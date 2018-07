A se concretizar no Congresso esse projeto de lei, as escolas de Direito não mais precisarão ensinar Direito Tributário, pois este terá deixado de existir. Verifica-se um retorno à Idade Média, em que os senhores feudais tinham direito absoluto sobre seus servos (nós). O governo Lula não perde oportunidade de tentar levar nosso Brasil a se tornar uma repu-

bliqueta comunista como Cuba.

Jorge Gonella jorgegonella@hotmail.com

São Paulo

É, agora querem editar um Programa Nacional de Direitos Hu-

manos Fiscal...

Claudio Afif Domingos claudioafif@uol.com.br

São Paulo

_______________

ESTADO POLICIALESCO

A sociedade brasileira humildemente assiste à indecorosa e inconstitucional proposta do Estado policialesco pelo governo Lula (11/3, A1). Será que antes o governo aceita uma devassa na relação patrimônio-renda dos auditores fiscais do Ministério da Fazenda, extensiva a seus familiares? Ou vão chamar de retaliação?

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI fransidoti@terra.com.br

São Paulo

Duvido que esse projeto de lei dando poder de polícia à Receita Federal passe no Congresso Nacional. Alguém já viu políticos votarem leis que os prejudiquem?

MAURÍCIO LIMA mapeli@uol.com.br

São Paulo

_______________

ONDA LIBERTICIDA

Nosso presidente declarou que é preciso "respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano, de prender as pessoas em função da lei de Cuba". Sim, ele reconhece que o governo de Cuba determina a prisão de pessoas. Na Itália, Cesare Battisti teve a prisão decretada pela Justiça, e não pelo governo. Por que a Justiça de Cuba vale mais do que a da Itália? Quem deve decidir a prisão de pessoas é o governo? Abramos os olhos e a men-

te, assim como o Estado, que resistiu a duas ditaduras e está sob censura há 224 dias, preparemo-nos para resistir à onda liberticida que ameaça nos sufocar.

Mario Jorge Germanos mario@germanos.ws

São Paulo

No período militar, na vigência das leis de exceção, do AI-5 e

do aparato legal criado pela ditadura para reprimir a oposição, um defensor do regime, parafraseando o presidente Lula, poderia dizer: "Temos de respeitar

a determinação da Justiça e do governo militar brasileiro, de prender as pessoas em função da lei do Brasil." Ou ainda: "Gostaria que não houvesse presos políticos, mas não posso questionar as razões pelas quais o governo militar os deteve."

Geraldo Ferreira quartoplanejado@yahoo.com.br

Campinas

Sr. presidente Lula, nós não "precisamos respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano" quanto ao direito de protestar dos dissidentes do regime castrista. Já imaginou se todos tivessem "respeitado" o apartheid sul-africano e o nosso AI-5, até hoje, sem protestar? Precisamos, sim, respeitar leis provenientes de Poderes legitimamente constituídos, pois é de sua natureza dar espaço à discordância e ao protesto. Ditaduras são sempre execráveis, tanto de direita como de esquerda, e é seu dever como che-

fe de um Estado Democrático de Direito se manifestar contra elas.

Maria Isabel Benedetti Figueiredo belfig@uol.com.br

São Paulo

Resumindo: para o preso político cubano Guillermo Fariñas, em greve de fome desde 24 de fevereiro, o presidente Lula defende o rigor da lei na "democrática" Cuba. Afinal, segundo Lula, trata-se de um criminoso como outro qualquer. Para o criminoso italiano Cesare Battisti, condenado por quatro assassinatos na Itália, além de condenado no Brasil por falsificação de documentos, o refúgio político nesta ensolarada e eticamente pobre República. Então, tá, presidente: para os amigos, tudo; para os inimigos, o rigor da lei!

Marcello Pesce mpesce@uol.com.br

São Paulo

_______________

''Nem que a vaca tussa"O "cara" mostra a sua face. O "poste" esconde.''

