Tenho interesse em cultivar uvas crimson, porém sei pouco sobre essa variedade. Gostaria de obter orientações relativas ao cultivo dessas uvas e também de saber onde posso comprar mudas.

Por ser muito suscetível a doenças aéreas, comuns em áreas de clima frio e úmido, a uva crimson é pouco cultivada no Sul e Sudeste do País. É o que explica a pesquisadora da área de Viticultura da Embrapa Semiárido, Patrícia Coelho Souza Leão. "Em São Paulo, por exemplo, ela dificilmente vingaria por causa do excesso de chuvas, que traz doenças difíceis de serem controladas até em plantios comerciais. Em nível doméstico, então, seu cultivo é inviável pela quantidade de defensivos que a planta demandaria", explica. Por essa razão, segundo a especialista, a variedade é cultivada comercialmente somente na região do Vale do São Francisco. "Hoje é uma das cultivares sem sementes mais importantes daqui", diz Patrícia. Em relação às mudas, a pesquisadora diz que a maioria dos viveiros da Região Nordeste tem a variedade. "Quem é de fora da região terá de pedir sob encomenda." Quanto ao método de cultivo, Patrícia recomenda a leitura de duas publicações da Embrapa que falam do assunto. A primeira é o livro A vitivinicultura do semiárido brasileiro, lançado no ano passado pela Embrapa. A segunda é um guia completo sobre o sistema de cultivo da videira que está disponível no site da Embrapa Semiárido (http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Uva/CultivodaVideira/index.htm). Mais informações, e-mail patrícia@cpatsa.embrapa.br.

Pulgões atacam pomares de citros

Estou formando um pomar de frutas cítricas e recentemente comprei algumas mudas enxertadas. Pude verificar, porém, que as folhas novas estão ficando enrugadas. O que fazer? Seguem fotos para análise.

Segundo o pesquisador José Dagoberto De Negri, do Centro Apta Citros Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC), pela observação das fotos enviadas, as plantas aparentam sintomas de ataque de pulgões, fato comum no início de vegetação. "Há dois tipos de pulgões atacando os citros: o pulgão preto e o pulgão verde. O primeiro fica disposto em diferentes posições das brotações novas, e o segundo fica mais restrito à face inferior das folhas", explica. "Ambos apresentam como sintoma o retorcimento das folhas (encarquilhamento), especialmente para baixo, como se observa nas fotos." Conforme o pesquisador, é bastante provável que no estágio atual os insetos já não estejam mais nas plantas, restando apenas a sintomatologia descrita. "É necessário fazer uma inspeção para verificar se há a presença do inseto ou não. Caso haja, pode-se combatê-lo usando um inseticida na dosagem recomendada pelo fabricante." Ele destaca que o leitor deve procurar uma revenda de produtos agropecuários ou a casa da agricultura mais próxima, pois só um engenheiro agrônomo pode fornecer o receituário agronômico. "Um profissional também dará as informações corretas da aplicação do produto escolhido. Tel. (0--19) 3546-1399.

Lagartixas são inofensivas e úteis

Gostaria de saber sobre os malefícios causados pela lagartixa doméstica. As fezes são venenosas? Há alguma forma de afastá-las ou de exterminá-las?

"As lagartixas não oferecem risco à saúde do homem", esclarece o pesquisador João Justi Júnior, do Instituto Biológico. "Pelo contrário, as lagartixas são animais que trazem benefícios, pois se alimentam de insetos como moscas, pequenas mariposas, traças e mosquitos - inclusive o mosquito transmissor da dengue", afirma. Como os insetos são atraídos pelas luzes das residências, consequentemente as lagartixas que se alimentam desses insetos também aparecem. "Se não tiver inseto não tem lagartixa. Como não podemos nos livrar dos insetos e não podemos ficar no escuro, não há como se livrar das lagartixas. Se retirarmos uma, outras virão", diz o pesquisador. "Se encararmos o lado bom do animal, talvez fique mais fácil aceitá-lo. Mesmo assim, algumas pessoas instalam lâmpadas de cor amarela, que não atraem insetos nas áreas externas da casa de campo. Mas nas residências nem sempre é possível a colocação de lâmpadas dessa cor." Biológico, tel. (0--11) 5087-1700.

Falta de nutrientes "empedra" banana

Possuo um sítio em Mairiporã (SP), onde cultivo alguns pés de banana-maçã. A maioria dos frutos apresenta-se empedrada. O que fazer para obter frutos sãos?

O pesquisador-científico Edson Shigueaki Nomura, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) - Polo Regional do Vale do Ribeira, em Registro (SP), informa que o empedramento em frutos de banana-maçã é bastante comum. Este problema, diz Nomura, pode ser causado pela deficiência nutricional de boro e cálcio, associada à falta de água no período do enchimento dos frutos. Além disso, a deficiência de cálcio ou o fato de os frutos terem sofrido friagem no campo (chilling) podem também provocar rachaduras na casca da banana. "Essa friagem caracteriza-se pela paralisação temporária do crescimento da casca, causada por baixas temperaturas, e retorno de desenvolvimento interno dos frutos." O que também pode causar rachaduras na casca é deixar as bananas engordarem demais na planta." Ele recomenda ao leitor consultar o engenheiro agrônomo da casa de agricultura local. Um agrônomo pode solicitar uma análise de solo e foliar para detectar as deficiências do pomar e, em seguida, propor uma solução. Apta, tel. (0--13) 3856-1656.