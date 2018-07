Tenho alguns pés de coco em minha casa que formam frutos, que não vingam. Pesquisando o motivo, achei um inseto parecido com o bicudo, que se aloja na base de formação dos cachos. Encontrei também uma lagarta. Gostaria de saber se é o inseto responsável pela queda dos frutos e, além disso, como faço para combatê-lo.

JOSÉ LIMA OLIVEIRA JÚNIOR RIBEIRÃO PRETO (SP)

O pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Humberto Rollemberg Fontes, diz que a praga descrita pelo leitor é conhecida como "broca do cacho". Trata-se de praga muito comum e pode, sim, ser a responsável pela queda prematura dos cocos.

Segundo ele, é na fase jovem, quando o besouro ainda tem a forma de larva, que o inseto causa dano à planta. "Nessa fase, ele se alimenta dos tecidos do pedúnculo do cacho, dificultando o fluxo de seiva e provocando a queda de frutos e até de todo o cacho."

A recomendação de Fontes para combater a praga é fazer a limpeza do coqueiro, retirando as larvas, pupas e insetos adultos encontrados nas axilas das folhas.

Ele recomenda também a retirada e a queima de todo o material atacado. "Se o ataque for muito elevado e as medidas não surtirem efeito, pode-se, em último caso, fazer três pulverizações trimestrais com inseticida de contato."

Neste caso, porém, é necessário consultar um agrônomo, para que ele possa recomendar o produto por meio do receituário agronômico, já que se trata de produto altamente tóxico.

Informações, Humberto Rollemberg Fontes, humberto@cpatc.embrapa.br.

Cupim infesta mangueiras

Tenho uma mangueira com mais de 30 anos. Ela está tomada por cupins na parte externa do tronco, da base até os galhos. Como fazer para combater os cupins sem matar a árvore? Ela viceja e renova alguns galhos e folhas, bem como dá mangas.

MARCO A. GUEDES

MARCOGUEDES3@GMAIL.COM

O fato de a planta ainda dar frutos é bom sinal, pois indica que a infestação não atingiu a parte central do tronco. Quando isso ocorre, a planta começa a ter dificuldades para se alimentar e morre.

É o que informa o agrônomo da Casa da Agricultura de Vista Alegre do Alto (SP), João Yoshio Murakami. Conforme o agrônomo, não há receitas naturais alternativas eficientes contra cupins. "Deve-se usar defensivos", diz. Para fazer a aplicação sem prejudicar a árvore, a recomendação é procurar um agrônomo, que receitará o inseticida ideal.

Casa de Agricultura.

(0--16)3287-1180.

Enxerto reproduz roseira híbrida

Estou tentando fazer mudas de rosas a partir da minha própria roseira. Retiro alguns talos, com cerca de 20 centímetros, e coloco na água até começarem a brotar. Mas, quando tiro as mudas da água e coloco na terra, ela secam e morrem.O que fazer?

FERNANDO LIMA

SÃO PAULO (SP)

Segundo o proprietário da Roselândia, de Jandira (SP), Arno Boettcher, a grande maioria das roseiras não cresce em estacas, como tentou fazer o leitor.

"Isso porque a maioria das roseiras cultivadas atualmente é originária de plantas híbridas, cuja característica marcante é a dificuldade de produção de raiz. Por isso morrem ao serem colocadas no solo", diz.

Nesses casos, a produção de mudas deve ser feita por meio de enxertia. "O cavalo, ou seja, a planta que vai receber o enxerto, precisa ser silvestre", esclarece.

A Roselândia oferece cursos gratuitos da jardinagem que ensinam como aplicar essas técnicas corretamente, As aulas são realizadas entre abril e agosto na próprio viveiro da empresa.

Mais informações na Roselândia, telefone (0--11) 4616-2147.

Maritacas invadem forros e telhados

Moro em um condomínio em Campos do Jordão (SP). A cidade está invadida por bandos de maritacas que destroem forros, telhados, redes elétricas e telefônicas. Gostaria de saber se existe algum modo de prevenção contra essas aves. Já tivemos até um princípio de incêndio causado por curto-circuito na fiação, que foi danificada pelas aves.

CARLOS ALBERTO CALIXTO

CAMPOS DO JORDÃO (SP)

A melhor solução para evitar danos de aves é impedir o acesso delas a essas estruturas, de acordo com o professor Jacques Vielliard, da Universidade Campinas (SP), Unicamp.

"Isso é a única solução no caso de aves nativas, como a maritaca, que não deve ser molestada. Matar qualquer animal silvestre é crime ambiental", afirma o professor, que é doutor em Ecologia.

Segundo Vielliard, a solução desse caso específico precisa de uma avaliação in loco, pois algumas empresas trabalham com barreiras mecânicas cuja finalidade é impedir o acesso a determinados locais.

Algumas dessas barreiras, que normalmente são usadas no controle de pombos, podem servir para afastar as maritacas, sem prejudicá-las. Uma indicação do professor é a empresa BS Saneamento

Ambiental, na capital paulista, que presta serviços no controle de pragas urbanas. A leitora pode entrar em contato com o biólogo Álvaro Luiz Braga de Souza para detalhar o caso e marcar uma visita ao prédio. E-mail: bssa@bssa.com.br.

Canários têm patas feridas

Tenho dois canários da mesma ninhada. Já estão adultos e agora estão apresentando o mesmo problema na perna direita. Eles ficam escorregando e percebemos que a perna deles dói. A perna esquerda fica firme, mas a direita escorrega. Aplicamos Nebacetin e vimos que melhorou. É muito difícil, porém, encontrar um veterinário que entenda de canários. Pedimos a este suplemento que nos oriente.

THEREZINHA S. ROMUALDO.

SÃO PAULO (SP)

Segundo o veterinário César Eduardo Nyari, da Clínica Veterinária Companhia dos Bichos, de Limeira (SP), como a leitora mencionou que os canários estão escorregando, deve-se evitar isso fazendo com que os poleiros fiquem mais ásperos e menos escorregadios.

Além disso, ficar atento ao comprimento das unhas das aves, que devem ser cortadas se estiverem grandes. Se a perna das aves estiver com coloração alterada (mais avermelhado e arroxeado), suspeite de contusão.

"Deve-se usar solução alcoólica de arnica topicamente, nunca pomadas", diz. "Pode-se também usar Arnica montana CH 6 em glóbulos (homeopatia), no bebedouro, colocando 1 glóbulo por bebedouro por dia, durante 15 dias", explica o veterinário.

"Se o problema comprometeu ossos ou articulações, porém, somente um profissional poderá dar o diagnóstico e o como tratar o problema." E-mail dunyari@yahoo.com.br.