Gostaria de saber se há em São Paulo alguém que venda mudas de cranberry. Queria saber se esta fruta pode ser cultivada em nosso clima. A uva-do-monte é conhecida também por cranberry?

MARIA JOSÉ

ADM@MVHIDROBOMBAS.COM.BR

Em relação a mudas de cranberry, não há relatos de cultivo da espécie no Brasil, informa o engenheiro agrônomo Eduardo Pagot, assessor técnico da Associação dos Produtores de Pequenas Frutas de Vacaria (Appefrutas/RS). Segundo o agrônomo, é possível que o cranberry possa ser cultivado no Brasil, assim como é o blueberry e outros berries na Região Sul, mas não existe acesso a mudas para cultivo. "E também pouco conhecemos sobre suas exigências e tecnologia de produção", explica. "Temos interesse em obter material para testar, mas a burocracia e os custos para importação de mudas ainda são barreiras difíceis de vencer, pelo menos no momento", diz Pagot. Appefrutas, tel. (0--54) 3231-2100. A leitora pode consultar, ainda, o blog www.pequenasfrutas.blogspot.com, mantido pelo engenheiro agrônomo Rodrigo Veraldi Ismael, do Viveiro Frutopia, em São Bento do Sapucaí (SP). Ismael não possui mudas de cranberry, mas diz que está tentando fazer germinar sementes que vieram do Canadá. Especialista em fruticultura de clima temperado, ele produz e comercializa mudas de framboesas, amoras e mirtilo. "A uva-do-monte é o nome dado a uma variedade de mirtilo (blueberry) nativa de Portugal, muito encontrada na ilha da Madeira", explica Ismael. Informações, e-mail r.veraldi@terra.com.br.

Leitor procura pimenta-de-rabo

Gostaria de saber onde posso adquirir mudas ou sementes para plantio da pimenta indiana piper cubeba, ou pimenta-de-rabo.

JOSÉ ROBERTO CAETANO

SÃO SIMÃO (SP)

O produtor Cyro Abumussi, da Fazenda Ituaú, em Salto (SP), que cultiva 40 espécies de pimentas - entre elas a pimenta mais ardida do mundo -, diz que desconhece cultivos e produtores de pimenta-de-rabo no Brasil. "Pode até ser que ela se desenvolva bem no Brasil, mas a dificuldade e o custo da importação de sementes e mudas são obstáculos para o cultivo", explica Abumussi. O produtor põe-se à disposição do leitor para mais esclarecimentos. Fazenda Ituaú, tel. (0--11) 4027-9045.

Especialista da USP identifica inseto

Minha mãe encontrou num pé de nêspera o que parece ser uma taturana com um estranho formato. Parece ter várias pernas estranhas. Gostaria de saber mais

sobre o inseto.

ROSANA HITOMI WATANABE

WENCESLAU BRÁS (PR)

De acordo com o professor aposentado Sinval Silveira Neto, do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq/USP, trata-se de uma lagarta-aranha da ordem Lepidoptera, família Limacodidae, gênero Euphobetron. Segundo ele, essa lagarta não é urticante e não tem importância agrícola. O adulto é uma mariposa. "Pela lagarta não dá para identificar a espécie. A identificação possível é Euphobetron sp.", explica o professor. Mais informações, e-mail entomologia@esalq.usp.br.

Planta da leitora é a lanterneira

Em 2008 ganhei uma semente pequena (cor azulada) e a pessoa que me deu disse que a planta se chamava árvore de Natal e que era muito bonita. Plantei logo em seguida, em vaso pequeno e fui molhando sempre. Depois de mais de um mês ela brotou. Como começou a soltar várias folhas, passei para um vaso maior. Gostaria de saber: nome, porte e se frutifica.

ELZA MARIA

PROMISSÃO (SP)

O engenheiro agrônomo Luis Bacher, da Fazenda Citra da Dierberger Plantas, em Limeira (SP), informa que a planta da fotografia é conhecida como lofântera ou lanterneira (Lophantera lactescens). Segundo Bacher, trata-se de uma árvore com porte de 10 a 20 metros, nativa da região amazônica. "É da família das malpiguiáceas e produz longos cachos de flores amarelas", afirma o especialista. "Por isso, a planta tem efeito decorativo e é bastante usada em projetos de paisagismo, podendo ser plantada em grupos ou em alamedas", explica o agrônomo. Mais informações, site www.fazendacitra.com.br.

Jambolão tem ação antioxidante

Há em minha cidade uma árvore muito frondosa com folhas verdes escuras, que produz um frutinho pequeno, cor da amora madura, de sabor muito agradável. Dizem os mais antigos que o chá de suas folhas é benéfico contra diabetes, triglicérides colesterol. Há algum embasamento científico nisto? Ou apenas crença popular? O nome da árvore é jambolão.

JOSÉ HORÁCIO CANCHERINI

ITU (SP)

Segundo a pesquisadora Márcia Vizzotto, da Embrapa Clima Temperado, e a bolsista Mariana da Rosa Fetter, autoras do artigo Jambolão: o poderoso antioxidante, o fruto do jambolão apresenta em torno de 88% de água, 0,34% de cinzas, 0,30% de lipídeos, 0,67% proteínas, 5,91% de acidez (ácido cítrico), 10,7% de carboidratos totais, 1% de açúcares redutores e 0,28% de fibra alimentar. "O principal mineral encontrado nesta fruta é o fósforo e a vitamina em maior abundância é a vitamina C", relatam. No jambolão também são encontradas substâncias químicas denominadas fitoquímicos. Estas substâncias, explicam, são produzidas naturalmente pelas plantas para se proteger do ataque de pragas e doenças e ajudam a suportar as condições adversas do ambiente. "Muitos destes fitoquímicos atuam na prevenção e no combate de doenças crônicas como câncer e doenças cardiovasculares." Elas afirmam que as diferentes partes do jambolão são citadas na literatura por possuírem propriedades medicinais. "A casca do caule do jambolão apresenta propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênicas e serve como medicamento para controle de diabetes. Os frutos têm alta atividade antioxidante e ação hipoglicemiante. O ácido elágico, também encontrado em outras pequenas frutas, como mirtilo, amora-preta e morango, tem características antioxidantes e anticarcinogênicas." Já as folhas têm substâncias com ação antidiabética, regulando níveis glicêmicos. "O extrato das folhas tem ação antiviral, anticarcinogênica, anti-inflamatória, antibacteriana e antialérgica e estudos mostram que o extrato das sementes reduz danos no tecido cerebral de ratos diabéticos, além de atividade antifúngica e antibacteriana." A íntegra do artigo está em www.cpact.embrapa.br/imprensa/artigos/2009/jambolao_Marcia.PDF.

CORREÇÃO

Na reportagem Peixes no Tietê, publicada na edição de 7/4/2010 do Agrícola, a informação correta é que o polo criador de tilápias surge "rio abaixo", já que a referência é feita em direção à foz, e não à nascente do Rio Tietê.