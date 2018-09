Cartas - 11/10/2010

SEGUNDO TURNO

Viagens de Lula

Lula deve estar desesperado para suspender roteiro de viagens internacionais, ainda mais agora, nos estertores do seu mandato, e ficar no Brasil para se dedicar à campanha da sua candidata. Pelo publicado no Estadão, eles vão hoje a Ceilândia, a Teresina na quarta-feira, a Belém, Chapecó, e por aí vai... Ele se licenciou da Presidência? Essas viagens serão feitas com o dinheiro público? Socorro! Não há nenhuma autoridade que segure o "cara"?

DIVA A. ANDRADE MAZBOUH

São Paulo

Agenda presidencial

É um desespero só do presidente Luiz Inácio para eleger sua "fantoche". Por que será? O que se esconde por trás dessa ansiedade? Deixar as obrigações de lado para fazer comício? Aí tem... Nós, brasileiros (todos), precisamos analisar e decidir, porque a coisa lá em Brasília deve estar é muito podre.

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

São Paulo

Campanha eleitoral

Afinal, é crime ou não usar o patrimônio público (ostensivamente) em campanha política, visando a eleger uma candidata que não consegue andar com suas próprias pernas?

ALOISIO PEDRO NOVELLI

Marília

Desrespeito à lei

Quem está em campanha, Lula ou Dilma? Quando o TSE vai tomar uma atitude quanto à campanha explícita do sr. Lula em favor de Dilma? Nunca antes neste país um presidente da República desrespeitou tanto a Lei Eleitoral!

FÁBIO ZATZ

São Paulo

Prioridades

Qual a prioridade do Brasil? Ter governo e presidente focados no trabalho e no planejamento do bem-estar de todos, tanto no presente como para o futuro. Qual a prioridade do sr. Lula da Silva? Não viajar tanto e eleger Dilma. O resto que aguarde a "real" atenção de sua majestade. (Mas que ninguém pense em protelar o pagamento dos impostos. Aí a prioridade é inflexível!) Eis o retrato desse nosso desgoverno!

SILVANO CORRÊA

São Paulo

Hamartia ou húbris?

Recentemente, escrevi para o Fórum dos Leitores sobre que Lula estaria sofrendo: de hamartia de ou húbris. Pelo resultado da eleição, estou certo de que Lula está acometido por um caso agudo de húbris (atitude caracterizada por desmedida autoconfiança - o mesmo que sofriam alguns heróis gregos, que os levava a desafiar as leis divinas; para tais casos a mitologia grega tinha Nêmesis, a deusa da Ética, cuja função era punir a húbris). Naquele comentário, eu achava que o TSE poderia ser a Nêmesis do Lula. Errei, foi a Marina. Alguns analistas políticos dizem que foi o lado verde que levou quase 20 milhões de pessoas a votarem nela. Nada de verde, foi o lado firme que ela mostrou ter. Tudo indica que a população, que todos dizem que não entende nada, está percebendo que só uma Marina, com sua firmeza, é capaz de lidar com a turma do Planalto, em especial da Casa Civil. O mais sensato seria que José Serra renunciasse e deixasse que Nêmesis cuidasse da dupla Dilma-Lula. Mas isso não vai acontecer! Vamos torcer para que o Serra tenha um ataque de humildade e ofereça, por exemplo, a Casa Civil a Marina. Quem sabe, com a expectativa dela efetivamente no poder, seus eleitores se somem aos de Serra.

FELIPE ALBANO

Rio de Janeiro

Lavando as mãos

O leitor sr. Jayme Sarmento Correa (Transferência de votos, 7/10) não acredita que no segundo turno o eleitorado de Marina Silva se sujeite a ser uma versão moderna dos "inocentes úteis" do passado (sic). Concordo. Só espero que ninguém de um eleitorado qualificado como o dela anule o seu voto. Isso seria lavar as mãos, como alguns políticos e membros do STF deste país, na maior caradura e falta de respeito, costumam fazer.

HERMÍNIO SILVA JÚNIOR

São Paulo

GREVE DOS BANCÁRIOS

Escolhendo o candidato

Vendo várias pessoas, muitas delas aposentadas, humildes, desempregadas, que necessitam de seu FGTS ou seguro-desemprego, nas agências bancárias fechadas e sem nenhuma orientação a essas pessoas, venho agradecer ao Sindicato dos Bancários e aos seus funcionários por me ajudarem a escolher o meu candidato para o segundo turno. Obrigado!

MAURICIO DE AZEVEDO MARQUES

São Paulo

Sovietes

A persistência dessa greve, pelos incômodos que acarreta à população, seria um sinal de que a CUT passou a apoiar a candidatura tucana ou mera degustação dos acontecimentos, caso o lema "tudo aos sovietes" predomine...?

CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI

São Paulo

CONTROLE DA MÍDIA

Ministro da Propaganda

Franklin Martins será o ministro da Propaganda e Informação de Dilma. Quer controlar a mídia, pena que o povão não saiba. Sob seu comando a mídia será estatal e só dois jornais circularão, o Pravda Brasiliense e o Granma Brasuca...

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI JR.

Vinhedo

PRIVATIZAÇÕES

Elefantes brancos

Comparando o desempenho da Vale, que vai muito bem, com o da Petrobrás, da qual não se pode dizer o mesmo e, apesar dos amplos investimentos, anda mal das pernas; considerando que antes da privatização das "teles" ficávamos dois anos na fila para conseguir um telefone a peso de ouro e hoje ele sai na hora, pagando só pelo uso; observando os Correios, que tinham um desempenho exemplar e se tornaram fonte de fisiologismo, corrupção e má gestão... as privatizações parecem ter sido um sucesso. Já as estatais tornaram-se elefantes brancos, instrumentos para loteamento de cargos públicos, ninhos de apaniguados incompetentes, ineficientes, improdutivas.

