Cartas - 28/08/2011

Modus operandi

Gostaria de entender as manifestações agressivas dos nossos vizinhos chilenos no novo governo de Sebastián Piñera, afinal, a ex-presidente Michelle Bachelet esteve lá por quatro anos e poucos protestos ocorreram, apenas os dos estudantes. As reivindicações agora exigidas não surgiram de um dia para o outro. Um exemplo são as faculdades pagas. E antes não eram? Agora vemos a CUT deles participando, até com greve geral. Ah, lembrei, Piñera não é socialista como a presidente anterior, então, vamos tumultuar. O modus operandi deles já conhecemos por aqui, principalmente perto de eleições, quando fazer manifestações de rua e promover tumultos sem grandes motivos é o trabalho deles para atrapalhar os adversários. No Chile está claro, as reivindicações são apenas política!

TANIA TAVARES

São Paulo

Ao jovem brasileiro

O Estadão noticiou que o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu, viajou para Santiago a fim de apoiar o movimento estudantil chileno em prol da educação pública no país. Muito bom nos solidarizarmos com reivindicações justas de amigos vizinhos. Porém a questão que se coloca é: por que os jovens brasileiros não se organizam aqui mesmo, no nosso Brasil, por essa causa? O que os impede de organizarem semelhante movimento por um ensino de melhor qualidade e de oportunidade igual para todos? Esse, sim, seria o verdadeiro exercício de democracia! São recorrentes denúncias tanto de falta de vagas em escolas quanto sobre a medíocre qualidade do nosso ensino. Jovem, avante, o nosso futuro está em suas mãos!

M. CECILIA DE ALMEIDA PARASMO

São Paulo

Chapa-branca

Para mim é muito difícil de entender o fato de o sr. Daniel Iliescu ter ido ao Chile para interferir numa greve - e, portanto, na Constituição desse país. Quanto custa tal ingerência ao Brasil? É público e sabido o bônus de R$ 45 milhões dado por Lula à UNE - na realidade, uma ramificação clara do PT, a chamada UNE-petezinho. Pois esses milhões de reais entregues ao presidente da UNE poderiam muito bem reformar dezenas de escolas no Brasil.

ALCYR PEREIRA

Igarapava

EDUCAÇÃO

Falência geral

Na primeira página do Estadão de 26/8 nos vem a notícia, já esperada, de que metade dos alunos de 8 anos de idade não sabe o mínimo desejável. Isso se repete em todas as idades, mostrando a falência da nossa educação em todos os níveis - é por isso que querem acabar com o Exame da OAB... Entre os responsáveis por essa aberração está o ministro da Educação, que o ex-presidente quer empurrar-nos para ser o prefeito de São Paulo, em 2012. Terá a devida resposta nas urnas.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA

São Paulo

Aritmética política

"Estamos produzindo crianças escolarizadas que são analfabetas". E o ministro da Educação ainda quer ser prefeito de São Paulo! Já que 57% dos alunos, aos 8 anos, não têm os conhecimentos necessários de Matemática, os nossos políticos bem que poderiam dedicar o seu tempo ocioso a ensiná-los. Pois são experts em adição de benefícios para si próprios, subtração de recursos públicos, multiplicação de bens particulares e divisão de cargos para familiares e amigos. Vamos ver com quantos caras de pau se faz uma tabuada!

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

Despreparo

A mídia informa que estamos importando mão de obra estrangeira, dada a necessidade de pessoas mais bem preparadas para executar tarefas. E que as crianças de 8 anos não aprendem o mínimo. Também, com cartilhas ensinando 10-7=4 e "nóis pega os peixe", queremos o quê? Com essa obra o MEC vai deixar um rastro de miséria, ignorância e desemprego imenso, com pessoas preparadas tão somente para seguir carreira política, na qual não é preciso ter conhecimento, apenas esperteza. Alguém tem dúvidas?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

São Bernardo do Campo

Socialismo e esperteza

É lamentável descobrir que nossas crianças (o futuro do País) estão despreparadas para o seu próprio futuro, tão próximo. Devemos agradecer aos sindicatos, que preferem ensinar socialismo real a ministrar o mínimo de matérias básicas (Matemática e Português, por exemplo), e ao mito da esperteza - que se materializa na figura de Lulla & Cia. - pelo que estão fazendo pelo País... Pobre Brasil, tão rico e tão pobre ao mesmo tempo!

