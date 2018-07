Aí está Ciro Gomes, trocando o dito pelo Benedito, como era de esperar de seu papel falastrão. Assim garante com o "santo" Lula o quinhão desejado na garantia de bom cargo. Afinal, ele sabe que não emplaca lá nem cá, portanto, o seguro morreu de velho...

Embora paulista de nascimento, o sr. Ciro Gomes não conhece mesmo o lema da cidade de São Paulo: Non ducor duco (não sou conduzido, conduzo). Sim, porque um dia ele é candidato à Presidência, outro dia é candidato a governador, sempre de acordo com a vontade do seu patrão, o "santo" Lulla. Apenas um lembrete: já não dava antes e muito menos agora. Vá pousar em outro aeroporto.

HÉLIO JOSÉ CURY

Ciro Gomes parece uma noivinha rancorosa que foi abandonada no altar. Ele tem raiva de José Serra - sabe-se lá por quê - e faz questão de não esconder isso de ninguém. Ciro espeta daqui, faz confusão dali e agora já flerta com a candidatura ao governo de São Paulo? Ele, que no Nordeste vive dizendo que os paulistas não gostam dos pobrezinhos nordestinos, criando inimizade entre os irmãos brasileiros? O pior é que diz isso com arrogância e impropriedade, como se 80% dos paulistas e paulistanos não fossem migrantes - e, graças a este Estado, levam uma vida muito melhor que aqueles que aceitam ficar sob o jugo dos coronéis do Norte/Nordeste da mesma estirpe que ele. Este mesmo São Paulo que contribui com a maior parte do PIB nacional e reparte democraticamente as suas verbas com o restante do Brasil. Pode vir, Ciro, que nós, paulistas e paulistanos, o esperamos com ansiedade para mostrar de uma vez por todas que para governar tem de ter algo melhor do que uma língua afiada! Venha!

BEATRIZ CAMPOS

Ciro, pode vir quente que nós, paulistas, estamos fervendo!

TANIA TAVARES

Malvinas e Guiana

Se perguntar não ofende, gostaria de saber o porquê de o presidente Lula questionar o fato de as Malvinas pertencerem à Inglaterra, e não à Argentina, e não questionar o fato de a Guiana Francesa pertencer à França, e não ao Brasil. Afinal, se as Ilhas Malvinas ou Falkland são uma colônia e o tempo do colonialismo acabou, e elas ficam perto da Argentina, e não da Inglaterra, também a Guiana dita francesa é uma colônia e fica ao lado do Brasil, tendo já pertencido ao nosso país nos tempos de dom João VI.

RICARDO MARTINS SOARES

Filosofia castrista: morreu, o azar é seu!"

José Piacsek Neto

A visita a Cuba

Enquanto aqui, no Brasil, nossos portos, rodovias e ferrovias estão sucateados, nossas escolas não têm bibliotecas, informática, luz elétrica, falta saneamento básico e os hospitais estão caindo aos pedaços, aos irmãos Castro são destinados US$ 800 milhões do BNDES, para ampliação do Porto de Mariel, a fim de torná-lo o mais moderno do Caribe. Nas imagens que correm o mundo, Fidel e Raúl Castro desfrutam enorme mansão com piscinas e academias, enquanto o seu povo passa fome e os que contestam o regime morrem nas prisões. Trágico para o 3.º milênio que isso aconteça no mundo, mas o poder muda as pessoas e largar dele, nem pensar. Com tristeza pelos que sofrem no Brasil e em Cuba,

JOSÉ PEDRO NAISSER, humanista

Não foi de todo ruim a visita de Lula a Cuba. Foi uma das poucas vezes, na sua longa vida instalado confortavelmente no poder, que Raúl Castro se viu obrigado a "tourear" jornalistas (estrangeiros) que acompanhavam o presidente do Brasil e responder (aos gritos) a perguntas incômodas sobre a vida, as mortes e as condições de saúde de dissidentes sem poder fuzilar ou encarcerar os interlocutores. A TV mostrou uma cena de lavar a alma. Pena que Orlando Zapata Tamayo não tenha podido assistir...

LUIZ AUGUSTO MÓDOLO

Viva Zapata!

Até que enfim, um cubano com aquilo roxo. Morreu de fome.

MARCILIO FAUSTINO

Hiperdemocracia

Lula e o Brasil se calam diante da notícia da morte de dissidente cubano. No final de seu mandato, o companheiro Lula põe o governo brasileiro a serviço da ideologia petista e estreita a amizade com governos totalitários. Isso é que é hiperdemocracia, não é mesmo, presidente?!

RICARDO A. ROCHA

A foto da capa do Estadão de ontem - onde se veem Lula fotografando e Franklin Martins abraçando Fidel Castro, ao lado do irmão Raúl - é prova cabal da vocação e do apoio do petismo ao Estado não de Direito! Só faltou nas mãos do jornalista e hoje ministro do presidente uma cópia do 3.º Programa Nacional de Direitos Humanos para selar o apego do PT ao autoritarismo.

PAULO PANOSSIAN

Direitos humanos

A omissão do presidente Lulla quanto à morte, por greve de fome, do cubano de 42 anos foi de abismar! Onde está o líder político que defende os direitos humanos? Omissão gritante assim é pior do que mentira.

CELSO DE CARVALHO MELLO

Seria muito interessante a opinião do sr. Paulo Vannuchi sobre a morte do ativista político Orlando Zapata. Ou o que fazem os seus mestres e mentores, os irmãos Castro, não conta como crime? P. S.: Linda a foto da primeira página de ontem do Estadão.

ANTONIO FERNANDO FERREIRA

Lula Fidel e Dilma Raúl

Tudo o que o presidente Lula quer é que Dilma seja o seu Raúl, quando ele trocar os ternos bem cortados pelos agasalhos Adidas.

OSCAR ROLIM JÚNIOR

Premonição?

Será que os leitores repararam que na charge de Loredano (25/2, A2) a lâmpada do "poste" Rousseff, arduamente carregado pelo espectro de Lula, é escura? Seria premonição do notável chargista ou... "tá na cara" mesmo?

JOÃO GUILHERME ORTOLAN

Fúria legiferante

O brilhante artigo Alimentando a cultura das transgressões (24/2, A2), de André Franco Montoro Filho, merece ser lido por todos os brasileiros prejudicados pela insegurança jurídica criada pela "fúria legiferante" que compromete nossas instituições e o Estado de Direito. O Secovi-SP, que tem sido insistente e indevidamente citado em casos de doações eleitorais no Município de São Paulo, sente-se amparado por uma análise aprofundada e correta sobre a nossa realidade. O mesmo certamente ocorre com empresas, entidades e pessoas físicas que, dentro da legalidade e com absoluta transparência, optaram por participar do processo eleitoral por meio de contribuições financeiras. A estes fica a sensação de terem errado na decisão de exercer seu direito democrático de escolher a quem e como apoiar num processo eleitoral. Enquanto a Justiça Eleitoral se dedica à arguição dos que fizeram tudo dentro da lei, pode estar deixando de lado o que deveria de fato ser investigado, o caixa 2, garantindo a "rigorosa punição dos financiamentos não declarados".

JOÃO CRESTANA, presidente do Secovi-SP