MARIA JOSEFINA V. PINHEIRO

São Paulo

"A China vai declarar guerra à Noruega?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE O PRÊMIO NOBEL DA PAZ

"No Brasil a política imbeciliza o cidadão, só em São Paulo as urnas revelaram mais de

1 milhão de ‘abestados’"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE A ELEIÇÃO DE TIRIRICA

"Entre Lula e Tiririca, fico com este último. É mais engraçado!"

JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELLO / SÃO PAULO, IDEM

TEMA DO DIA

Eleição mostra influência das igrejas

Para vencer, presidenciáveis têm de agradar a oligarquias e líderes pentecostais nas periferias

"Horrenda a intromissão da religião em um campo que não lhe compete. Os candidatos devem advogar um Estado laico"

MIGUEL DOS SANTOS CERQUEIRA

"Sou cristão, possuo religião e sou contra o aborto, mas não acredito que Dilma ou Serra poderão mudar algo a respeito."

CARLOS ALMEIDA

"Para quem se propõe a governar para a maioria dos brasileiros, a situação parece nada fácil."

ARIOVALDO RIBEIRO

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DATAFOLHA

48% a 41%: olha o Serra aí, minha gente...

Marília

__________________________

NÚMEROS ALENTADORES

Esta nova pesquisa Datafolha mostrando que Dilma está com 54% e Serra com 46% dos votos válidos é um alento para os tucanos.

Mesmo sem o possível apoio do PV e da Marina Silva, o tucano cresceu 14 pontos com relação aos 32% do primeiro turno (praticamente absorveu 70% da acreana). E a Dilma, apenas sete pontos.

A três semanas do pleito, se os envolvidos na campanha do Serra tiverem juízo e confirmarem o engajamento prometido, a possibilidade de vitória será iminente em 31 de outubro.

Esta é a grande oportunidade de a oposição evitar a continuidade do PT no poder e renascer das cinzas, por um Brasil melhor...

São Carlos

__________________________

SP e MG = BRASIL

Se Aécio Neves puser os mineiros para votar em Serra e o paulista ganhar de Dilma, ficaremos em dívida com o senador e com Minas Gerais, mas vale o sacrifício, para banir o PT e Lula do poder.

Espírito Santo do Pinhal

__________________________

CAMPANHA ELEITORAL

Lamentável o início da campanha eleitoral de Dilma. Só o fato de dizer que estão fazendo contra ela uma campanha difamatória dá para ver que o que estão preparando (seus marqueteiros, Lula e o PT) são mais mentiras das grossas. Como não pode justificar o injustificável, está dizendo que o adversário está fazendo o que eles é que fazem e sempre fizeram, usar da difamação, das mentiras, e continuar combatendo FHC, que entregou a casa em perfeita ordem para Lula, e este nunca quis reconhecer que FHC é melhor do que ele em todos os sentidos, em tudo. Uma reportagem do Estadão (8/10) mostrou o excelente resultado das privatizações: as estatais que eram uma carga negativa para o erário passaram a trazer dividendos para o Brasil, mas Lula e o PT negam. Quanto mais estatais, maior o cabides de empregos, e é isso que querem. Qual o resultado positivo mesmo do governo Lula? Não vi nenhum. O que eles dizem que fizeram foi implantado por antecessores. O PAC, que inventaram, está empacado. Gastaram muito e gastaram mal. Lula viajou um ano e sete meses, qual o resultado disso? Nada vimos. Agora quer nos impingir Dilma a qualquer custo, para se perpetuarem no poder. Lamentável.

São Paulo

__________________________

"CALÚNIAS"?!

Toda verdade que é comentada e divulgada a respeito das "opiniões", "ideias" e "asneiras" faladas ou anunciadas pela dona Dilma e "cumpanherada" passam a ser calúnias da oposição, por quê? Porque são tantas as mentiras "jogadas" ao ar a cada instante que repercutem mal e tentam desmentir depois de estarem gravadas com som e imagem. Os eleitores começaram a perceber, a ver, ouvir, pensar e entender que o dom Lula e a dona Dilma são bons mesmos de "conversa e falácia" que não "colam" mais. Falam de "propostas" que só ficam no papel, se é que existem. São especialistas em distribuir dinheiro do assistencialismo, que é oficial. Os grandes projetos eleitoreiros, PAC1-2 e Minha Casa, Minha Vida, dos quais quase nada fizeram, mas anunciam que vão priorizar, quando? É conversa mesmo! Estamos atentos ao PNDH-3. Criticam tudo e todos, isso pode? Eles são os únicos "perfeitos" e por isso não aceitam críticas, que chamam de "calúnias"!

São Paulo

__________________________

PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda eleitoral, orientada pelo marqueteiro João Santana, deixa bem claro o que espera a candidata Dilma Roussef, se eleita presidente da República: maioria absoluta na Câmara e no Senado. Poder demais na mão de uma pessoa só.

Monte Santo de Minas (MG)

__________________________

E A ERENICE?

Passado o 1° turno das eleições, a Polícia Federal (PF) deveria inquirir os filhos da ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra. A postergação da investigação, por conta de eleições, já era então ridícula o suficiente. Eis que, chamados a falar na semana seguinte ao pleito, os rebentos da ex-ministra resolveram não responder às perguntas da PF, pois "poderia interferir no resultado do 2° turno". Fosse este um país sério, os "engraçadinhos" estariam sob prisão preventiva e encalacrados com mais uma acusação: a de obstrução de investigação policial e impedidos de, quem sabe, destruir as provas de seus malfeitos. Para coroar a obra, a PF fala, agora, em periciar os computadores usados por dona Erenice. Será que ninguém desconfiou que os HDs daqueles computadores já devem ter ido para o lixo há muito tempo? Por muito menos, vimos um governador de oposição mofar numa cela da Polícia Federal por mais de um mês.

