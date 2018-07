A expectativa criada em torno do não-anúncio oficial do lucro da Petrobrás provavelmente tem muito que ver com a fria análise em que setores do governo devem estar calculando qual será a reação da sociedade brasileira, ao menos dos setores de formação de opinião, já que, para os leigos, o fato de nossa petroleira superar até as gigantes americanas em resultados financeiros seria um motivo de enorme orgulho, bem ao gosto dos populistas e xiitas incrustados no governo, como forma de alimentar os desvarios de um Estado forte, a principal bandeira da ministra Dilma Rousseff, a partir do momento em que sua comitiva estatizante estiver com o bloco na rua. Para os mais racionais, no entanto, esses resultados mostrarão, na verdade, como esse monstro estatal se alimenta da sangria da sociedade brasileira, na forma do litro de gasolina cobrado nos postos a US$ 1,50 (isso mesmo, em torno de 1 dólar e 50 cents o litro, seguramente entre os preços mais altos do mundo!), o botijão de gás batendo na casa dos 10% do salário mínimo e a indústria nacional que depende de gás natural para tocar suas atividades sendo sufocada por preços escorchantes, mesmo com uma oferta muito acima das necessidades. Isso tudo sem falar que a contabilidade da empresa é uma verdadeira caixa-preta, que nem mesmo o Congresso Nacional (por obra do próprio presidente da República, que jogou pesado para impedir uma CPI que investigasse a estatal) consegue fiscalizar. Seria esse o modelo que o PT hoje está gestando para pôr em prática também em outros setores da economia, no caso de continuar no poder a partir de 2011?

FERNANDO CÉSAR GASPARINI

Mogi-Mirim

Crises endêmicas

Crise do álcool, crise do gás, tudo mutreta da Petrobrás.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

Monte Santo de Minas (MG)

Caças

Essa história da compra dos caças para a Força Aérea Brasileira está se arrastando tanto que muito em breve os três modelos em disputa estarão obsoletos.

PAULO BUSKO

São Paulo

Nome aos bois

Todo o nosso apoio ao deputado José Genoino (PT-SP) por querer que nenhuma geração fique sem saber de fatos que afetam a sua vida (Projeto pode reduzir prazo para abrir arquivos ultrassecretos, 26/2, A10). Sugiro complementar esse gesto nobre com a verdade também sobre algo mais recente, como, por exemplo, o mensalão do PT, e esclarecer a minha ansiosa geração.

RICARDO GUERRINI

São Paulo

Falkland/Malvinas

A questão das Ilhas Falkland/Malvinas é um tema da agenda da Assembleia-Geral da ONU. O Comitê Especial sobre Descolonização considera a questão anualmente e apresenta um relatório e um projeto de resolução à Assembleia-Geral, resolução essa que tem sido adotada regularmente pela Assembleia. A autoridade da ONU sobre o assunto tem que ver com o direito de autodeterminação dos povos, e não com a questão de soberania. Para que a questão fosse considerada pelo Conselho de Segurança, ela teria de se configurar como uma ameaça à paz e à segurança internacionais, o que não é o caso nas circunstâncias atuais. Se uma segunda guerra eclodir na região, a conjuntura política internacional atual provavelmente seria desfavorável à Argentina. Mesmo se a reforma do Conselho de Segurança ocorresse, as condições da Realpolitik não seriam muito diferentes. Em mais um de seus rompantes, o sr. Luiz Inácio da Silva mostra sua ignorância sobre o que a ONU, como organização internacional, pode e não pode fazer. A projeção internacional adquirida pelo Brasil nas últimas décadas não justifica a megalomania da política exterior do atual governo.

GILBERTO B. SCHLITTLER, ex-subsecretário-geral da ONU

São Paulo

Política externa

O presidente Lula deveria ter em mente que ele e seu governo falam em nome de 190 milhões de brasileiros, dos quais mais de 75% não são petistas e talvez abjurem o ideário desse partido. É simplesmente lastimável vê-lo e a seu ministro satisfeitos da vida ao lado de ditadores, de populistas da pior espécie, de negacionistas do Holocausto e gente da mesma espécie. Em seus discursos ou aparece o rancor e ódio contra os "loiros de olhos azuis" ou a complacência com gente de quem o Brasil deveria manter-se afastado. Nunca antes neste país a política externa foi tão enxovalhada quanto atualmente. Dava orgulho ser representado por Lampreia, Lafer, Ricupero e outros da mesma estatura. Para o cidadão comum está ficando cada vez mais constrangedor brandir o passaporte brasileiro no exterior. Aliás, a farsa do Programa Nacional de Direitos Humanos aprovado por Lula, Vannuchi e Dilma foi desmascarada. Que moral têm para tentar impingir praticamente uma nova Constituição, sob o pretexto de estarem lutando a favor dos direitos humanos, se o chefe se calou vergonhosamente diante dos irmãos genocidas no dia da morte do ativista Zapata?

JOSÉ SEVERIANO MOREL FILHO

Santos

É esse o comportamento de um "estadista"?!

LAERT PINTO BARBOSA

São Paulo

Nosso "estadista", como de hábito e conveniência, declarou no condomínio dos Castros nada saber do caso Zapata. Como almeja ser protagonista internacional, deveria despachar o sr. Vannuchi ou a sra. Dilma para lá instituírem uma Comissão da Verdade.

ANGELO BAUCIA

São Paulo

Morte para poucos

O sr. presidente do Brasil e seus aloprados, se vivessem em Cuba, teriam tido a oportunidade de fazer o que fizeram em nosso país e gozar de tantos privilégios - e da nossa cara? Provavelmente, não, pois greve de fome de 85 dias resultando em morte só para os bravos que lutam por um ideal.

VALÉRIA PASSOS BESSELL DE JORGE

São Paulo

Recado do dissidente aos eleitores e representantes das Repúblicas das goiabas: melhor morrer do que deixar-se viver em Cuba.

LEONARDO GIANNINI

São Paulo

Contraste

Enquanto Lula trata amistosamente os irmãos ditadores Castro, oferece-lhes ajuda (com nosso dinheiro) e se faz de desentendido quanto à trágica morte do oposicionista cubano Orlando Zapata, Sebastián Piñera, presidente eleito do Chile, defende os direitos humanos, exigindo que presos políticos daquela ilha sejam libertados. Quanta diferença!

SILVANO CORRÊA

São Paulo

Depois dessa celeuma toda sobre direitos humanos na ilha de Fidel, eu gostaria de ver a cara do Obama ao ver a reação do "cara" - o até então incensado presidente "deste país". Máscaras, caras... têm tudo a ver, não?

ELIENAI ARAÚJO

São José dos Campos

Igreja x "2012"

Causa espanto a Arquidiocese do Rio requerer na Justiça indenização pelo "uso indevido da imagem do Cristo Redentor" num filme de ficção. Em 2012, no "fim do mundo", além do nosso Cristo, são destruídos outros monumentos famosos e venerados em toda a Terra, até a Basílica de São Pedro, e não se tem notícia de pedido de indenização do Vaticano.

LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

São Paulo

O tema da Campanha da Fraternidade é ou Deus ou o dinheiro. E a Igreja no Rio quer indenização por uso da imagem do Cristo...

BORIS SPIGHEL

São Paulo