos e Ministérios para os "gênios" cubanos (22/2, A3). Para os cumpanheiros não faltará emprego. Já estão

ressuscitando os dinossauros Eletrobrás e Telebrás, entre outros.

MERITOCRACIA

Li no jornal, com indignação, que a candidata da situação mencionou em seu discurso a intenção de implantar a meritocracia na administração pública. Esse PT é mesmo o partido mais oportunista que já existiu! Não bastasse o maior estelionato eleitoral já praticado no País (maior ainda do que o do PMDB com o Cruzado, porque baseado na bandeira da ética e da moral), agora vem levantar esta nova bandeira. Meritocracia foi tudo que o PT não fez nestes oito anos! O loteamento dos cargos públicos foi feito sob o único critério de filiação ao partido (claro, com as honrosas exceções: Meirelles, Furlan, Stephanes, Roberto Rodrigues e mais uns poucos). E aí, oposição, vai deixá-los emplacar esta mentira também?

AVANÇO OU RETROCESSO?

Dona Dilma diz que não haverá retrocesso nem aventuras em seu governo, se eleita. Entretanto, a meu ver, seus "avanços" nos causariam um tremendo retrocesso!

Retrosserra nunca mais! Brasil em frente, Dilma presidente.

TODOS IGUAIS

Não é preciso comparar (Lula e FHC), pois os dois são iguais. Nenhum fez as reformas fiscal, tributária, política e trabalhista. Não interessou, pois atrapalharia os amigos. Os próximos serão iguais.

MÁQUINA PETISTA

Segundo Aloizio Mercadante, a ministra Dilma Rousseff "é um trator de candidata". O senador não se esqueça: a Nação não é o laranjal da Cutrale.

ESPERANÇA

Da minha fantasia feita com folhas de jornal para os dias de Momo, hoje só restam cinzas. Mas a crença na Justiça do meu país e a certeza de que em breve brindarei ao fim da censura ao Estado reforçam a esperança que tenho nos destinos desta Nação.