LINO ANDRÉ VOTTA ALVES

Campinas

‘O QUE SEI DE LULA’

Contraponto

O livro de José Nêumanne Pinto com o título acima poderá ser um contraponto e colaborar para a consciência crítica diante de uma prática implantada em nosso país de verdadeiro culto da personalidade pelas camadas menos favorecidas - sob os ângulos material e educacional - de nossa população, induzidas por discursos massacrantes da linguagem, repletos de metáforas de botequim e comparações futebolísticas, exsurgindo o guia genial, oriundo da fábrica, como o grande salvador da Pátria. Essa maioria do povo brasileiro sempre anseia por um líder e pouco se dá por uma governança racional, moderna e compartilhada entre especialistas no trato da coisa pública.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

São Paulo

Apenas...

Assisti no YouTube a uma entrevista de Nêumanne, de quem sou leitor assíduo, sobre o seu livro O que Sei de Lula. Cumprimento-o pela brilhante e corajosa exposição, na qual, ao final, declara que a obra contém apenas o que pode comprovar sobre "noço guia". Por isso o título do livro omite a palavra "tudo", que o leitor sr. James F. S. Cook (26/8) sugeriu devesse constar. Aliás, esta é (apenas), a meu ver, a parte mais contundente de toda a entrevista.

ANTONIO C. GOMES DA SILVA

São Paulo

"Nossos políticos estão exultantes? Que futuro terão esses brasileiros?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE METADE DOS ALUNOS DE 8 ANOS DE IDADE NÃO APRENDER O MÍNIMO

"Canudo: ao final do curso lullopetista de analfabetização, as crianças recebem o cabresto de futuro eleitor"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

O BRASILEIRO E A CORRUPÇÃO

Muitos se espantam com a docilidade com que o povo brasileiro permite que seu suado dinheiro seja surrupiado por corruptos em todas as esferas. Não adianta se indignar. O brasileiro se contenta com pouco e enquanto as migalhas estiverem caindo das mesas governamentais, todos permanecerão satisfeitos. As coisas mudam quando começam a sentir as perdas diretamente de seus bolsos. A ditadura militar prosperou enquanto manteve o tal "milagre econômico". Quando o milagre acabou, sobrando apenas a inflação, o governo foi devidamente apeado. O mesmo aconteceu com Collor, que buliu com a poupança e com FHC, que permitiu que as crises internacionais barrassem o crescimento. Com certeza dona Dilma será vítima das atuais conjunturas e tornar-se-á responsável por todo o mal que nos atinge. Felizmente, no fim do túnel, o Salvador da Pátria aguarda o povo desvalido que o levará nos braços para um novo mandato e quem sabe, com uma mudança constitucional que lhe permita permanecer ad eternum no poder, como seus ídolos Chávez e Fidel.

Jundiaí

A VOLTA DO QUE NÃO FOI

Como é que o "cara" que prometeu desencarnar da Presidência e que seria o melhor ex-presidente que o Brasil já conheceu, sem dar palpites em assuntos do governo, agora despacha com ministros do atual governo e a cada dia mais se intromete nesses assuntos, desmoralizando a autoridade de Dilma? Palpitou sobre a CPI da corrupção, sobre a faxina ética sobre troca de ministros...

Durou muito pouco a fantasia de ex-presidente que Lula pretendia vestir para se fazer de bom moço.

Rio de Janeiro

SEM VERGONHA

Ao saber que Lula despacha com os ministros do governo, resta a pergunta: Dilma não tem vergonha na cara? É esta a tal "grande conquista da mulher", de que ela tanto fala?

Florianópolis

QUEM MANDA NO PAÍS?

A senhora Dilma ou Lula e seus parceiros como Collor e os Meireles?

