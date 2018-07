Até que enfim vão chegando ao conhecimento do público as agruras de pessoas de boa-fé que foram lesadas por petralhas via Bancoop. Esse escândalo merece atenção especial da mídia, pois o dinheiro foi furtado de trabalhadores que tiveram os seus sonhos destruídos por esses gatunos. Vaccari, Berzoini & Cia. devem, sim, prestar contas à Justiça a respeito desse estelionato. Como sempre, os dirigentes do PT já estão desqualificando esse crime, alegando que é calúnia. Mas não é. Parabéns às autoridades que estão apurando os fatos e espera-se punição severa para os responsáveis pelo delito.

O esquema é muito grande. Faz Arruda, que está preso, parecer trombadinha. Cuidado... Quando uma fraude desse tamanho aparece, desaparece o acusador.

MENSALEIROS

Atenção, mensaleiros: sai Delúbio entra Vaccari!

ENTENDIMENTO LULO-PETISTA

De acordo com o entendimento lulo-petista, toda denúncia de corrupção envolvendo o PT (um pleonasmo) não poderá ser divulgada antes das eleições porque isso prejudicará sua candidata. Assim, as mazelas deverão ser jogadas para debaixo do tapete! Um pensamento primário, próprio da militância do PT, que coloca a vitória nas próximas eleições acima dos interesses de toda uma nação!

PERNA CURTA?

A defesa incontestável da Bancoop é apresentar todos os con-

tratos de venda cumpridos e os imóveis, entregues nos prazos.

O resto é conversa pra boi dormir, desculpa esfarrapada.

CENSURA À IMPRENSA

As manchetes de vários jornais e da última edição de revistas semanais só comprovam a razão por que os governistas petistas querem o controle da mídia - quer dizer, a censura à imprensa. Estivesse a almejada censura funcionando, não haveria a divulgação de tanta roubalheira, falta de vergonha dos ajudantes/assessores/partidários do presidente Lula. E a população ficaria feliz e satisfeita, só ouvindo os discursos do presidente palanqueiro. Que Deus nos proteja!

GREVE DOS PROFESSORES

Ah! Já estava escrito: em 2010 tudo voltaria a ocorrer em São Paulo: a volta do PCC, badernas do MST, greve dos professores... Ou não conhecemos as forças que estão dando as cartas neste país? Que lástima o país em que vivemos, onde a parte menos favorecida da população se contenta com as migalhas que o (des)governo lhe destina, o aparelhamento sindical do Estado brasileiro viceja, grupos de apaniguados beneficiando-se de benesses incomensuráveis, tudo orquestrado por uma trupe que não quer "largar o osso", o que significaria pôr em risco grande parte dos cargos e infindáveis vantagens adrede criados para satisfazer a turba emergida em 2003. Vergonha maior sãos os professores (não todos, felizmente!) do Estado mais importante da Nação, que por seu pretenso nível social e intelectual deveriam estar imunes a manipulações conduzidas por aqueles que pretendem que o Estado populista amplie o caos que já é a face predominante deste pobre país. Se os professores vão fazer o jogo da trupe manipuladora, cabe ao restante da população de São Paulo - aí, sim, com ênfase ainda maior - mostrar a força de seu voto em outubro, de forma a não deixar margem de dúvida sobre quem somos nós, os paulistas.

IRRESPONSABILIDADE

A categoria dos professores do Estado de São Paulo está sendo manipulada pela turma do quanto pior (para o governador José Serra), melhor (para os petistas e a oposição ao tucano). Já existe

a mesma ameaça em outros sindicatos de servidores. Essa turma de baderneiros pensa que também vai mandar no País por mais 20 anos, como planeja o PT. Está na hora de os servidores de bem, honestos e corretos, porem para correr os irresponsáveis.

MANIPULANDO PROFESSORES

Somos uma família comum e precisamos trabalhar enquanto os nossos filhos estão na escola. Fiquei sabendo que os professores do Estado de São Paulo farão greve porque uma minoria decidiu assim. Será que eles não têm filhos estudando na rede pública? Será que ainda não aprenderam que é possível reivindicar dentro da lei? Será que os professores não se incomodam de ser usados por sindicalistas radicais e inescrupulosos?

SUCESSÃO

Se eu fizesse parte da "oposição adormecida em berço esplêndido", pediria autorização ao Estadão para reproduzir em forma de panfleto, a ser distribuído em todas as regiões do País, o arti-

go A decepcionante visita de Lula (7/3, A23), do escritor Mario Vargas Llosa, o qual, segundo o meu entender, é um perfeito "tapa

com luva de pelica" no rosto do sr. Lulla, mostrando ao mundo

e, principalmente, aos brasileiros a verdadeira face do "cara" que nos governa e que, se as coisas continuarem como estão, certamente nos enfiará goela abaixo um "poste" como próximo presidente da República.

Brilhante artigo de Vargas Llosa. Que as suas palavras percorram o mundo e se façam chegar aos ouvidos de mercador que insistem em ignorar a verdadeira cara do "cara".

Ao medíocre escritor Mario Vargas Llosa, após o mal-estar estomacal ao ver estampada nos jornais a foto de dois chefes de Estado independentes, sugiro uma greve de fome pra valer e, preferencialmente, em Miami!

''Greve de professores, a primeira estação da via-sacra de José Serra"

Sergio S. de Oliveira

MENTES PERIGOSAS

Pelos seus últimos e tresloucados pronunciamentos, o presidente Mahmoud Ahmadinejad deve estar com a saúde mental comprometida. Vejamos o que ele enfatiza em suas falas recentes: o Irã enriquece urânio somente para fins pacíficos, o Holocausto nunca existiu, Israel deve ser incontinenti varrido do mapa e, por último, o 11 de Setembro foi uma armação da CIA. Na verdade, os sintomas de um estado demencial agudo são evidentes no presidente iraniano, em razão das coisas estapafúrdias que emanam de sua mente. Um ditador com evidentes distúrbios mentais e com poder nas mãos pode constituir perigo real e imediato e de consequências imprevisíveis para a paz mundial. Há precedentes históricos de passado recente, de triste memória, que ainda não caíram no esquecimento da grande maioria das pessoas.

EXISTE RECIPROCIDADE?

A Justiça da Tailândia extraditou PC Farias para o Brasil. A Justi-

ça paraguaia extraditou Fernandinho Beira-Mar para o Brasil. A Justiça de Mônaco extraditou Salvatore Cacciola para cá. A Justi-

ça da Islândia extraditou Hosmany Ramos de volta para nossas cadeias. Porque Lulla se recusa a extraditar o criminoso assassino Cesare Battisti para a Itália?

