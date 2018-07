O menor envolvido na morte do menino João Hélio, que estava preso e foi solto por ter atingido a maioridade, está foragido. Sumiu. Alguém tinha dúvida disso?

De acordo com relatos da mídia, em 10/2 foi solto um dos assassinos do menino João Hélio. E, pasmem, esse assassino chegou a ser incluído no Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte... O advogado de defesa da família do menino brutalmente assassinado lamentou, dizendo não haver mais o que fazer, pois "é a lei". O juiz que determinou a soltura foi mais ou menos pelo mesmo caminho, dizendo que lhe coube apenas determinar o cumprimento "da lei". Disso devemos, então, concluir que "a lei" foi entalhada com martelo e cinzel divi-nos em nossa alma, sendo imutável e indelével. A nós cabe apenas a passividade tão cara aos brasileiros. Correto? O executivo-rei continua a nos tratar como palhaços, enquanto o submisso Legislativo se comporta como bobo da corte e a soberba Justiça parece sentir-se representante divina na Terra. Sendo assim, no país do "nada muda", proponho ao menos pequena correção para que o slogan do governo nos possa representar de maneira mais fidedigna: "Brasil, um país de tolos."

Maioridade penal

A notícia da soltura do assassino do menino João Hélio, de resto lamentável, talvez seja útil para despertar na sociedade interesse em debater com seriedade a questão da maioridade penal. O nosso ordenamento jurídico é baseado no primado da dignidade da pessoa humana. O triste episódio deixa claro que as leis que regulamentam as chamadas medidas socioeducativas não alcançam os resultados esperados e acabam deixando na sociedade a impressão de que nada pode ser alterado. Muito disso, acredito, se deve à valorização de concepções de direitos humanos impregnadas de excessos teóricos e de premissas que já não permitem apresentar soluções concretas aos desafios atuais relativos à questão da violência juvenil. A soltura do menor infrator, que chegou a ser incluído em programa de proteção custeado pelo Estado, não representa uma medida de pacificação social. A lei que prevê tal possibilidade é, no meu sentir, inconstitucional, por atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana, na sua projeção coletiva, e por representar uma completa inversão de valores, causando, assim, sentimentos de revolta na população. Nenhum juiz é obrigado a aplicar uma lei inconstitucional. Não defendo pena de morte ou prisão perpétua, mas apenas que o Estado dê à sociedade uma resposta adequada ao problema da violência juvenil.

Aventura política

Não se arrojando aos concursos públicos para se alçarem a elevadas funções no governo federal, aboletaram-se os "companheiros" nos cargos de confiança, distribuídos generosamente aos que têm ou não competência para ocupá-los. Mas, não saciados ou ante a ameaça de destituição, na esperada alternância do poder, postulam ressuscitar a velha esquerda. São notórios mensaleiros ou titulares de ideias extremas, que em seu próprio partido estavam de escanteio, por aloprados, ou os habitantes de siglas nanicas, nas eleições relegados ao oblívio. Postulam, agora, reformas que mal disfarçam o Estado forte, que é o seu objetivo. Animam-se com os governos vizinhos ditos bolivarianos, sem vislumbrar o insucesso em que se afundam. O que é mais grave, no entanto, é o endosso da candidata à sucessão presidencial que o presidente ungiu e o Partido dos Trabalhadores vem deglutindo a pulso. Tal lamentável engano, se tiver senso a oposição, ser-lhe-á altamente favorável no próximo pleito. Não chegou a hora de se materializar a esclerosada ilusão dessa minoria insólita. Ao revés, as urnas de outubro lhe indicarão o caminho de casa.

''Nova OEA - Se eu fosse Honduras, ficaria com EUA e Canadá''

Revisão do Plano Diretor

O Estadão publicou artigo do arquiteto Jorge Wilheim (19/2, A2) que sugere vários temas que, se forem incorporados ao texto da nova revisão do Plano Diretor, deverão ser de grande interesse para a cidade. Entretanto, não concordo com a citação do suposto voraz interesse do setor imobiliário na atual revisão, pois este não se compara com o real voraz apetite arrecadatório dos formuladores do antigo plano, que acabou com as Zonas 2, instituindo o pagamento de outorga onerosa como contrapartida para dobrar o potencial construtivo das edificações (Coeficiente de Aproveitamento 4). Esse dispositivo descaracterizou bairros como Campo Belo, Vila Olímpia, Brooklin, Itaim Bibi e outros, retirando-lhes o pouco ar bucólico que ainda restava, comprometendo o direito de vizinhança de seus moradores, desestabilizando o sistema viário pelo caos gerado pelo trânsito nessas regiões, permitindo a construção de grandes conjuntos arquitetônicos que proporcionaram, estes, sim, a alegria e festa dos incorporadores, que aumentaram significativamente seus retornos financeiros. Suponho até que o Plano Diretor vigente tenha sido idealizado por técnicos da Secretaria da Fazenda, visando somente a engordar os cofres do Município, com pouca visão urbanística, e hoje constatamos que sua concepção foi "um tiro no pé", pois gerou mais problemas e transtornos do que benefícios para a cidade e sua sofrida população. Nos meus 75 anos não entro em polêmica, mas sou realista. Como, então, poderemos sonhar com uma cidade com melhor qualidade de vida, mais segura e mais bem administrada em 2023?

Radares inteligentes

A respeito da carta Radares dedos-duros (19/02), do leitor sr. José Antonio Filardo, a Secretaria Estadual dos Transportes informa que os 41 radares inteligentes que estarão nas rodovias paulistas em março vão operar simultaneamente com bancos de dados das Secretarias da Fazenda e da Segurança Pública, além da Polícia Rodoviária Estadual. Dessa forma, além de irregularidades administrativas, os radares inteligentes também vão informar se o veículo é roubado ou até mesmo se já foi utilizado em algum crime, o que será imediatamente repassado às autoridades competentes.

Evasão na UFABC

Na matéria Federal do ABC tem evasão de 42% (21/2) o leitor é informado de que "a UFABC selecionou 4,5 mil estudantes de 2006 a 2009, mas no fim do ano passado só tinha 2.617 alunos". Como 2.617 correspondem a 58% de 4.500, o jornal concluiu pela evasão de 42% que dá título à matéria. Em respeito à verdade e ao público leitor, entendo necessário contextualizar esse número com as seguintes informações: 1) Na sua melhor definição, a evasão não deve tomar por base o número de selecionados, mas sim o número de alunos de cada turma que efetivamente iniciam o curso, comparecendo à primeira semana de aula; 2) usando o conceito acima, a evasão aferida em fevereiro de 2010 das três primeiras turmas da UFABC é de 46% após três anos, 30% após dois anos e 17% após um ano, sugerindo uma clara tendência decrescente da evasão; 3) Posto que declinante, a evasão na UFABC ainda é muito alta e será combatida com melhorias na infraestrutura, mais apoio acadêmico e o aprofundamento das nossas políticas afirmativas.

Luciana Constantino, editora de Vida &, responde: Os dados da reportagem foram confirmados com o próprio reitor. Conforme publicado no texto, ele disse: "Nas primeiras turmas, perdemos metade dos alunos. (...) No ano passado, as perdas foram altas, de 25% a 30% em média. Podem aumentar mais um pouco, mas não chegarão a 50%."