O sr. José Eduardo Dutra, presidente do PT, pretende entrar na Justiça contra os veículos de comunicação que noticiaram o caso Bancoop. Ora, sr. Dutra, então só o PT é intocável? Esse caso não é novo, há anos se fala nisso sem que ninguém tome providências. O PT não vai sair dessa, como tenta sair de tantas outras. Houve desvio, o que é óbvio, e a história toda é sórdida: atingiu em cheio muitas famílias que acreditaram! Se desde os primeiros rumores tivessem agido e resolvido o problema dos mutuários, não estariam amargando essa situação. Bom para a população ter uma ideia do que é o partido do "pai milagroso doador de bolsas".

LÍGIA BITTENCOURT

ligialbc@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Mais mordaça

O PT diz em seu site que as denúncias sobre o rombo na Bancoop, apontando seu ex-presidente Vaccari Neto como principal suspeito do esquema de desvio de dinheiro para os cofres partidários, e para o bolso de alguns petistas, via saques na "boca do caixa", são mentiras forjadas para atingir o partido: "Mais fumaças do que denúncias", porque "a oposição está sem rumo e sem eixo político". E alega que o promotor José Carlos Blat apenas requentou denúncias de 2006. O site não explica é que, como a Justiça caminha a passos de cágado, o que foi levantado na época só teve comprovação em 2010. Não tem nada de requentado, não. E os cidadãos lesados pela maracutaia desses petistas de alto escalão não são fumaça nem personagens virtuais, têm nome e endereço certo e sabido. Ou o PT vai conseguir esfumaçá-los também? O site noticia que o PT vai à Justiça contra as "mentiras, calúnias e agressões criminosas" publicadas na Veja e no Estadão e ainda processar o promotor Blat. Preparemos-nos, então, para ver mais uma vez a mordaça na imprensa, e agora também num ousado promotor - ou por via judicial, ou por outros meios mais sutis, menos aparentes, mas muito mais rápidos e eficazes...

MARA MONTEZUMA ASSAF

montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

São os métodos

Dilma anunciou que o homem da Bancoop não mais será o tesoureiro de sua campanha. Como se isso mudasse alguma coisa! O problema não são os nomes, são os métodos. Vaccari, Delúbio, Dirceu, Silvinho, Berzoini, fulano ou sicrano do PT adotam os métodos do partido. O escolhido vai usar os mesmos métodos, que já são nossos velhos conhecidos.

M. CRISTINA DA ROCHA AZEVEDO

crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

Desvios

Podem-me explicar melhor? Desvio do pagamento de milhares de cooperados, para fins escusos e criminosos, é desvio de comportamento ou desvio de apartamento?

FLAVIO MARCUS JULIANO

opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

Descobertas de petróleo

Nada como um tesoureiro do PT envolvido até o último fio da barba em desvio de dinheiro de mutuários da Bancoop para o PT, associado a comparações de Lulla de presos políticos com bandidos, para a Petrobrás vir em socorro jogando uma cortina de fumaça, quer dizer, de petróleo, anunciando novas descobertas no pré-sal.

EDUARDO BIRAL

elbiral@ig.com.br

São Paulo

Vítimas das ditaduras

Compreendo que o Brasil tenha boas relações com ditaduras.

Praticamente todas as democracias fazem isso. Mas o nosso presidente vai além das boas relações: ele ataca verbalmente as pessoas oprimidas por essas ditaduras. Fez isso com as vítimas da repressão iraniana, ao comparar seus protestos a arruaças de torcedores de futebol que não aceitam o resultado de um jogo.

E faz isso agora, de novo, ao comparar os presos políticos de Cuba com bandidos brasileiros. Os interesses comerciais do Brasil no Irã e em Cuba poderiam ser preservados com declarações evasivas. Criticar as vítimas é um desrespeito totalmente desnecessário e incompreensível.

SEVERINO TOSCANO DO REGO MELO

toscanomelo@gmail.com

São Paulo

Defesa da injustiça?

O sr. Lula afirmou: "Temos que respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano (sic), de prender em função da lei de Cuba." (10/3, A12). Sendo assim, respeitaria os campos de concentração e os extermínios de Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot, só para citar alguns? Em sua visão, claramente a humanidade não vale nada e temos de nos curvar a qualquer barbárie legal.

VALDEMAR W. SETZER

setzerv@gmail.com

São Paulo

Nem tudo o que é legal é moral. Pela lógica do sr. presidente Lulla em relação aos issidentes cubanos, todos os crimes cometidos pelo regime nazista eram plenamente justificáveis, eis que praticados de acordo com as leis então vigentes na Alemanha.

ADELINA BITELLI DIAS CAMPOS, procuradora de Justiça aposentada

adelinabitelli@uol.com.br

São Paulo

Respeito ambíguo

Se, como diz o sr. Lula da Silva, é preciso "respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano de prender as pessoas em função da lei de Cuba", por que a Itália não merece o mesmo respeito do governo brasileiro?

SERGIO FERNANDO OSTINI

ostini@vivax.com.br

Araçatuba

De dissidentes

Vamos perguntar ao presidente Lula se a prisão de Dilma Rousseff, José Genoino, José Dirceu e tantos outros "dissidentes" do regime militar brasileiro se equiparam à prisão dos "dissidentes" do regime cubano. Seriam todos "criminosos"?

BENEDITO DANTAS CHIARADIA

bdantas@uol.com.br

São Paulo

''Desobediência civil: na visão de Lula, Gandhi foi um criminoso?"

Hermínio Silva Júnior

hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

Se preso político cubano deve ficar preso porque tem de respeitar a lei daquela ilha, por que

o sr. Lulla e tantos outros ainda recebem indenização, com o meu dinheiro, por terem desrespeitado a lei brasileira na época em que elles próprios estiveram presos?

IRENE SANDKE

irene@frettes.com.br

Curitiba

Greve dos professores

Tenho lido, indignado, que alguns defensores do governo paulista acham que os professores em greve estão sendo "manipulados" partidariamente. É que não conhecem bem a realidade. Vejam os holerites dos professores. Quanta miséria! Enquanto isso, aos professores da USP, Unesp e Unicamp foi destinado aumento sem que os interessados tivessem feito uma única manifestação a respeito. E o pior, sem nenhuma provinha de qualificação para receber tal aumento. Aumento, sim, político, para igualar os salários ao nível dos das universidades federais, para não haver comparação nos debates políticos. Isso é ou não discriminação e maldade pura para com os professores da rede estadual? Será que nestes 16 anos de governo a educação paulista não foi levada para o inferno? Se isso ocorreu, será o porquê de os professores estarem comendo o pão que o diabo amassou?

NOEDI MONTEIRO

noedimonteiro@yahoo.com.br

Piracicaba

Travessia Santos-Guarujá

Foi anunciado dia 9 pelo governador José Serra o projeto da ponte estaiada Santos-Guarujá, eliminando as balsas. Ano de eleição é uma maravilha. O governador, durante o anúncio, disse que "não está programado pedágio, o Estado vai dar conta de todos os custos". Alguém acredita no coelhinho da Páscoa? Lembrando que o ex-governador Mário Covas, quando anunciou a construção do Rodoanel, disse a mesma coisa.

JANKIEL BREZ

pebrez@hotmail.com

Santos