São Paulo

ESTÁTUA DE LULA

A ser verdade, era só que faltava para confirmar uma ditadura - um monumento ao ditador vivo, feito com dinheiro do povo, igual a dezenas de ditadores que caíram em desgraça. Assim, noticia-se que Dona Dilma liberou uma verba de R$ 16 milhões para a confecção de uma estátua maior que a do Cristo Redentor para homenagear uma pessoa ainda viva - é antiético, é demagógico e contra a lei - homenagem de logradouro públicos a pessoa viva. Para tal futilidade o governo tem verba, para cobrir toda a corrupção tem verbas abertas e olhos fechados, mas para os aposentados não tem - e a presidente ainda diz que sua preocupação é erradicar a pobreza? Bazófias lulistas.

Petrópolis (RJ)

DEMISSÕES NO MINISTÉRIO

Lula está louco para voltar, pois com ele a bandalheira continuaria.

São Paulo

RESPINGOS

Lula, o grande pensador e falador, está tremendo nas bases, apesar de tantas palestras a R$ 500 mil. O cara superou o Gates? De tanto falar abóboras, podemos sem dúvida dizer em alto e bom som que ele deixou para a competente cumpanheira Dilma a sujeira maldita. Espero que respingue na cara dele, para largar a mão de ser bestial.

Belo Horizonte

ÓDIO

O senhor Luiz Inácio Lulla sempre cultivou ódio, revolta e tem mesmo complexo de vira latas, pois, por vingança juntou-se ao Guido Mantega derrubando o Roger Agnelli da presidência da Vale, a maior empresa privada do Brasil, maior do que a Petrobrás, que eles, Lulla e Mantega, derrubaram do topo, pela ingerência na sua administração. Esses senhores não pensam no Brasil, com o poder acabam fazendo, como antigos policiais do "esquadrão da morte" atiram e matam quem os desafia. O brasileiro deve observar bem esses maus políticos e não os deixarem voltar a cargos de poder.

São Paulo

SAÚDE NA MISÉRIA

O ex-presidente Lula tem orgulho de ter conseguido para o Brasil a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Deveria ter vergonha de como deixou a Saúde (com S maiúsculo). É o PT no governo!

São Paulo

SÓ MUDOU O ESTILO

A democracia brasileira corre sério risco de retroceder, corroída pela corrupção. Dilma não esboçou até agora, sequer uma proposta de combate à corrupção. Foi a imprensa que estabeleceu e deu nome ao modo de agir da atual presidente. O que há de diferente em relação a Lula, por hora é só o estilo. Dilma, também não dá declarações de apoio aos aliados e espera que os acontecimentos se imponham. Falta método, clareza e a iniciativa de ação. O País continua sem ter uma agenda clara de combate à corrupção.

Bauru

O DILEMA DE DILMA

A presidente tem com sua base aliada uma relação de morde e assopra. Tudo por causa da herança maldita que Lula deixou. Até quando vai durar?

Campinas

VASSOURA, DILMA ROUSSEFF!

A presidenta Dilma Rousseff ensaiou uma faxina ética no seu governo, mas parece estar sendo vencida pela sujeira herdada que ela ameaçou varrer. A vassoura presidencial, pelo visto, para decepção do eleitorado brasileiro, já foi encostada. Sendo assim, atualizei um histórico jingle da campanha política do ex-presidente Jânio Quadros, ocorrida em 1960, na esperança de motivar a presidenta Dilma, para que ela deixe de ser claudicante, empunhe a vassoura com firmeza e coloque na lata de lixo da história a corja de corruptos que dilapida os cofres públicos, em detrimento do bem-estar e da dignidade do povo brasileiro. Eis o jingle atualizado: "Varre, varre, varre, varre vassourinha! Varre, varre a bandalheira! Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Dilma é a esperança desse povo abandonado! Dilma é a certeza de um Brasil, moralizado! Alerta, eleitor! Vassoura, Dilma Rousseff! Vamos vencer com a nossa chefe!".

Túllio Marco Soares Carvalho

_______________

EXPURGOS

Não é obrigação da tal Dilma (Rousseff) fazer faxinas. A obrigação dela é fazer expurgos. Expurgos no seu governo. No seu próprio governo, pois, no politburo e na nomenklatura e no comitê central e na companheiradura e associados e no lulismo essa obrigação é do companheiríssimo Lula, mas, o tal Lula não é chegado nem em faxinas e muito menos em... expurgos.

