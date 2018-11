Pela segunda vez surgiu um tipo de inseto na folha de um ipê branco que possuo no meu quintal. É um inseto muito estranho. Gostaria, se possível, que o "Suplemento Agrícola" o identificasse. Por isso estou enviando algumas fotos.

AMELIA ESTEVAM DA SILVA

SÃO PAULO (SP)

As fotos são de uma lagarta de lepidoptera (borboletas e mariposas), conhecida popularmente por lagarta-cachorrinho, talvez por ser muito peluda, informa o pesquisador João Justi Júnior, do Instituto Biológico. "Pertence, portanto, à ordem Lepidoptera, família Megalopygidae, gênero Megalopyge e espécie Megalopyge uruguaiensis", diz o pesquisador. Segundo Justi Jr., essas lagartas são muito urticantes e provocam queimaduras por meio do contato com as cerdas (pelos). "As cerdas são estruturas rígidas e, quando urticantes, contêm glândulas que produzem veneno", explica. As lagartas urticantes normalmente são vistosas e coloridas, conforme o pesquisador, e as cerdas urticantes podem causar dor semelhante à provocada por queimaduras. "Podem levar ao desconforto, dor de cabeça, náuseas, bolhas, eritemas, edemas e reações alérgicas graves", afirma. Instituto Biológico, tel. (0--11) 5087-1700.

É difícil formar mudas de gabiroba

Pretendo plantar gabiroba-do-campo em meu pomar, mas não encontro muda para efetuar o plantio. Poderiam me orientar aonde posso encontrar a muda na região de Marília (SP)?

MARCIO REIA SANCHES

MARÍLIA (SP)

O leitor pode entrar em contato com o fruticultor Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP). Muniz tem poucas mudas para vender, pois, segundo ele, é difícil formar mudas da gabiroba-do-campo. No Sítio Frutas Raras, cada muda, com 8 centímetros de porte, custa R$ 20. Também conhecida como gabiroba-do-cerrado, a gabiroba-do-campo é formada por touceiras de ramos tortuosos e dá uma floração muito bonita, conforme Muniz. "Ela floresce no fim do inverno/começo da primavera." Já os frutos amadurecem em novembro/dezembro e, por serem muito saborosos, podem ser consumidos in natura e utilizados no preparo de doces, sucos e sorvete. Em Assis (SP), é famoso o sorvete de gabiroba-do-cerrado", conta o produtor. Helton Muniz, tel. (0--15) 8132-5140.

Horta orgânica: onde fazer curso

Gostaria de receber informações sobre hortas orgânicas, pois tenho uma propriedade agrícola a 30 minutos de São Paulo (SP) para arrendar ou produzir com terceiros. Vocês poderiam me indicar algum curso?

OTTO

OTTONOG@UOL.COM.BR

A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) dá cursos periódicos sobre hortas orgânicas, no Parque da Água Branca, em São Paulo (SP). O próximo curso, que abordará, além da instalação de uma horta caseira orgânica, compostagem e noções de fisiologia das plantas, será realizado neste domingo, das 9 horas às 13 horas. O valor do curso é R$ 50 (não sócios). Em maio, julho, setembro e novembro, haverá novos cursos. AAO, tel. (0--11) 3875-2625; e-mail cursos@aao.org.br. Uma dica de literatura é o livro Horta doméstica e comunitária sem veneno, do engenheiro agrônomo Silvio Roberto Penteado. O livro ensina como planejar e instalar uma horta, com informações sobre cultivares, tratos culturais e épocas de plantio e colheita. O livro pode ser adquirido no site www.agrorganica.com.br.

Manacá está com falta de nutrientes

Há dois meses notei que as folhas novas de um manacá plantado em já nascem com as pontas queimadas e as folhas antigas amarelam e caem. Qual será o problema?

JOÃO FAÇANHA FILHO

SÃO PAULO (SP)

Diversos fatores podem estar causando a queda precoce das folhas, conforme avalia a agrônoma e pesquisadora do Instituto de Botânica de São Paulo, Maria de Fátima Scaf. O mais provável é a falta de nutrientes no solo, principalmente nitrogênio. "Isso pode ser corrigido com adubação de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) 10-10-10", indica a especialista. Maria de Fátima recomenda, porém, que o leitor procure um diagnóstico preciso para verificar se a planta não está com alguma doença. Ela o indica o Instituto Biológico, tel. (0--11) 5087-1789, que faz análise do solo e da planta a partir de amostras. Maria de Fátima Scaf, e-mail: mscaf@ibot.sp.gov.br.

Venda de xaxim é proibida por lei

Gostaria de saber se é possível adquirir a planta "Dicksonia sellowiana", ou samambaia-açu, vulgo xaxim, de forma legal na cidade de São Paulo, ou mesmo no Estado de São Paulo.

CLAUDIA DE BARROS PEREIRA

SÃO PAULO (SP)

Desde 2001, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), do Ministério do Meio Ambiente, proibiu o armazenamento e a comercialização do xaxim. O motivo é que o xaxim é extraído da samambaia-açu (Dicksonia silowiana), espécie ameaçada de extinção da Mata Atlântica. Portanto, a leitora não achará xaxim para comprar no Estado de São Paulo. Em substituição ao xaxim, a leitora pode usar substratos feitos com fibra de casca coco, que têm a vantagem de ser feito com material renovável. Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp), a Art Comércio de Cestas e Vasos Ltda. vende substratos feitos à base de fibra de coco. O saco de 60 litros custa R$ 12 e o saco pequeno, de 5 litros, sai por R$ 3. Art Cestas, tels. (0--11) 4702-3108 e 4702-3409.

Contato de fábrica de briquetes

Gostaria do contato da empresa citada na matéria intitulada "Fábrica produz briquetes a partir do bagaço de cana e mandioca", publicada na edição do dia 10/3.

FELIPE CAVANCANTI

SÃO PAULO (SP)

O nome da empresa citada na reportagem é Bripell, de Ipaussu (SP) e seu proprietário é Carlos Fraza. O telefone é (0--14) 3344-1334.