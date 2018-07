Tenho sementes de flamboyant e peço a orientação de como quebrar a dormência para poderem germinar. Além disso, queria a indicação de livro com informações sobre a árvore.

Para quebrar a dormência das sementes de flamboyant é preciso fazer uma escarificação mecânica, esclarece o técnico agrícola do Viveiro Ambiental Mudas Nativas e Exóticas, em Araraquara (SP), Emilson Rabelo. Segundo ele, a escarificação, que consiste em fazer um pequeno "machucado" na casca da semente para que ela possa absorver água, pode ser feita com o uso de uma lixa ou passando a semente em uma superfície áspera, como o concreto. "Entretanto, é preciso tomar cuidado para não escarificar o embrião, o que causa a morte da semente", alerta. Ele explica que a semente do flamboyant possui um pequeno orifício, por onde a raiz começa a brotar. "É justamente nesse local que fica o embrião." Por precaução, Rabelo recomenda que a escarificação seja feita na lateral da semente. Feito isso, o próximo passo é colocar a semente em um recipiente com água fervente e em seguida jogá-la na água em temperatura ambiente. "Esse choque térmico acelera a absorção de água e a germinação." Por último, o técnico recomenda que a semente seja plantada de lado, na mesma posição em que ela cai no chão. Em relação ao livro, Rabelo recomenda a publicação Árvores Exóticas no Brasil (Editora Plantarum), de Harry Lorenzi. E-mail emilsonnativas@hotmail.com.

É difícil beneficiar noz macadâmia

Temos um pé de macadâmia na chácara e constantemente ele tem frutos, mas não sei como aproveitá-los. Existe uma maneira possível e prática para isso?

O beneficiamento não industrial da macadâmia é trabalhoso, sobretudo porque a casca é muito dura, diz o produtor Aleudo Coelho Santana, da Macadâmia Fazendinha, em Jaboticabal (SP). "Primeiro é preciso aguardar a queda dos frutos e colhê-los semanalmente, retirando a casca verde (carpelo) no mesmo dia da colheita. Depois, os frutos secam à sombra, em esteira de sombrite ou no chão, por uma semana." Para quebrar os frutos, explica, há máquinas apropriadas, mas que custam caro e não compensam se a produção for pequena. "Pode-se quebrar os frutos com uma morsa ou colocando um fruto por vez sobre uma superfície dura, imobilizando-o com um pano em forma de garrote (rodilha) e batendo com um martelo. Por fim, a macadâmia é torrada e eventualmente salgada." E-mail: macadamiafazendinha@macadamiafazendinha.com.br. A empresa Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas, de Espírito Santo do Pinhal (SP), tem uma linha de quebradores para noz macadâmia. Site: www.pinhalense.com.br.

Especialista traduz nomes de flores

Peço ajuda para identificar nomes em português e características das flores childing pink; hawkbit; spotted cat"s ear; hawkeed; nipple wort; star of bethlehem.

LIANA.GOTTLIEB@UOL.COM.BR

Segundo o membro da Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord), Luis Kei Takanashi, a childing pink é conhecida como cravinhos siameses (Petrorhagia nanteuilii). Trata-se de um gênero com cerca de 25 espécies originárias da Europa, Ásia e norte da África. É uma herbácea anual, atinge cerca de 60 centímetros de altura e tem folhagem linear, como a relva. "A floração ocorre de maio a julho e as flores são semelhantes a cravos (Dianthus sps.)." A hawkbit (Leontodon taraxacoides) é uma espécie de leontodon nativa da Europa e norte da África, mas pode ser encontrada em outros lugares como erva daninha. "Este é um dente-de-leão, de crescimento ereto e muitas folhas. As florzinhas são amarelas com as pontas dentadas e o fruto é cilíndrico." A spotted cat"s ear é a mesma espécie da hawkbit. Já a hawkeed (Hieracium aurantiacum) é uma planta com flor da família Asteraceae, nativa das regiões central e sul da Europa. "É um crescimento de plantas baixas com raízes fibrosas. A floração do tronco é geralmente com uma ou duas folhas pequenas e o caule e as folhas são cobertos por pelos curtos e rígidos. E todas as partes da planta exalam um suco leitoso." Já a nipple wort (Lapsana communis) cresce até 1,2 metro de altura, com caule peludo e folhas dispostas em espiral e com margem dentada. A star of bethlehem pertence ao gênero Ornithogalum, que compreende plantas perenes, nativas do sul da Europa e da África do Sul, pertencente à família Hyacinthaceae. "Tem o caule fino e conjuntos de estrelas em forma de flores brancas com listras verdes." Site: www.aflord.com.br.

"Praga" não é a

erva-de-passarinho

Acabo de voltar de Angra dos Reis (RJ), onde notei que os coqueiros estão infestados por uma praga: longos filamentos que se agarram ao tronco e que produzem imensa quantidade de pequenas folhas, bem verdes. Uma árvore infestada fica muito bonita. Conheço a praga como erva-de-passarinho. O vegetal parasita mata a árvore hospedeira?

SERGIO PAULA SOUZA CAIUBY SERGIO.CAIUBY@BAKERMCKENZIE.COM

O pesquisador-científico Daniel Andrade de Siqueira Franco, do Instituto Biológico, de São Paulo (SP), diz que a planta da foto não é a erva-de-passarinho e não é parasita. "Esta espécie é semelhante à samambaia, é classificada como pertencente ao reino vegetal, divisão pteridófitas (Pteridophyta), que engloba as plantas vascularizadas não formadoras de sementes, apresentando caules, raízes e folhas, mas não flores." As pteridófitas, diz, também conhecidas como fetos, samambaias ou avencas, na sua maioria são plantas dependentes de condições de umidade e sombreamento. Portanto, a fixação deste grupo vegetal nas regiões de mata onde se formam estes tipos de microambientes é favorecida e estas plantas são ótimas indicadoras do grau de preservação de uma área florestal. É pertencente à família Polypodiaceae, do gênero Polypodium (Polypodium sp.). "No entanto, este gênero possui aproximadamente cem espécies, com alta diversidade nos trópicos. A identificação da espécie pode ser feita consultando-se especialista em botânica, que atue neste gênero." Mais informações, e-mail: franco@biologico.sp.gov.br.