São Paulo

DOR DE COTOVELO À VISTA

A declaração de Cid Gomes (PSB_CE) dizendo que a presidente Dilma está nas mãos do PT e PMDB, revela a dor de cotovelo que ele está sentindo por seu partido não ter a mesma força dos dois partidos que hoje comandam a politicalha desse país. Isso não significa que os partidos menores e aliados sejam éticos e estejam prontos a trabalhar pelo bem o Brasil. O que interessa é encher os próprios bolsos. O governador do Ceará ainda defendeu Sarney por ter usado o helicóptero da PM. Alguém esperava que fosse diferente? Eles são farinha do mesmo saco, praticam as mesmas barbaridades em seus Estados enquanto a população empobrece. O Brasil, um país rico economicamente e paupérrimo politicamente, donde se deduz que a miséria jamais será erradicada.

São Paulo

FHC/DILMA

Quando do primeiro grande escândalo do governo Lula (mensalão), FHC, para o qual sempre nutri o maior respeito, orientou o PSDB a não promover o impeachment do lula, visando preservar as instituições políticas conquistadas à duras penas. Deu no que deu, a cobra cresceu, vociferou veneno durante 8 anos, anestesiando a maioria incauta. Agora repete a dose com Dilma, quer criar nova cobra? Parece que, neste quesito, FHC ainda não aprendeu nada. Não é hora de "preservar" as instituições, já passou da hora de "chacoalhar" a árvore, derrubar os frutos podres, "pagar para ver".

São Paulo

PAZ PARA PROGREDIR

O encontro da presidente Dilma em São Paulo com governadores do Sudeste, no Palácio dos Bandeirantes, mais a presença de FHC e outros ministros mostra que é possível juntar adversários por uma boa causa: a luta contra a pobreza. Trata-se de uma atitude civilizada, que há tanto tempo não se via na cena política brasileira, especialmente quando o governo anterior, de Lula, não só aproveitava esses eventos para se autopromover como para atacar seus adversários políticos como se inimigos fossem. Dilma, os governadores presentes e FHC tiveram então a oportunidade de ouro de mostrar a todos que ser civilizado produz resultados muito melhores para o povo. Parece que estamos, ao que tudo indica, entrando em outro período, desta vez para melhor, em que o espírito conciliador deverá prevalecer. Oxalá! Precisamos de um ambiente de paz e união para progredir e construir um futuro melhor para os brasileiros, além de uma cultura de ética e princípios republicanos.

São Paulo

A MALDIÇÃO DA CASA

Sobre a atual ministra chefe da Casa Civil: foi "demitida" de Itaipú com indenização de R$ 145 mil pelo presidente da estatal, Jorge Samek. Um chefe rigoroso, cidadão consciente, extremamente ético e acima de tudo honesto, como todo petista, não poderia aceitar o pedido de afastamento da subordinada, portanto, resolveu "puni-la" com demissão. Em seguida a moça, desolada, resolveu fazer uma campanha para o Senado gastando R$ 8 mi e usando jatinhos de empresas privadas. Eleita. Após uma rápida passagem pelo Senado e algumas aulas com o experiente tetra presidente José Sarney, estava apta para assumir, com o aval da dona Dilma, o quartel general da corrupção brasileira criado por Luiz Inácio Lula da Silva em parceria com o primeiro inquilino e chefe de quadrilha, José Dirceu.

São Paulo

À ESPERA DA NOSSA BASTILHA

José Sarney, presidente do Senado, usou helicóptero da Polícia Militar (PM) do Maranhão, estado governado pela sua filha Roseana, para passear em ilha particular e diz que não tem que explicar nada para ninguém, apesar de seu passeio ter atrasado o atendimento pela PM, de um homem com traumatismo craniano e clavícula quebrada, porque como presidente do Senado Federal, tem esse direito. Sarney em 2009, nunca teve que explicar as maracutaias dos famosos atos secretos do Senado porque Lula na época lhe deu o diploma de pessoa incomum. Sarney, o incomum, recebe R$ 62 mil de salário mensal, quando o teto salarial do funcionalismo público é de R$ 26,7 mil por mês. Até quando os comuns vão sustentar Sarney e essa corte de incomuns, que continuam assaltando as instituições deste país?