Florianópolis

__________________________

LAMA VERMELHA NO BRASIL

Nunca antes em nossa História o mar de lama vermelha (corrupção) foi tão grande no Brasil. Por muito menos Getúlio se suicidou. Por muito menos Collor for despachado.

No primeiro caso, foi um autojulgamento; no segundo, um julgamento do povo.

Qual o milagre que sustenta a situação atual e a popularidade do chefe do bando? Somente pode ser a generalização da corrupção, da qual atualmente raros políticos se salvam (corporativismo), e a fragilidade da oposição. Será que a oposição se cala por também ter o "rabo preso"? Se assim for, vamo-nos afogar no mar de lama.

Que pena, nós, brasileiros, merecemos algo melhor. Se não podemos limpar a malandragem de um só golpe, vamos fazê-lo aos poucos, começando por repudiar os piores, atuais detentores do poder, antes que se tornem absolutistas.

Botucatu

__________________________

SINTOMÁTICO?

Interessante, os mais votados pelos detentos de São Paulo.

Presidente: Dilma

Governador: Mercadante

Senador: Marta

Muito singular. Alguma conotação?

São Bento do Sapucaí

__________________________

ALIANÇA

Para não perder espaço em Minas nesta eleição do segundo turno, após a derrota dos seus aliados Hélio Costa, Patrus Ananias e Fernando Pimentel, Dilma está apelando para a ajuda do vice José Alencar.

Tem tudo a ver.

É a aliança da abortista com quem renega uma filha verdadeira.

Rio de Janeiro

__________________________

A CONTAMINAÇÃO DO PODER

Ao discutir a retirada do aborto de seu programa, o PT revela como o poder corrompe as convicções filosóficas dos homens. Não se fazem mais heróis como Sócrates, a quem foi dada a oportunidade de reformular suas ideias em troca da vida; como Thomas More, que não se vergou às pressões para homologar o divórcio entre o rei Henrique VIII e Catarina de Aragão e subiu ao patíbulo. A exemplo do Partido Trabalhista britânico, à medida que conquistou o poder o Partido dos Trabalhadores começou a se descaracterizar, contaminado pela corrupção, pelas alianças espúrias com os antigos inimigos e, agora, por meio da renúncia a pontos programáticos.

São Paulo

__________________________

PROPOSTAS DE GOVERNO

Agora que já conhecemos a posição de cada candidato sobre o aborto, que tal cada um começar a mostrar seu plano de governo com relação a saúde, educação, impostos, segurança...?

Bauru

__________________________

ABORTO

O Brasil é um país inusitado. O indivíduo que rouba, mata, sequestra, estupra, etc., etc., tem todo o direito de defesa. Não temos pena de morte e muito menos prisão perpétua. Se o infrator possuir recursos financeiros e bons advogados, dificilmente vai para a cadeia. E se for, sua pena sempre será reduzida. Entretanto, há pessoas que, estranhamente, querem decretar a descriminização do aborto, ou seja, o assassinato legal de uma vida que floresce no ventre de sua mãe, ainda impossibilitado de auto defesa, mas que carrega no seu âmago uma alma e um projeto biológico de vida, através do seu DNA.

São Roque

__________________________

"UM ESTATUTO PARA OS NASCITUROS"

Irretocável o artigo de dom Odilo Scherer (Espaço Aberto, 9/10). Embora escrito por um bispo católico, à margem do inflamado debate político-partidário que polarizou a mídia nestas últimas semanas, acredito que o núcleo da sua mensagem seja válido para qualquer pessoa, independentemente de crença, convicções ou orientação política: "A proibição legal do aborto não visa o castigo, mas a proteção do direito à vida", o primeiro e mais fundamental direito de todo ser humano. O respeito aos direitos da gestante não pode implicar o assassinato do nascituro inocente. A busca de uma solução civilizada, com o objetivo de preservar as legítimas aspirações da mulher, é uma tarefa de todos nós cidadãos e de nossos representantes eleitos pelo voto.

São José dos Campos

__________________________

DOM ODILO

Parabéns ao Estadão pela publicação do espetacular artigo do cardeal dom Odilo P. Scherer, o qual apresenta extrema clareza, objetividade, verdade e bom senso.

Que bom se todos os que ainda têm alguma dúvida quanto ao crime do aborto (bem como todos os deputados e senadores do nosso Brasil, responsáveis pela legislação em questão) pudessem ler e refletir com muita atenção sobre este texto (mesmo desconsiderando qualquer apelo religioso, mas apenas com um pouco de boa vontade e bom senso moral quanto ao valor da vida em qualquer uma de suas etapas).

São Paulo

__________________________

DEVER

Nestes últimos dias acompanho a discussão sobre o aborto e não acho que seja questão religiosa.

Sou contra o aborto por convicção, porém não vi a discussão principal, que é o DEVER das mulheres (a mais prejudicada) de tomarem cuidados para não engravidar, este, sim, um problema sério de saúde pública.

Como diz um famoso apresentador de TV, na hora de fazer ninguém se preocupa e aí o feto, que não tem culpa, é sacrificado.

Não estou excluindo a responsabilidade do homem na concepção.

A questão é de DEVER, e não me venham com cantilenhas de que o povo não sabe, pois sabe, sim, o que acontece com o nosso povo é que todos sabem dos seus direitos, mas esquecem dos seus DEVERES.

São Paulo

__________________________

PT E A IGREJA CATÓLICA

O PT e suas lideranças máximas sempre foram historicamente e publicamente pró-aborto, sendo esta uma de suas bandeiras mais divulgadas e nunca negadas até então.

Só agora, para não perderem o que já está perdido, tanto o PT como Dilma Rousseff, traindo o que sempre acreditaram e pregaram, oportunisticamente, é que estão a contar a mentira de campanha de que não apoiam o aborto.

Apoiam, sim!!

