O sr. Orlando Zapata Tamayo, de 42 anos, faleceu na terça-feira, em Havana, após 85 dias de greve de fome em protesto contra

os "bons tratamentos humanos" que os irmãos Castro vêm dispensando ao povo cubano nos últimos 50 anos. O famoso paredón certamente já está muito gasto e repercute mal no cenário mundial, complicando ainda mais os laboriosos trabalhos dos hermanos dos direitos humanos. Mais inteligente e menos chocante para o mundo será deixar os indesejados opositores políticos morrerem de fome...

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

Fidel e Raúl Castro vêm assassinando milhares de compatriotas ou mantendo-os encarcerados desde 1959. Estima-se que mais de 17 mil cubanos tenham sido executados sumariamente! Em La Cabaña, onde Fidel e Raúl estavam presentes, muitos foram levados ao paredón por uma simples delação feita por crianças, num espetáculo sinistro dirigido por Che Guevara, "el carnicero de La Cabaña", que supervisionou pessoalmente mais de 600 fuzilamentos. Quando Lula, Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia e comitiva prestigiam esses genocidas, conspurcam as suas vítimas.

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

Perguntar não ofende! Por que nos países democráticos (como

o querem certas correntes ideológicas), como Cuba, há presos po-

líticos em maior número e por períodos muito mais longos do que houve durante a ditadura militar no Brasil? Por que nesses países democráticos o povo tem tolhida a liberdade e o direito de ir e vir? Por que num país democrático como Cuba uma pessoa é presa e condenada a 3 anos de prisão

por participar de greve de fome? Como pode essa condenação ser elevada a 25 anos e 6 meses por delitos como "desacato", "desordem pública" e "resistência"? Por que na época da ditadura no Brasil até os que cometeram delitos políticos mais graves (na realidade, crimes, como assaltos, atentados à bomba e assassinatos) não tiveram penas tão severas, foram anistiados pelo próprio governo militar e hoje podem ocupar cargos de destaque na vida política e social do País? Por que as entidades de direitos humanos no Brasil, oficiais ou não, não lutam pela libertação dos presos políticos em Cuba? O presidente Lula vai se manifestar em protesto pela morte de Orlando Zapata e pela ma-

nutenção de tantas centenas de presos políticos por tanto tempo? Desculpem a minha ignorância, sou apenas um cidadão brasileiro, apartidário, e só queria entender.

Edison Roberto Morais ermorais@uol.com.br

São Paulo

BRASIL E A ONU

Acredito que nós, brasileiros, não devemos lutar tanto por uma va-

ga no Conselho de Segurança da ONU, mas criar uma ONU da América Latina e do Caribe que defenda e proteja igualitariamente os interesses do Brasil e dos nossos vizinhos. O caso das Ilhas Malvinas é um exemplo de que precisamos somar forças para não voltar a ser colônia de ninguém.

Ricardo Chacur cabecascaninas@gmail.com

São Paulo

MALVINAS

O Brasil não consegue nem cuidar do próprio quintal, mas quer se intrometer na briga do quintal argentino, defendendo a reintegração das Malvinas. Aliás, gostaria de saber: se o caso Malvinas fosse do Brasil, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, iria nos apoiar da mesma forma que Lula vem fazendo a seu favor?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

Nosso cientista político-mor definiu, tal qual estabelece a lei

da física, que o aumento da distância reduz o direito de propriedade (Reino Unido x 14 mil km). Nessa linha, que se cuidem os titulares de imóveis. Certamente, na próxima reunião da Calc será fixado um raio-limite para posse, tendo como centro o ponto onde se encontra o titular.

Antonio Wuo wuo.antonio@gmail.com

Mogi das Cruzes

''É verdade, nunca antes neste país tivemos uma política externa tão absurda como a atual"

José Manuel Mateos Martinez mateosmartinez@uol.com.br

Guarulhos

BUFÕES DA AMÉRICA

Na eleição que se aproxima, o Brasil precisa eleger um presidente que nos alinhe ao lado de EUA, Canadá, Chile, etc. Não ao lado dos bufões da América, que para serem ouvidos silenciam seus

órgãos de imprensa. Só para o Lulla entender: queremos ver o Brasil disputando o campeonato da Série A, e não o da Série B,

ao lado dos Castros, Chávez, etc.

José Carlos Degaspare degaspare@uol.com.br

São Paulo

BANDA LARGA

Estatal para gerir e operar a internet por banda larga parece-me outro movimento objetivando o controle da difusão de ideias, conforme parido pelo tal PNDH-3.

Até o ministro das Comunicações está contra, mas pelo jeito não tem força para lutar no governo. Tal estatal permitiria a implantação de sistemas adotados com sucesso em Cuba e na China, onde é absoluto o controle do uso e do que é divulgado pela internet. É o que queremos? O Congresso não vai discutir o assunto? Eu vou poder escrever cartas como esta?

Wilson Scarpelli wiscar@estadao.com.br

Cotia

DESCONTO PARA A CUT?!

Aposentado pelo INSS, dia 4 fui surpreendido com o desconto de 1% em meu "benefício". Pela internet minha filha descobriu que se trata de contribuição para a CUT! Isso é um verdadeiro absurdo, pois não sou sindicalizado e nunca autorizei o INSS a fazer, em meu nome, nenhuma contribuição, seja para quem for. Não creio que eu tenha sido a única vítima dessa espoliação e solicito às autoridades responsáveis que inves-

tiguem e tomem as providências cabíveis contra essa ilegalidade.

Fernando John C. Friedmann crisfrie@gmail.com

São Paulo

PRIVILEGIADOS

Nada como ser juiz! Se fizer alguma besteira, o Tribunal de Justiça aposenta o "coitado" compulsoriamente, com enormes vencimentos. Isso é castigo ou prêmio? E o povo paga! Até quando?

Milton Bulach mbulach@gmail.com

Campinas

Não resta a menor dúvida de que o afastamento, com aposentadoria compulsória, de dez juízes de Mato Grosso pelo CNJ não se trata de punição. Acho que nem é necessário esclarecer. Trata-se

de afastar a raposa do galinheiro. Mas que está cheirando a "deixa

o povo esquecer", isso está.

Manoel Mendes de Brito brito.voni@terra.com.br

Bertioga

INSEGURANÇA

Sou eleitor do governador José Serra, mas uma coisa precisa ser ressaltada: a falta de segurança em São Paulo está cada vez maior. Algo precisa ser feito urgentemente.

Domingos Cesar Tucci d.ctucci@globo.com

São Paulo

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

O governo Lula faz e acontece com a propaganda oficial, anuncia até obras de pacote que estão apenas no papel e ninguém reclama. Mas é só o governo Serra usar seus próprios dados a respeito do Estado de São Paulo em

propaganda oficial que há gritaria até na mídia. Incrível como existem dois pesos e duas medidas na campanha eleitoral de 2010.

Macmiller José Ribeiro macmilleribeiro@gmail.com

São Paulo

É demais! Onde está escrito que o governo de São Paulo precisa ser refém dos petistas do governo federal para divulgar dados de educação da sua administração?

Andrea C. Carvalho spdeiacarvalho@gmail.com

São Paulo

RENÚNCIA

Parecia impossível, mas ao renunciar à renúncia renunciada, Paulo Octávio superou o senador Mercadante, definitivamente.

Rubens Rezende Leite rureleite@uol.com.br

São Paulo