São Paulo

SUPERSALÁRIOS NO SENADO

O Brasil também tem os seus Kadafis. Estão lá no Senado Federal. Sobre os supersalários de senadores e de Sarney, que ultrapassa R$ 62 mil com as aposentadorias que tem lá no Maranhão.

Jaú

UM DIA A CASA CAI

Está correto o povo pagar pelo uso de helicóptero, pela gasolina e pelo tempo de elementos da PM, fora de expediente, em dois fins de semana, só por causa do aperitivo que um certo clã foi tomar no Curupu? Irmãos do Maranhão e do Amapá, lembrem-se: Kadafi ficou 42 anos enchendo o saco, mas sua casa caiu.........

São Paulo

GRANDE NOVIDADE...

Quando eu vi a imagem do ex-presidente Zé Sarney desembarcando do helicóptero da Polícia Militar do Maranhão, tive a falsa impressão de que o Brasil havia finalmente tomado vergonha na cara, e o senador estava sendo conduzido como prisioneiro. Infelizmente, ao tomar conhecimento do teor da matéria, percebi que o Brasil não só estava mais "desavergonhado" do que nunca, como também, pela "enésima" vez, havia sido feito de otário pelo mais antigo "marajá" ainda em atividade. Pior do que o fato do senador ser flagrado "zanzando pra lá e pra cá" em um veículo público, em um "passeiozinho particular", foi a cínica resposta que aquele senhor deu à imprensa, alegando que, como "otoridade da República", estaria "apenasmente" exercitando o seu direito de usar a "coisa pública" como se fosse privada. É claro toda essa maracutaia vai dar em nada, pois Sarney, sabe-se por conta de que poderes detém sobre Lulla e a camarilha petista, está no time daqueles que tudo podem, e tudo fazem, sem "estar nem aí" para o pensa a opinião pública. Afinal, nesse Brasil Tiririca, onde a democracia é feita com eleições nas quais votos são produtos de "vergonhosos escambos", sempre haverá alguma "Amapá da vida", pelo qual ele poderá garantir um novo mandato, seja para si, ou para mais um dos seus "herdeiros".

Recife

LÍDERES

Existem inúmeros tipos de líderes: aqueles que são capazes de comandar a libertação de sua nação numa guerra ,como Charles de Gaulle,aqueles que dão esperança ao seu povo com ações democráticas,como Gorbachev ,ou até aqueles que conseguem estabilizar a economia de um país,como foi FHC. Há também sociopatas como Hitler, Mussolini, Sadam Husseim ,dentre outros que estão em plena ativa ocupando as manchetes internacionais.Porém,temos os de menor expressão,de âmbito regional,comandantes de clãs que,apesar de não causarem genocídios explícitos,provocam danos irreparáveis à sociedade através da corrupção e uso da máquina pública.Seus povos jamais conseguem avançar nos índices sócio-econômicos,apesar de amplo acesso às verbas.Não precisamos dizer quem é o representante mor do Brasil neste quesito.Mas precisamos punir tais personagens para que se interrompa este círculo vicioso que nos impede de avançar como nação...

José Eduardo Zambon Elias

Marília

PIOR NÃO TEM

A miséria, ignorância, corrupção e consequentemente mortes, que José Sarney e seus filhos proporcionaram ao Maranhão, Amapá e ao Brasil, coloca o oligarca no posto do tirano com maior longevidade no poder. Com a inevitável queda de Muamar Kadafi, Sarney não terá concorrente, nem no tempo, nem no número de vítimas, porque, aqui vai continuar a aniquilação de pobres, que acontece há mais de 50 anos.

Espírito Santo do Pinhal

TRISTE REALIDADE

Enquanto tivermos esse povo pobre, sofrido, dependente e ignorante do norte/nordeste estaremos nas mãos do PT e o País não terá solução.

