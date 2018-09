No meu jardim há um pé de tangerina que normalmente produz bastante. No entanto, quando as frutas estão ainda verdes, as cascas começam a rachar, como se a polpa fosse grande demais para a casca. Depois disso, as frutas caem. O que faço?

JULIANA VIEGAS

SÃO PAULO (SP)

O que a leitora descreve é comum em citros, principalmente nesta época, quando as chuvas são escassas, explica o pesquisador científico do Centro de Citricultura do Instituto Agronômico (IAC/Apta), Fernando Azevedo: "Nesta época do ano é normal chover e, em seguida, haver um período longo sem precipitações (veranico). Isso provoca o enchimento acelerado dos frutos, que não é acompanhado, porém, pelo crescimento da casca, que racha." De acordo com Azevedo, não há muito o que fazer para evitar o problema. "O que pode ser feito é manter a planta bem nutrida, ou seja, com a adubação adequada. Para isso, recomenda-se uma análise de solo para saber exatamente o tipo de adubação e a quantidade de nutrientes adequada." Fernando Azevedo. E-mail: fernando@centrodecitricultura.br.

Casulo de vespa

parece cotonete

Minha sogra possui uma figueira há muitos anos, que frutifica muito bem. Um pouco antes do Natal apareceu um casulo no topo da árvore. Peço, se possível, que me expliquem do que se trata.

TÂNIA ANDREAZZA

TANIA.FA@UOL.COM.BR

Os professores Roberto Antonio Zucchi e Sinval Silveira Neto, do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq/USP, analisaram as fotos e concluíram que se trata de uma formação com aspecto de algodão, feita por vespinhas da ordem Hymenoptera, família Braconidae e subfamília microgastrinae, parasitóides de lagartas (ordem Lepidoptera). "As larvas da vespinha desenvolvem-se no interior da lagarta e, para passarem para o estágio de pupa, abandonam a lagarta e sobre ela constroem esse "casulo"", informam os pesquisadores. Segundo eles, essas vespinhas são insetos úteis que fazem o controle biológico de lagartas. "Essas espécies de micro-himenópteros apresentam um fenômeno chamado poliembrionia, que significa que de um único ovo emergem vários indivíduos." Mais informações pelo e-mail entomologia@esalq.usp.br.

Como reproduzir

pequi e sucupira

Tenho na minha propriedade rural em Minas Gerais uma área de reserva legal com sucupiras e pequizeiros. Como posso produzir mudas destas duas espécies a partir das sementes para poder ampliar esta reserva?

GILBERTO GALILEU

GALILEU@NETPONTAL.COM.BR

No caso dos pequis, os frutos devem ser colhidos maduros, logo depois da sua queda no chão, procedendo-se à remoção da casca e dos caroços, explica o pesquisador Sebastião Pedro da Silva Neto, da Embrapa Cerrados. "Antes da semeadura, os caroços devem ter a polpa retirada. O método mais utilizado consiste em deixá-los em recipiente ou lona, à sombra, durante duas semanas, até o apodrecimento da polpa, que é então removida com jato de água e vassoura." Em seguida os caroços são secos à sombra, em lugar ventilado, por até uma semana. Para quebrar a dormência eles devem ser imersos por quatro dias em solução de ácido giberélico (1 grama para cada 8 litros de água). O caroço deve ser plantado com a ponta para baixo, isto é, o lado mais fino e próximo do orifício do caroço. Já para as sucupiras existem duas formas de reprodução, cada uma ligada a uma variedade da planta, segundo explica o supervisor do setor de Cultivos Protegidos da Embrapa Cerrados, Geovani Andrade. "No caso da sucupira preta, que produz uma vagem, basta plantar as sementes. Já as sucupiras brancas são reproduzidas a partir de das sementes que se encontram dentro das favas. A questão é que 98% desses frutos não possui semente." Para encontrar um fruto que possua semente é necessário balançá-lo. "Aquele que fizer barulho é o que tem semente." Encontrada a semente, que, segundo Andrade parece um feijão, deve-se cortar a ponta mais grossa do grão para que ele possa absorver água. Sebastião Pedro da Silva Neto. E-mail: sebastiao.pedro@cpac.embrapa.br. Geovani Andrade. E-mail: geovane@cpac.embrapa.br.

Árvore de leitor é

neve-da-montanha

Meu avô tem um sítio em Vinhedo (SP), onde tem uma bela árvore. No inverno ela fica com as folhas brancas e no verão tem as folhas verdes. Mando a foto da árvore para vocês tentarem me dizer qual é o nome.

ALICE LEITE

M.TERESA.LEITE@HOTMAIL.COM

O técnico agrícola Emilson Rabelo, do Viveiro Ambiental Mudas Nativas e Exóticas Ltda., em Araraquara (SP), informa que a planta da foto é um arbusto chamado popularmente de neve-da-montanha. "Trata-se de uma árvore de pequeno porte, muito ornamental, cujo nome científico é Euphorbia leucocephala", diz Rabelo. Emilson Rabelo, emilsonnativas@hotmail.com.

Tilápia vai bem em tanques pequenos

Construí um pequeno tanque, de 2 x 4 metros e 1,5 metro de profundidade. Queria saber que tipos de peixes criar para comer e que alimentos devo dar a eles.

MANOEL PEREIRA

MANOELRPEREIRA@TERRA.COM.BR

Segundo a assistente de ação regional do Instituto de Pesca, Maria Aparecida Ribeiro, a densidade aconselhada para um tanque desse tamanho (12 metros cúbicos) é de 24 peixes. "A espécie poderá ser a tilápia, mas somente machos, para evitar a procriação." Ela recomenda a renovação constante da água e indica a alimentação à base de ração extrusada. "A proporção deverá ser de 3% da soma dos pesos dos peixes." Maria A. Ribeiro, magribeiro@sp.gov.br.