Já no nosso esquecimento (para alegria de poucos), porém não do Ministério Público (para alegria de muitos), o caso Bancoop, que prejudicou milhares de associados, volta à tona por ter beneficiado partidos políticos. Esperamos que agora essa caixa-preta seja finalmente aberta e os responsáveis, severamente punidos. Não podemos esquecer que o "nosso guia" foi beneficiado com a construção de um imóvel, no Guarujá, por essa mesma cooperativa habitacional.

ANIBAL V. FILLIP aniverofil@uol.com.br

Santos

As falcatruas do PT começam a aparecer novamente, mas o mais estranho é o acidente dos três diretores da Bancoop. Será que também esse caso está ligado aos de Toninho e Celso Daniel? Diante de tanta mentira, tudo pode ser... Já com relação à mão na bufunfa, o Ministério Público terá a movimentação financeira da cooperativa para chegar aos culpados. Mas, com certeza, os petistas vão querer pôr a culpa nos que já morreram, porque morto não fala, né?

PAULO FRANCISCO S. DOS SANTOS paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

______________

Piada antiga: "O PT não rouba nem deixa roubar." Alguém se lembra?"

Eduardo Henry Moreira henrymoreira@terra.com.br

São Paulo

______________

ESCÂNDALOS ETERNOS

Velho escândalo neste governo (a oposição fazia o mesmo, mas não com a mesma competência)... Isso vem se repetindo desde 1996, quando Paulo de Tarso Venceslau denunciou o tráfico de influência entre empresas e prefeituras do PT. Instituiu-se uma comissão de investigação, formada pelo Paul Singer, Hélio Bicudo e José Eduardo Cardozo. No relatório os três advertiram Roberto Teixeira, amigo e compadre de Lula, por "grave falta ética". Sobrou para quem? Para Paulo de Tarso, cuja cabeça, como a de muitos outros, foi cortada e todas, ao longo do tempo, pisoteadas por Lula (fonte: Estadão, 28/7/2005, A9). Neste, como nos outros casos, Lula e os seus comandados dirão que não sabem de nada. O dinheiro de suas campanhas aparece pelo milagre da multiplicação, oriunda do trabalho dos militantes, inocentes úteis. Lula, como sempre, estufará o peito e dirá que tudo será investigado, pois não se pode condenar ninguém antes de a "Justiça" - completamente cega, diga-se de passagem - apurar os fatos e condenar todos os aloprados que pululam ao lado do grande chefe.

ALBERTO B. CARDOSO DE CARVALHO albcc@ig.com.br

São Paulo

Aloprados, parte 2, 3, 4... Oscar de melhor enganação.

DOCA RAMOS MELLO ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

______________

PRESCRIÇÃO

Uma indagação ao ministro Joaquim Barbosa, do STF: V. Exa. sabe que os processos dos 40 do mensalão estão a caminho da prescrição? E que, prescritos, eles continuarão livres, leves e soltos? Por que motivo, sr. ministro, correr o risco de levar as consequências desta marca na sua brilhante trajetória profissional?

EDMILSON G. NARCHI egnarchi@terra.com.br

São Paulo

______________

Uma no cravo...

... outra na ferradura. Difícil encontrar algum parâmetro no comportamento do presidente Lula e de sua candidata explícita, Dilma Rousseff. Entre ataques à imprensa e anúncio de investimento sem confirmação, o brasileiro a tudo assiste, inerte. Pior: os jovens são expostos diariamente a esse vexame nacional. A população precisa despertar deste pesadelo.

CARLOS ALMEIDA CRUZ almeidarj1959@hotmail.com

Rio de Janeiro

______________

A REFORMA ESQUECIDA

A História há de lembrar o presidente FHC por suas boas ações e terrível omissão. Em vez de ter lutado apenas pelo direito de se reeleger (mudando as regras durante o jogo), deveria ter lutado com a mesma ênfase por uma ampla reforma do nosso falido sistema político-eleitoral. Essa omissão se repete no artigo A hora é agora (7/3, A2). Nem uma única referência à necessidade imperiosa de reformarmos o sistema político. Nisso os presidentes FHC e Lula se parecem muito: ambos declararam inúmeras vezes seu compromisso com a promoção de uma profunda reforma política, mas de fato nenhum dos dois fez nada nessa direção. Espero que o futuro presidente, seja quem for, rompa com essa tradição lamentável e promova, já no primeiro ano do seu mandato, a necessária reforma política, sem a qual o nosso país vai continuar refém do melhor Congresso que o nosso dinheiro pode comprar.

ISRAEL ARON ZYLBERMAN aronz@uol.com.br

Carapicuíba

______________

CANDIDATO "QUASE PRONTO"

Para o que o oportuno editorial O candidato clandestino (7/3, A3) não atentou é que José Serra, na sua particular maneira de fazer política, não está pronto. A imagem que se passa é que ele não consegue concluir as coisas que faz. Está tudo "quase pronto": suas obras viárias, suas ideias sobre câmbio, estatais, segurança, política externa, etc. Essa é a grande diferença entre ele e Aécio Neves, que - para os mineiros e seus pares do PSDB e do DEM - está pronto há muito tempo.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA noo@uol.com.br

São Paulo

______________

VIA DOLOROSA

Protesto de sem-terra no Estado de São Paulo, a segunda estação da via-sacra de José Serra.

SERGIO S. DE OLIVEIRA ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

______________

SINDICATO EM GREVE

Quando matriculamos nossos filhos na escola pública, é por acreditar nas instituições e nos professores da rede. O magistério é um dom e em São Paulo o atual governador, José Serra, soube valorizar as escolas públicas, que têm um currículo definido e os profissionais recebem formação permanente e são avaliados. Um sindicato e seus "pelegos" não têm o direito de usar nossas escolas politicamente. Muito menos de prejudicar nossos filhos. Cadê a Justiça?

MIREL GONÇALVES SOUZA mirelgsouza@yahoo.com.br

Santos

A respeito do editorial Greve política (9/3, A3), com certeza a greve não é a melhor forma de conseguir aumento salarial. No entanto, fazer uma política de reajuste baseada em bônus e gratificações, partindo de uma base salarial tão baixa como é a dos professores do Estado de São Paulo, e deixando sem aumento algum os aposentados, também não é um exemplo de boa política.

MARIA LÚCIA B. DE AGOSTINHO lu_agostinho@ig.com.br

São Paulo

______________

Participação nos lucros

Oportuno e incontestável o artigo do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Almir Pazzianotto Pinto sobre Participação nos lucros (8/3, A2). Só faltou dizer aos defensores de novas leis querendo reduzir compulsoriamente a jornada de trabalho, e obrigatória, idem, a participação nos lucros, que as comparem antes com a legislação e os direitos dos trabalhadores na China - a maior concorrente do Brasil no mercado internacional. Ademais, na capa da mesma edição do Estado se lê que o custo Brasil deixa os produtos feitos no País 36% mais caros em relação aos fabricados na Alemanha e nos EUA. Que o ministro Pazzianotto continue com a sua valiosa pregação, pois é fácil deduzir as consequências negativas para a economia brasileira se tais medidas forem adotadas.

VICTOR JOSÉ FACCIONI, ex-deputado federal constituinte

victorfaccioni@hotmail.com

Porto Alegre

______________

RETALIAÇÃO

O Brasil vai retaliar os produtos importados dos EUA. A turma do Lula está exultante com a vitória na OMC. Os preços dos produtos importados ficarão mais caros.

E o povo vai pagar a conta. Afinal, qual é a vantagem da retaliação?

IVAN J. SCHWARZENBERG navinegro@hotmail.com

São Paulo