São Paulo

MARANHÃO/AMAPÁ

O Estado deve arcar com o transporte dos parlamentares até suas bases, certo? As bases do sr. Sarney estão no Amapá, certo? Quem paga o "translado" do sr. Sarney até o Maranhão?

São Paulo

MENSAGEM AO CRIADOR

Deus, não que eu deseje, mas por favor dê uma revisada no arquivo dos encarnados para ver se não deram sumiço na ficha do José Sarney, tantos "amigos" já o antecederam que pode muito bem algum deles ter feito mais esse favorzinho para ele, e nós aqui tendo ainda que aguentar essas senilidades......

Matão

SARNEY

Meus caros brasileiros, embora o nome, sou paulista, paulistano e brasileiro. Ao ler o livro 1822, de Laurentino Gomes, deparei-me à página 173 com o que segue: "em uma visita oficial a Abadia de Westminster, em Londres, o maranhense Sir Ney, ops Sarney, aproximou-se da tumba de 1860, e sem que os acompanhantes percebessem, pisou sobre a lápide de Lord Cochrane e sussurou 'corsário'". Corsário por ter saqueado São Luis do Maranhão. O outro Sir Ney, ops Sarney, será que também não saqueou e continuará talvez saqueando este Brasil? Uma análise posterior de sua vida mostrará também quem era Sir Ney, ops Sarney, e será que alguém também irá pisar em sua tumba? Fica aqui a pergunta para a posteridade.

Guarujá

'SIR NEY' E OS HELICÓPTEROS

Aqui embaixo, o Estadão a penar. No céu, Sarney a voar.

São Paulo

NOVO CAPÍTULO DA MORDAÇA

Um novo capítulo da novela Mordaça no Estadão - com subtítulo "Jogo de Empurra com a Barriga" - começou. Nos capítulos anteriores o Juiz Benedito Gonçalves, designado para julgar o recurso impetrado pelo jornal questionando "declaração de incompetência", deixou-o cozinhando em águas mornas de bacalhau, e acho que acabou "esquecendo" de fazer sua lição de casa. Nesta nova fase da novela, este juiz Benedito preferiu auto-depreciar-se declarando-se incompetente para julgar o caso ( se ele pensa assim, quem pode contestá-lo?)... mas será o benedito? Chego à triste conclusão de que não vou gostar do final desta novela, porque o vilão Sarney, temido por todos, talvez pelo muito que sabe de todo mundo, periga levar a melhor, contrariando o costume de que toda novela sempre acaba com um final feliz. Chego a pensar, pelo poder que demonstra ter, que Sarney, mais do presidente do Senado, é ditador do Brasil.

Mara Montezuma Assaf

São Paulo

E TOME CENSURA

Para informar às partes que não existia competência de sua parte para dar continuidade à questão, "filho de Sarney versus Estadão (Operação Boi Barrica da Polícia Federal) um certo juiz demorou 15 meses (quinze meses) para chegar à essa conclusão.Aos diversos casos até agora acontecidos nos mais diversos Ministérios do atual governo, tais fatos foram denominados como sendo casos de corrupção. No caso dessa demora em chegar à essa brilhante conclusão, desse que é um verdadeiro luminar da sapiência jurídica qual, o adjetivo à ser dado? Resposta: ""Não liga não,que são todos um bando de idiotas."" Só pode ser, pois isso sim que é que é corrupção.

Avanhandava

JUSTIÇA DIVINA

Não dá para acreditar que depois de dois anos da censura impetrada por Sarney Filho ao Estadão, o ministro Benedito Gonçalves que deveria julgar o recurso questionando "declaração de incompetência" impetrada pelo jornal, deixou mofar em sua gaveta por apenas "quinze meses", para somente agora descobrir que também não tinha competência para julgar o caso. Mais um a se considerar incompetente? Como podem chegar a ministros pessoas que confundem o público com o privado? Porque está na cara que nesta ação o judicial se confundiu com o pessoal. A batata quente está sendo jogada de mão em mão, por solidariedade ao "todo poderoso chefão" do Senado Federal e enquanto isso a inconstitucionalidade do caso não é resolvida. O que passa pela cabeça do leitor comum é como pode chegar a ministro uma "competência" dessas? No susto ou por mãozinha política? Por essas e outras que é mais fácil nós brasileiros comuns nos pegarmos com a Justiça Divina do que contar com a nossa "injustiça brasileira".

