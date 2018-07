Tenho um pé de lichia gigantesco, de aproximadamente 10 metros de altura e copa com diâmetro de 10 metros também. Gostaria de saber se posso fazer uma poda drástica. Se isso for possível, qual o mês apropriado e quanto tempo demorará a árvore para frutificar?

IDENÊZ PEDRO CAMPAGNA

TORRINHA (SP)

O consultor Amauri Tadeu Peratelli, presidente da Associação Brasileira de Lichia e Longana (Abrali), diz que, pelo tamanho da lichieira, pode-se fazer a poda drástica. "Mas como estamos bem próximos da época de florescimento, agora não é o momento ideal", afirma Peratelli. Segundo o consultor, a melhor época para realizar a poda é em março. "Podando no fim do mês de março dará tempo de surgirem novas brotações para início da formação de uma nova copa, com possibilidade de a árvore começar a frutificar novamente no próximo ano." Amauri Tadeu Peratelli, amauri204@terra.com.br.

Árvore de leitora é a fava-de-bolota

Plantei uma árvore na minha propriedade, no Estado do Tocantins, mas não sei o nome. Podem me ajudar a identificar? A planta é maravilhosa e florida.

MARIA DE LOURDES

O consultor Luis Bacher, da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, em Limeira (SP), informa que as fotos são da fava-de-bolota (Parkia pendula), que pertence à família das mimosáceas e é nativa do Brasil. "A árvore é bastante ornamental e pode atingir de 20 a 30 metros de altura", diz o especialista. "A fava-de-bolota pode ser utilizada em projetos de paisagismo, em parques e em jardins espaçosos." Luis Bacher, tel. (0--19) 3451-1221.

Jacaratiá precisa de sexo oposto

Ganhei uma muda de jaracatiá que completou cinco anos. Ela sempre floresceu, mas nunca frutificou. Descobri que é preciso ter pés macho e fêmea. Onde obter mudas?

LECI FERREIRA DA FONSECA

O Sítio do Bello, de Paraibuna (SP), possui mudas de jaracatiá para venda (pedidos de até 50 unidades). O preço de cada muda, com 2 metros de porte, custa R$ 10. Sítio do Bello, tel. (0--11) 3664-7976 e 7574-7577; e-mail contato@sitiodobello.com.br. Outra opção é o Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP), onde a muda pequena, com cerca de 20 centímetros, custa R$ 10. O produtor Helton Josué Teodoro Muniz informa que o jaracatiá (Jaracatia spinosa) de fato é uma espécie dioica, que tem os sexos separados em indivíduos diferentes. Para aumentar a probabilidade de frutificação, Muniz recomenda à leitora ter, pelo menos, três plantas. "Com duas plantas apenas pode acontecer de as duas serem do mesmo sexo", afirma o produtor. No livro Colecionando Frutas - 100 espécies de frutas nativas e exóticas (Arte & Ciência Editora), Muniz informa que os frutos do jaracatiá podem ser usados na fabricação de doces e geleias. O doce feito com frutos polvilhados com açúcar e secos ao sol é muito apreciado na região de Piracicaba (SP). Sítio Frutas Raras, tel. (0--15) 8132-5140.

Palha de bananeira vira artesanato

Gostaria de obter informações sobre a palha de bananeira para fins artesanais.

NELMA GARCIA

A consultoria agroambiental Ecoviver, em São Paulo (SP), informa que do pseudocaule da bananeira pode-se extrair vários tipos de palhas, cada um com uma característica diferente. As palhas mais finas são utilizadas para dar acabamento, costurar e adornar; as mais grossas, chamadas de palha inteira, servem para trabalhos mais rústicos. E das três camadas que constituem a palha inteira retira-se a palha interna (menos resistente), a redinha (toda vazada) e a palha raspada (extremamente resistente). Para serem trabalhadas as palhas devem ser penduradas ou esticadas no sol e não podem pegar chuva. Para mais informações, a leitora pode entrar em contato com o artesão Miguel Gomes de Oliveira, de São Bento do Sapucaí (SP), que pesquisa o uso da bananeira para fins artesanais há 14 anos. Oliveira confecciona luminárias, bolsas, sacolas, cestas e outros objetos com uma "manta" de fibra natural feita do caule da bananeira; a manta foi desenvolvida pelo próprio artesão. Miguel Gomes de Oliveira, tel. (0--12) 3971-2365.

Viveiro tem mudas de liquidâmbar

Procuro informações sobre uso e hábitos das espécies arbóreas "Liquidambar styraciflua" e "Liquidambar formosana" e onde encontrar mudas à venda.

PIETER W. PRANGE

O viveiro da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, em Limeira (SP), possui mudas de Liquidambar styraciflua para vender. A muda com 1,5 metro de porte custa R$ 8 (há desconto para encomendas de maiores quantidades). "Trata-se de uma belíssima árvore de formato cônico/piramidal, cujas folhas mudam de coloração no inverno", diz o consultor Luis Bacher. "Mas mudas de Liquidambar formosana não temos no momento." O Liquidambar styraciflua tem porte grande - entre 20 e 25 metros - e é nativa do sul dos Estados Unidos e México. Durante o outono e o inverno sua folhagem muda de verde para amarelo e até para vermelho. "No Brasil, a planta é erroneamente chamada de carvalho canadense", afirma Bacher. "A planta gosta de sol pleno e vai bem em clima temperado, subtropical e até em regiões de clima mais quente", diz o consultor. Dierberger Plantas, www.fazendacitra.com.br.

Leitor tem muda de gabiroba-do-campo

Li na seção de cartas do "Agrícola" (edição do dia 14/4/2010) consulta do leitor Marcio Reia Sanches, de Marília (SP), sobre onde encontrar muda de gabiroba-do-campo. Gostaria de informá-lo que possuo mudas para vender. Meu contato é (0--15) 9746-1801.

MARCELO ORTEGA JANKOVICH