E tanto apoiam que se, por azar, ganharem a eleição, junto com o assassinato planejado da atual Constituição em nome de uma "nova constituinte" - já que possuem a maioria no Congresso, a exemplo do golpe branco ocorrido na Bolívia e na Venezuela efetuado pelo nazi-chavismo contra aquelas democracias -, nova Constituição esta que de modo infalível será à sua imagem e semelhança e, como tal, trará explícitamente a permissão para o aborto livre, asim como a liberação das drogas, unificação das Forças Armadas e das polícias, (mais) abrandamento das leis penais, fim da propriedade privada, confisco de riquezas e expropriação de bens (quero só ver a cara de um certo empresário notadamente do setor supermercadista), isso sem falar na "liberdade" de imprensa e expressão controlada pelo Estado!

E, se assim for, pobre Igreja Católica no Brasil e velha aliada do PT, pois do mesmo modo que tantos outros, terá finalmente vindo a sua hora de conhecer a traição de que é feita a "ética" da "cumpanheirada".

São Carlos

__________________________

BLÁ, BLÁ, BLÁ

Chega de aborto!!Esta discussão ultrapassou as raias do ridículo. Nada se faz a respeito dos 3 mil abortos clandestinos realizados diariamente no Brasil e temos de aguentar todos com esta pose de defensores da vida, esse blá, blá, blá interminável e inútil. A incompetência da autodenominada oposição é tamanha que tem de arrancar todos os votinhos malhando indefinidamente este tema? Não tem nada mais para ser discutido no Brasil?

Pior do que está só ficará perguntando: e o Tiririca, é contra ou a favor do aborto?

Haja paciência!

Serra Negra

__________________________

POVO GADO

Estava muito preocupado, andava cabisbaixo, pensando seriamente em organizar minha vida e mudar para Portugal, onde tenho ainda parentes, ou Miami, onde nos sentimos no Brasil, um Brasil livre, é claro, mas não deixa de ser uma filial do Brasil, e de vários países latinos, onde os cidadãos menos "gado" são obrigados a se refugiar de seus países de origem por total invasão na vida pessoal, até que de repente resolvi escrever, por ter, enfim, visto no Estadão um leitor Ribeirão Preto dizer: "Quem é contra o aborto que não o faça." Achei o máximo, enfim, vida inteligente no Brasil. Eu não sei o que é pior no Brasil atual, que me faz sentir saudades das pessoas dos anos 60, 70 e 80, que eram muito mais "cabeças" liberais, hoje me parecem grupos radicais, e ou você pertence a um tipo "drogados" ou a uma facção evangélica, ou a uma facção católica, ou é contra algo ou a favor, é muito chato. Até a palavra engajado me irrita e o "politicamente correto", então, credo em cruz. Clamo às pessoas que ainda prezam a vida pessoal como a coisa mais importante, juntamente com a liberdade, vamos voltar a debater este tema, ensinar à nova geração que existe vida particular, nós podemos ser diferentes, pelo amor de Deus.

Cotia

__________________________

POSIÇÕES DÚBIAS

O PT, Dilma e Lula estão desesperados ao perceberem que a candidata será derrotada por suas posições dúbias com relação ao aborto e questões ambientais. O PT tem vários compromissos a cumprir junto à agroindústria e grandes empresas que poluem nosso planeta.

São Paulo

__________________________

CONVICÇÕES

Dilma fez parte da luta armada, seus membros eram marxistas, em que um dos dogmas diz que a religião é o ópio do povo, portanto, seus membros devem ser ateus. Dilma tem declarações gravadas em que se posiciona a favor do aborto. Nada contra ser ateu e a favor do aborto, o que não me parece correto é negar suas crenças e convicções apenas se eleger. FHC perdeu uma eleição para a Prefeitura de São Paulo porque se disse ateu num debate, manteve sua convicção e dignidade.

São Paulo

__________________________

VIRA-CASACA

Em todas as campanhas políticas, principalmente para Presidência da República, sempre houve uma âncora. Violência, menores abandonados, acabar com a inflação, etc. No momento, faltando pouco para o segundo turno, só se ouve falar em aborto. Até a Dilma, comunista de carteirinha, virou a casaca e agora é contra o aborto. Ora, bolas! Aborto é crime previsto no nosso Código Penal, salvo raras exceções. Desde a Antiguidade, exceto alguns filósofos gregos, o aborto sempre foi crime. A Santa Madre Igreja, que é continuidade do Império Romano, condena qualquer tipo de aborto, como o Império em diversas ocasiões condenava. Mas, srs. candidatos Serra e Dilma, o que vocês estão discutindo é café pequeno diante da nossa cruel realidade. Em vossos debates ninguém abre a boca para denunciar as clinicas especializadas nesses horrendos crimes. Os remédios para forçar o aborto são vendidos em farmácias de periferia e revendidos no câmbio negro. As madames usam até agulhas de tricô, sem o mínimo de higiene, e outras prevenções. E outras práticas não recomendáveis feitas por criminosos curiosos. Centenas de abortos são realizados diariamente. E a polícia? Ah! Se este país tivesse forças policiais para valer, todos os políticos estariam atrás das grades! E, como somos ainda na maioria cristãos, num país à beira de se diluir no comunismo de tipo cubano, onde o aborto é livre, todo o cuidado é pouco!