Eduardo Henry Moreira henrymoreira@terra.com.br

São Paulo

_______________

DILMASIA

Aqui, em Minas Gerais, começou ontem - como ocorreu em 2006, quando surgiu o movimento denominado Lulécio - o movimento batizado de Dilmasia, para eleger Dilma e Antonio Anastasia, com a participação de prefeitos, vereadores, servidores públicos, donas de casa e vários segmentos da sociedade. Minas não suporta mais o desprezo dos tucanos paulistas.

Carlos José Brant carlosjbrant45@hotmail.com

Divinópolis (MG)

_______________

AS MAZELAS DA OPOSIÇÃO

Para quem tem em suas hostes parceiros que atuam como o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), não é necessário que o Partido dos Trabalhadores tenha tamanha competência ou se utilize de tantos subterfúgios, pois o PSDB mais uma vez está traçando sua trajetória em direção ao fracasso (não foi assim em 2002 e 2006?).

Pedro Paulo Santos santospedrop@hotmail.com

Sorocaba

_______________

BANDA LARGA POPULAR

No fim do ano passado, quando o governo de São Paulo lançou a banda larga popular, o marketing foi estrondoso. Em fevereiro a Telefônica começou a oferecer a tal banda larga popular. Entrei em contato com essa empresa para conhecer os detalhes sobre o fornecimento. A atendente informou-me que a minha região ainda não tem acesso, exatamente na peri-

feria. Perguntei: qual a lógica de existir uma banda larga "popular" à qual a periferia e os mais necessitados não têm acesso? Óbvio que a coitada da atendente não tinha resposta. Na empresa NET, a mesma resposta, não atende à região. Mais uma balela eleitoral. É uma vergonha o que os homens públicos gastam em propaganda E pior: enganosa.

Shirlene Aparecida Ferreira shirleneferreira@professor.sp.gov.br

São Paulo

_______________

E A DEFENSORIA PÚBLICA?

O governador José Serra (PSDB) concedeu merecido aumento aos policiais, que ameaçavam entrar em greve. Mas, e a Defensoria Pública como é que fica? Será pos-

sível que todas as categorias do funcionalismo estadual recebam aumentos salariais, menos a Defensoria? Os defensores públicos paulistas recebem o sexto pior salário da categoria no Brasil. Por que Serra tem tanto desprezo

por uma instituição essencial na defesa dos direitos humanos e dos pobres? É esse o modelo de direitos humanos que Serra quer levar para o governo federal?

RENATO KHAIR, defensor público renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_______________

''Depois da polícia da Receita haverá também a polícia política?"

Luigi Vercesi

luver44@terra.com.br

Botucatu

_______________

GRAZIANO

O artigo Inanição agrária (9/3, A2), do dr. Xico Graziano, muito lúcido em seu apoio à legalidade, menciona como grande vitória o pagamento de indenização aos proprietários da Fazenda Sete Mil pelo governo do Paraná, responsável pelos prejuízos causados pelo não-cumprimento da reintegração de posse ordenada pelo Judiciário. Quero lembrar que o pagamento de indenização é feito em precatórios, que valem apenas uma pequena fração do seu valor de face. Não basta os proprietários terem perdido anos em batalhas judiciárias, a indenização real é irrisória, talvez não cubra nem as despesas. Na prática, os proprietários continuam sendo roubados e o Judiciário é mais uma vez desrespeitado. Quanto à ordem de "intervenção federal" no Paraná, justamente obtida pelo atuante advogado da Fazenda

Sete Mil, a qual perdeu o sentido quando o Incra comprou a propriedade, existem outras, fruto das ações legais de outros fazendeiros invadidos, que estão sendo convenientemente ignoradas pelas autoridades federais. Se Lula está aborrecido pela possibilidade de impeachment, não parece.

Arinos Tapajós mpetrilli@uol.com.br

São Paulo