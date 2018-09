Gostaria que me dessem modos de resolver um problema que tenho com minha árvore de romã, que já está desenvolvida. Há mais ou menos um ano e meio comprei uma muda com 40 centímetros e hoje a planta está com quase 1,5 metro, com muitas flores. Ocorre que as flores se desenvolvem bem, são bonitas e viçosas, mas acabam caindo e não frutificam. O que posso fazer para ter frutos?

O engenheiro agrônomo Victor Branco de Araujo, diretor do Núcleo de Produção de Mudas de Tietê (SP), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), explica, em primeiro lugar, que uma planta obtida a partir de sementes nem sempre é tão produtiva quanto a planta que lhe deu origem. "Some-se que a romãzeira sofre muito com a incidência de antracnose durante a florada, doença que impede o pegamento dos frutos", acrescenta. Ainda é necessário, segundo ele, observar a presença de insetos polinizadores, responsáveis por um melhor pegamento das flores. E, finalmente, é preciso verificar se eventuais distúrbios nutricionais podem ser a causa do abortamento de flores. "Sendo assim, aconselho ao leitor certificar-se de que nenhum dos quatro eventos mencionados esteja ocorrendo." No caso da incidência de algum dos três últimos eventos, a recomendação é adotar medidas corretivas. "A doença antracnose é controlada com a aplicação de fungicidas específicos, prática que deve ser orientada por engenheiro agrônomo (a compra do produto deve ser feita mediante receituário agronômico). Também é indicado tornar propícia a presença de insetos úteis polinizadores e efetuar adubações químicas e/ou orgânicas preconizadas", explica. Se apenas o primeiro evento permanecer, Araujo aconselha o leitor a adquirir outra muda para obter produção e manter a planta atual apenas como efeito decorativo. Cati, tel. (0--15) 3282-1919.

Fruto pode ser

biribá e não

atemóia

Meu sítio fica na região de Taiaçupeba/Mogi das Cruzes (SP), ao lado da represa. Tenho dois pés de atemóia, com aproximadamente oito anos. Seus frutos são bonitos e chegam a pesar até 300 gramas cada, entretanto não possuem qualidade. O gosto não é agradável e sua polpa parece uma geleia. Tentei deixar madurar no pé, mas não funcionou; colhemos verdes e também não deu certo. Na última florada adubei com 7-14-28 (NPK), sem resultado. Gostaria de uma orientação.

O engenheiro agrônomo Ryosuke Kavati, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), diz que precisa de mais informações a respeito da fruta que o leitor descreve. "Às vezes, pode ser um problema de identificação da espécie da fruta", diz o agrônomo. "Pela descrição feita ? a polpa com aspecto de geleia e sem um bom sabor ?, parece-me se tratar de outra espécie de fruta, o biribá (Rollinia mucosa), que é muitas vezes confundido com a atemóia", diz Kavati. A recomendação do agrônomo é que o leitor certifique-se de que se trata realmente da atemóia. "Precisaria saber, por exemplo, onde ele adquiriu as mudas e se os frutos ficam amarelados na maturação." Mais informações, kavati@cati.sp.gov.br.

Mutação altera cor da polpa da laranja

Escrevo para matar minha curiosidade. Comprei laranjas-lima e, entre elas, encontrei uma com polpa vermelha, como nunca tinha visto. É uma nova variedade? O fruto não é ácido, mas também não é doce.

Pela foto, trata-se de um fruto derivado de um ramo de laranja-lima que sofreu mutação espontânea, causando a modificação na coloração da polpa do fruto, informa o pesquisador Rodrigo Rocha Latado, do Centro Apta Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC). Segundo o pesquisador, a coloração vermelha da polpa possivelmente está relacionada com a produção de licopeno, um carotenoide que não é encontrado nas laranjas de polpa amarela ou laranja, e a maiores teores de betacaroteno. "O betacaroteno é normalmente encontrado nas laranjas de polpa amarela, mas em menores quantidades", afirma. "Existem outras variedades de laranja de polpa vermelha no Brasil, mas ainda pouco cultivadas e comercializadas. Seria interessante verificar com o leitor se ele manteve alguma semente deste fruto, pois a mesma pode ser propagada e resultar numa variedade de interesse comercial", diz o pesquisador. Centro Apta Citros Sylvio Moreira/IAC, tel. (0--19) 3546-1399.

Fruto do caraguatá é rico em vitamina C

A foto em anexo é de uma planta que trouxe de meu sítio. Os frutos amarelos são comestíveis (já provei algumas vezes) e saborosos. Posso contar com ajuda do "Agrícola" para identificação, características e propriedades?

O fruticultor e colecionador Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP), informa que o fruto da foto é o caraguatá (Bromelia antiacantha), da mesma família do abacaxi (Ananas comosus) e das bromeliáceas. "Tenho a espécie aqui no sítio e uso os frutos para fazer um suco (proporção de cinco frutos sem sementes para 1,5 litro de água). E coloco uma banana para tirar um pouco a acidez", ensina Muniz, acrescentando que os fruto são ricos em vitamina C e têm propriedades antissépticas, além de serem ótimos para prevenir gripes. Sítio Frutas Raras, tel. (0--15) 8132-5140.