São Paulo

__________________________

AS DUAS DILMAS

Prossegue a questão do aborto, agora ocupando espaço no programa eleitoral. E o que o eleitor vê é acentuar-se ainda mais é a saia-justa de Dilma Rousseff sobre a questão. Disse ela em 4 de outubro de 2007: "Tem de haver a descriminalização do aborto. Acho um absurdo que não haja." Hoje a candidata ameniza: "Eu, pessoalmente, sou contra (o aborto)." Na mesma linha, diz-se "a favor da vida". Essas palavras, ditas a dias do 2º turno de uma campanha presidencial, não transmitem segurança alguma aos eleitores católicos e evangélicos. Dilma não é mais nenhuma rapariga em fase de construção de valores morais e éticos; pelo revés, é uma senhora madura, entrada em anos, que não apenas fez declarações pró-aborto como, há meses, assinou o PNDH-3 (documento onde se contempla a sua descriminalização) e é, ademais, militante do PT, partido que "fechou questão" a favor do aborto legal, chegando até a suspender parlamentar, seu filiado, por conflitar com essa orientação - mas jamais puniu Dilma, justamente porque ela se posta em linha com a orientação partidária, sendo, inclusive, a favor de que o aborto seja feito na rede do SUS por motivo de "saúde pública". Logo, ela pode se dizer "a favor da vida" o quanto quiser porque seus pensamentos, palavras e obras apontam em sentido oposto. No dia 31 de outubro caberá ao eleitor cristão escolher em qual dos candidatos votará. Se optar por Dilma, que saiba, antes, das brutais contradições que essa escolha encerra.

São Paulo

__________________________

FAMÍLIA, POLÍTICA, LIBERDADE

Quem pôde acompanhar o que se passou após o Tratado de Helsinki em vários países entregues ao jugo da União Soviética sabe o que foi feito para trocar tradições históricas por submissão abjeta. Trocaram-se os textos dos livros escolares; arquivos foram queimados, destruídos; populações inteiras foram alteradas. Autorização policial para visitar seus parentes na próxima aldeia. Proibição de reuniões; concreto espalhado sobre depósitos de alimentos, matando pela fome.

Primeiro preceito: destruir a ideia de família. Isso se consegue ridicularizando os conceitos de respeito e moral, substituídos por prazeres imediatos para os jovens: sexo sem restrições, drogas, obediência apenas a chefes políticos endeusados.

Os jovens eram instruídos a delatar seus pais por oposição aos novos comportamentos, tachados de antissociais, de obstáculos à liberdade nessa nova versão da felicidade.

Crianças e jovens eram constantemente inquiridos sobre o que escutavam dentro de casa, os adultos habituaram-se a falar em sussurros. Seus filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos eram agentes policiais.

Vi nos corredores do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina em Szeged, segunda cidade mais importante da Hungria, meu país de origem, os avisos comemorativos dos números anualmente crescentes dos abortos. Não era proibido: tornou-se meta a alcançar. As garotas levavam uma calcinha extra na lancheira e entre duas aulas iam à clínica para abortar.

Isso é liberdade ou destruição da mulher, da sociedade? É a forma de escravizar através da ignorância.

São Paulo

__________________________

DESVIO DE FOCO

Cara Dilma, esta sua novíssima e estratégica mudança de opinião sobre o aborto não engana ninguém. Você não diz o que pensa, mas alterna posições, ao sabor do que acha atraente para o eleitorado. No entanto, este assunto passa longe das questões maiores, que precisam ser discutidas e implementadas neste país. Este desvio de foco não é bom para o Brasil. Há quase dois séculos já dizia Lincoln, não é possível enganar (manipular) todos durante todo o tempo.

São Paulo

__________________________

ÀS IGREJAS

Mais uma vez estamos caminhando para o desfecho de mais uma eleição em nosso país e como sempre acontece as difamações correm soltas de ambas as partes concorrentes, em especial no que diz à Presidência. Não que os candidatos em si estejam fazendo isso, mas seus torcedores nessas horas perdem todos os escrúpulos e partem para a ignorância, e esquecem que o que o povo deveria ficar sabendo é quais são as propostas para um caminhar para o desenvolvimento de nosso querido país. Mas o que mais nos entristece nesses momentos é ver instituições com poder de esclarecer o povo, auxiliá-lo a examinar propostas e o que é melhor para ele aderirem a essas práticas de difamações e calúnias. A Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa de seus representantes legais, diáconos, padres e bispos (ainda não vi nenhum cardeal) usarem de seus púlpitos para difamar este ou aquele candidato. Aqui não me refiro somente à Presidência, pois como há Estados em que haverá segundo turno para governador, esses também devem estar sendo citados e difamados. Por que a Igreja, ao invés de se preocupar em arrumar sua casa, tomar conta de seus padres que estão por aí desviando o dinheiro das oferendas para construírem suas fortunas, suas fazendas e banquetes, que estão aliciando nossos jovens, levando-os para seus quartos fétidos, corrompendo-se em favor deste ou daquele candidato para ter benefícios em leis como fazem certas Comunidades de Vida por aí que mais parecem centros de lavagem cerebral (não todas, mas uma aqui, outra acolá), fica se fazendo de surda e cega, permitindo que seus clérigos fiquem por aí, alguns nos meios de comunicação, cometendo o pecado da INJÚRIA? Por favor, igreja(s) procure(m) orientar seus fiéis a discernirem o que é bom para o povo e não utilizem a difamação para conseguirem, ali na frente, vantagens e benefícios em favor da promoção de seus clérigos. Uma hora o povo acorda e abandona seus bancos, e aí queremos ver como vocês vão manter suas regalias, mantidas com o dinheiro de nossas ofertas a DEUS e aos POBRES.

Cruzeiro

__________________________

FIEL DA BALANÇA

Marina Silva será o fiel da balança na eleição do próximo presidente do Brasil. Com os seus quase 20% ela levou a eleição para o segundo turno. Os eleitores evangélicos dificilmente deixarão de votar em Serra, pois seus líderes os influenciaram contra o PT e Dilma em função de temas polêmicos como o aborto. Mas também os esquerdistas que votaram em Marina e outros devido à desilusão com o escândalo envolvendo Erenice Guerra certamente terão dificuldades de votar no direitista Serra. O segundo turno vai nos mostrar com certeza toda uma reviravolta em estratégia política de tucanos e petistas. A partir de agora vai ser importante o caminho que Marina vai seguir. Se ela não vai apoiar ninguém, ou se liberar os votos. Sua história e os acontecimentos recentes levam para a neutralidade da candidata evangélica. Mas não se sabe para onde vai quem votou em Marina.

Bauru

__________________________

RESPEITO E PODER

A candidata Marina Silva saiu das eleições em terceiro lugar com 20 milhões de votos nas urnas e o respeito e a admiração dos outros 170 milhões de brasileiros.

Mostrou serenidade e tranquilidade durante a campanha, numa postura ética e respeitosa. Transmitiu paz. Seu apoio será disputado de uma forma jamais vista no Brasil. No momento, aparenta ter mais poder que os outros candidatos.

Não sei quem vai ganhar as eleições de 2010, mas sei quem vai começar muito bem em 2014.

Isso porque há uma diferença muito grande entre os três principais candidatos (e seus partidos e estruturas) à Presidência no Brasil:

Dilma tem um projeto de poder.

Serra tem um projeto de governo.

Marina tem um projeto de País.

Campinas

__________________________

CARA MARINA

Não existe pesquisa que justifique que neste nosso imenso país uma mulher revolucionária sem ser terrorista, destemida sem ser violenta e comprometida sem ser manipulável pudesse sensibilizar quase 20% dos eleitores do Brasil.

Não existe modelo ou plano de governo que tenha defendido tanto a soberania, a sustentabilidade - e quando se fala do nosso país representa uns 50% do planeta -, a igualdade social, a simplicidade e a forma honesta de viver de nós, brasileiros, como seus planos de governo. Parabéns pela forma digna de cuidar do nosso país.

Não existirá novamente um momento igual a este, no qual milhões de brasileiros terão de decidir entre acreditar na imagem do "não fez nada ainda" chamado Serra ou na mentira do "vou continuar fazendo" chamada Dilma.

O Brasil vive hoje um momento único. É como semear um novo plantio estabelecido em regras decentes, genuínas, vigorosas e honestas ou perpetuar, por mais alguns anos, a máscara da democracia suja e hipócrita.

Somos um país rico e pobre. Precisamos de um governo que reconstrua a base da credibilidade política, que elabore metas de educação dignas da nossa inteligência e nos permita ter saúde e força para lutar pelo nosso país. Nosso atual presidente soube maquiavelicamente cevar os muitos, e menos favorecidos, com todas as bolsas que poderiam ser criadas, no intuito de manter o favorecimento ilícito de poucos indecentes.

A mísera bolsa, seja que nome tenha, é indigna pela capacidade de nosso povo. Precisamos de emprego, sentido de utilidade, prosperidade e estabilidade social e familiar. Não de esmolas de 200 e poucos reais.

Vamos interromper este processo de inanição política como se a "m... política" acontecesse no país ao lado, e não na nossa casa. Vamos esquecer as ideias mentirosas do passado Lula e lembrar que o caminho que ele trilhou foi escrito por FHC. Vamos escolher neste dia 31 de outubro não um mágico que faz milagres e resolve tudo com um simples sopro, mas um homem digno, honesto, comprometido, que já mostrou a que veio e pode multiplicar exponencialmente nosso país e nosso bem-estar. Vamos queimar as bruxas e todos os que dela se compadeçam. Apoie Serra, Marina. Compartilhe seus planos e vamos reconstruir o verdadeiro Brasil. Por mais curta que seja a nossa vida, não vamos passar por ela impunemente.

São Paulo

__________________________

CACARECO?

O que está em jogo para a surpresa Marina é sua carreira. Após mais de 30 anos no PT, enxergou vida própria, ao se livrar do fardo vermelho de sangue, invasões e mensalões. A capa verde destacou-lhe a figura, e isto, não tem preço. Mas pode ter. No caso da recaída rubra, seu fim é imediato, não haverá 2014, muito menos salamaleques da sociedade brasileira. Ficar sobre o muro é o que se lhe impõe, assistir à sua base verde transmutar-se em rubro e anil, cada qual por seu ganho e vantagem.

De figura símbolo da reviravolta, cumpriu seu papel, mesmo que de esguelha. Por não ser candidatura decisiva, sua glória será efêmera, o que vale é o embate entre o petismo ilegal e assacador e a reação da sociedade contra o golpe ditador.

Se conseguir permanecer sobre a mureta, sem queda, terá sobrevida futura. A depender dos rumos, pode até ensaiar maior avanço.

Mas, se facilitar, desaparecerá como o Cacareco, útil no momento certo, inútil na realidade futura.

São Paulo

__________________________

CADA UM EM SEU LUGAR

A bem da verdade, este PV e dona Marina estão é em cima do muro. Só não deve ser esquecido que após as eleições, e vença quem vencer, o PV continuará um partido ainda engatinhando e dona Marina, uma senadora eleita pelo Estado do Acre, e mais nada além disso. O estrelismo dará lugar à realidade, em que cada um deve apenas ocupar seu lugar, e fim.

Avanhandava

__________________________

TERCEIRA VIA?

Apesar da sua vitória expressiva nas eleições (primeiro turno), Marina procura interferir no segundo turno apresentando itens que a coordenação do PV sugeriu. A esta altura, contudo, espera-se que ambos os candidatos, Dilma e Serra, também tenham feito sua lição de casa. Os eleitores do PV poderão, acompanhando o desenrolar dos programas e propostas, fazer a sua opção, como os demais eleitores, pois não devem faltar independência, responsabilidade e soberania da parte de ambos.

Por sua vez, a vitoriosa Marina terá tempo suficiente para provar seus pontos de vista, preparando-se, como deseja, para 2014.

No momento, respeitemos a oportunidade de Dilma e Serra, afinal, foram vencedores.

São Paulo

__________________________

IMBECILIDADE

O PV está se achando o máximo. Acontece que o partido praticamente não existia antes de Marina Silva, seus membros estão pensando que as pessoas votaram no programa. Não votaram, basta ver a quantidade de lixo que se acumula nas ruas de grandes cidades,onde penso que as pessoas sejam mais bem informadas.Votaram em Marina; esta, por sua vez, pensa que os seus 19 e tantos milhões de votos foram de evangélicos. Não. Votou em Marina gente que não vai com a cara de Dilma e Serra, votaram espíritas (conheço pelo menos meia dúzia) e tantas outras pessoas sem ideologia ou fé. Portanto, essa corrida oportunista, hipócrita, atrás do voto evangélico é, estrategicamente, de uma imbecilidade sem tamanho.

São Bernardo do Campo

__________________________

SUSTENTABILIDADE

José Serra pode muito bem apoiar-se num conceito de democracia spinozana: amar o próximo como a si mesmo - isto em Spinoza é o cúmulo da democracia.

SUSTENTABILIDADE!

Não seria o cúmulo de um governo coerente?

A Marina não seria a sustentabilidade do governo democrático de Serra?

São Paulo

__________________________

VOTO FACULTATIVO

Dias atrás, foi revelador Marina Silva se emocionar quando falou do seu passado e do desligamento do PT - Partido da Trambicagem. Trambicagens de que ela se negou a fazer parte, pelo menos nos últimos tempos. O que se pode perceber de tudo isso é que ela certamente vai pender para o apoio a Dilma e a direção do PV, que em nossa cidade se chama Partido do Veropeso, vai fazer "doce" até a sua convenção, e vai se posicionar a favor de quem pagar mais. É com o nariz tampado que novamente vamos votar. Mas temos que fazê-lo. VOTO FACULTATIVO JÁ, para tirar do sistema eleitoral brasileiro essa massa ignara que a cada dia piora o Brasil, e fazer com que candidatos com boa capacidade se encorajem e se apresentem.

Bertioga

__________________________

FISIOLOGISMO

Marina Silva é uma pessoa séria, respeitada, que tem uma bonita trajetória de luta à frente dos movimentos sociais. Por isso mesmo, Marina deve estar arrependida por ter-se filiado ao PV, um partido fisiológico, que faz alianças espúrias "com Deus e o diabo" e que agora negocia seu apoio no segundo turno das eleições em troca de cargos e benesses no próximo governo. O PV brasileiro já mostrou a sua verdadeira face e o seu apetite mesquinho e voraz por cargos e pelo poder.

São Paulo

__________________________

A VOZ DO POVO

Marina, como não conseguimos elegê-la, gostaria (assim como muitos brasileiros) que você apoiasse o Serra nesta campanha. Chega de aparelhamento e apadrinhamento de compadres sem aptidão e sem caráter. Vamos limpar o Brasil. O PT não é mais um partido que combine com o seu caráter integro, o PT tornou-se o paraíso dos oportunistas.

Não nos desiluda participando dessa sujeira. Tenho certeza que sua consciência não a deixará errar. O apoio ao PT denegriria sua imagem e prejudicaria seu futuro político.

Na esperança de ser atendida, fico grata.

Jundiaí

__________________________

E AGORA, SERRA?

Li no jornal que Serra afirmou que não precisava dos votos de Marina para chegar ao segundo turno. Mas de fato precisou. E agora, Serra? Vai reconhecer que se equivocou, que se julgou autossuficiente? E vai implorar os votos de Marina?

Ituverava

__________________________

ASSUMINDO POSIÇÃO

Os bolsistas-família todos já votaram na Dilma e, assim como Marina decidiu o primeiro turno, agora é a vez dos que não foram votar, dos que votaram em branco ou nulo elegerem o Serra.

Bragança Paulista

__________________________

LEMBRETE

Em 2008, devido a divergências e falta de apoio, Marina Silva desligou-se do Ministério do Meio Ambiente e, naquela época, conforme divulgado pela imprensa, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, bem ao seu estilo, fez a seguinte declaração: "É preciso deixar claro que a ex-ministra não representa o projeto do presidente Lula", sem que houvesse qualquer contestação oficial. Hoje, para o segundo turno, a candidata Dilma e o presidente Lula querem o apoio da Marina. Pode?

Vila Velha (ES)

__________________________

ENROLANDO

Marina Silva pede uns dez dias para consultar as bases do PV e decidir a quem apoiar. Conversa fiada! Nesse período haverá pesquisas que indicarão o rumo do eleitorado e será mais fácil decidir. E pensar que ela saiu como que escorraçada do governo Burla pela Dilma. Engraçado é ver a maioria dos que escrevem para este Fórum dos Leitores considerarem Marina quase uma santa. Vamos ser realistas, pessoal!

Garça

__________________________

DISCERNIMENTO

Prezada Marina Silva, espero que tenha lido o editorial do Estadão "A renovação do Congresso" (2/10, A3). Dia 17 próximo o PV estará fazendo convenção nacional para discutir sua postura ante o segundo turno das eleições. Espero que as informações resumidas no editorial sejam amplamente discutidas nessa convenção. Na hipótese de vitória de Dilma, reformas na Constituição poderão ser aprovadas na Câmara mais facilmente do que no Senado. O que me preocupa não é só o passado da candidata do presidente Lula, mas sua postura nestes anos em que esteve invicta na equipe governamental, e que somente nos últimos 12 a 15 meses saiu dos bastidores para a ribalta. Poucos, pouquíssimos eleitores deste país, manchado da cor do sangue, têm consciência do que se passa nas entranhas do Executivo e em boa parte do Legislativo e do Judiciário, induzidos que estão sendo pelo seu cabo eleitoral-mor. Mas considero bobagem falar-lhe do que você, como ministra de Estado, que lutou por suas convicções e esteve batalhando pelo bem do Brasil ao lado da candidata do PT, sabe melhor e muito mais do que eu. Confio plenamente no seu discernimento e nos ideais de autossustentabilidade que um eventual governo Serra saberá reconhecer, tendo o PV como aliado.

São Paulo

__________________________

E O ÍNDIO?

A Marina recolhe, com a causa ambiental, 20 milhões de votos e, por quanto me conste, não foi eleito índio ou índia para o Congresso Nacional. Aliás, somente por chamar-se Índio (da Costa) torna-se uma desvantagem eleitoral e cogita-se uma mudança de pessoa porque atrapalha a vitória eleitoral. Mas todos nós, inclusive a Marina, devemos nos convencer que índio, no seu todo, cuida melhor da preservação do ambiente, de forma melhor que outras forças sociais. E uma dezena de índios (urbanos ou de aldeia) faria um Congresso mais ético e atuante nas definições e soluções dos problemas do País.

A menos que se diga, por eu não ser brasileiro nato, que vivo de utopias.

Duque de Caxias (RJ)

__________________________

MOEDA DE TROCA

Os dois partidos, PSDB e PT, querem o PV, mas, na verdade, lutam pela ex-candidata Marina como se fosse a "salvadora da Pátria". Na verdade, para não perder a eleição estão prometendo o mundo, mudando até suas ideologias. Como sempre, são promessas jogadas ao vento, o povo está cansado de ouvir sempre a mesma coisa sobre saúde, segurança, educação e agora a expressão que a gente nunca ouviu falar tanto, que é meio ambiente. Se a Marina for realmente diferente destes que aí estão, ela não vai concordar em ser moeda de troca, resguardando-se para daqui a quatro anos, deixando assim os seus eleitores escolherem democraticamente a candidata ou o candidato que convém a eles, não o que seria melhor para o PV. O povo brasileiro não merece ser trocado por cargos e pequenas ou grandes vantagens. É imoral.

Hortolândia

__________________________

COMPROMISSO

A candidata derrotada Marina apresentou as propostas do PV "resumidas" em 42 condições para negociar o seu apoio a um dos dois candidatos que concorrerão ao segundo turno das eleições presidenciais. A maioria delas já vem sendo prometida por ambos os candidatos desde o início da campanha deste ano. Se formos acreditar em promessas, a partir da posse do próximo presidente, em 1.º de janeiro de 2011, estaremos vivendo num paraíso. O que Marina tem de avaliar para conceder o seu precioso apoio é qual dos dois candidatos terá condições políticas para se comprometer com tão excelentes propostas. Qual dos dois não é apenas uma fachada para segundas e utópicas intenções de seus enrustidos e aloprados companheiros, qual dos dois já fez alguma coisa concreta por este país além de promessas e inaugurações fictícias e, enfim, qual dos dois tem experiência para avançar e não é uma marionete inventada por um presidente deslumbrado com índices de aprovação comprados.

São Paulo

__________________________

REGRAS DO JOGO

Não será tarefa fácil a conquista dos votos dados a Marina Silva no primeiro turno. Na sua maioria são eleitores esclarecidos e com opinião formada, composta, entre outros, de estudantes, professores, funcionários públicos e aposentados, pessoas que não deixam se influenciar por discursos eleitoreiros em véspera de campanha. Mas conquistar esses eleitores faz parte das regras do jogo democrático.

Pindamonhangaba

__________________________

ORAÇÃO DE ESPERANÇA

Espero que a agressividade do presidente Lula às vésperas da eleição não tenha tirado um só voto de Dilma Rousseff. Espero que ela, ao contrário do que diziam os resultados das pesquisas, nunca tenha tido suficiente número de votos para vencer no primeiro turno. Espero que a grande maioria dos votos em Marina Silva tenha partido de eleitores indecisos entre ela e José Serra.

Resende RJ

__________________________

ORÁCULO DE DELFOS

A senadora Marina Silva não é uma pitonisa e o Partido Verde (PV) não é o oráculo de Delfos. É um despropósito o incensamento de ambos no atual cenário político, como se o destino da Nação brasileira dependesse exclusivamente da manifestação do apoio eleitoral deles.

Eu votei em Marina no primeiro turno e já sei muito bem em quem votarei no segundo turno.

A propósito, parafraseando uma inscrição que existia no citado oráculo grego, vale lembrar a cada um dos votantes no próximo dia 31 o seguinte: "Ó eleitor, conhece-te a ti mesmo (principalmente os teus princípios) e conhecerás o teu candidato."

Belo Horizonte

__________________________

A VERDADEIRA FACE

Num dos debates pré-campanha, Serra perguntou a Marina Silva por que não se posicionou quando estourou o mensalão na vergonhosa compra de deputados. Ela enrolou e não respondeu por que não abandonou o partido no ato das denúncias. Está na hora da Marina mostrar sua verdadeira face, se apoiou ou não as atitudes do PT à época! Se apoiar a Dillma, é porque continua escrava dos dogmas partidários nada democráticos. Se apoiar Serra, terá se libertado da lavagem cerebral que seu ex-partido costuma incutir na mente de seus participantes e eleitores. Sua alma terá luz própria.

São Paulo

__________________________

UM PAÍS MELHOR

Senadora Marina, não queremos que haja simplesmente uma declaração de apoio ou a sua isenção perante os dois candidatos. Lembro-me de uma frase de propaganda que dizia: "Não basta ser pai, tem que participar."

Pois estou aplicando o mesmo exemplo neste caso específico. Seus eleitores acreditaram no seu programa e na "busca de um sonho", como disse a senhora quando deixou o governo e o PT. Por favor, não fique de fora do processo político da maneira que diz que pode

ser. DECLARE-SE, mas isso não basta, tem que participar. Deve haver uma parceria e uma fusão entre os dois programas de governo.

Lembre-se, "nós também temos um sonho" e não podemos prescindir de suas ideias, as quais receberam a aprovação de milhões de eleitores, homens, mulheres e jovens, que querem um país melhor.

Santo André