São Paulo

CARRUAGEM LENTA

Pelo andar da carruagem, lenta e derrapante, no julgamento do recurso impetrado pelo Jornal Estadão, pela mordaça que o impôs o filho do Senador Sarney, nos perguntamos: até onde irá o poder do "Imortal" que faz com que os Juízes se desvencilhem de seu mister, como se tivessem medo de ser picados pelos "Marimbondos vermelhos"?

Leila E. Leitão

_______________

SENADO BROGODOENSE

A plenária do senado proporcionou momentos dignos de um ''bar pé de chinelo'' de periferia, quando os senadores Mário Couto (PSDB-PA) e Humberto Costa (PT-PE). Mário Couto atacou com veemência, como sempre faz, o alto grau de corrupção que o país atingiu. Humberto Costa ignora as acusações de corrupção e disse que a oposição quando quer CPI é porque quer aparecer na televisão, desconhecendo que até agora 4 ministérios foram apanhados com a mão na massa e seus titulares demitidos. Afirmou o senador do PSDB que a presidente Dilma teria sugerido a base aliada que ''roubem porque não demitirá ninguém, enquanto a ministra Ideli Salvatti prometeu a liberação de R$1,7 bilhão para os deputados calarem a boca. A economia do país pode até ir muito bem, mas na verdade, a governabilidade jamais foi tão vulnerável, ainda mais quando a presidente Dilma afirma que pretende fazer faxina é na fome. A corrupção, bem, deixa pra lá.

Vassouras (RJ)

VAI CORRER SANGUE

Humberto Costa x Mario Couto. Vem aí o UFC da TV-Senado.

São Paulo

FALTA-LHES ATÉ O SENSO DO RIDÍCULO

O Senador Humberto Costa Líder do PT, em bate boca com o Senador Mario Couto (PSDB) no Senado; assim motivados e altercados pela distribuição de verbas das emendas parlamentares pelo Executivo, "já apelidada de sossega leão", para que ninguém se aventure a assinar a CPI da corrupção; conclamou em dado momento a Mesa Diretora:- "Não, trata-se de um louco, de um débil mental. (Mario Couto) E a quantidade de agressões que são feitas aqui? O Regimento precisa ser atualizado, modernizado, para impedir que todos os dias se repitam aqui as agressões a pessoas, a partidos. Estou apresentando neste momento uma solicitação ao presidente, ao corregedor da Casa". #Senador Humberto Costa, tanto o senhor quanto a sua facção política, precisam entender que no idioma pátrio, e nem mesmo no linguajar mais vulgar possível existem palavras que possam fazer jus e qualificar o que acontece na gestão pública desse país. Apenas a bom termo para lhe exemplificar - "Casa da mãe Joana" poderia lhe dar alguma ideia? V.Exa. é exemplo patente da republiqueta de bananas em que a laia de canalhas transformou o Brasil, e que se for o seu país, também é o meu que dignifico todos os dias, e se sinto vergonha é em dobro, pois não é só por mim como por ti que nem sabes o que é isso. Honradez, e porte-se e aja como um Senador, ou pelo menos finja, e não como um moleque chorão. Nem imagina o que o povo pensa dos ilibados congressistas e até de suas mães que acabam entrando de forma demeritória nessa confusão. Muitas de Exas., os seus pares, não passam da excrecência que o povo comenta. Para exigir respeito há de se respeitar, e se nem a si próprio respeita o que espera da plateia que assiste a este circo de horrores nessa maldita ilha da fantasia que é Brasília. Dúvida? Saia às ruas e se apresente com tal pompa como fez no Senado, e a quem contestá-lo em praça pública aja com tamanha galhardia. Tente e depois corra ou recorra à corregedoria se quiser pelas consequências que advirem. Se não enxerga isso é porque a sua mediocridade já se tornou uma espécie de mantilha característica daqueles que não enxergam um palmo a frente de si e já perderam o senso do ridículo.

São Paulo

REPULSA E INDIGNAÇÃO

Dois fatos que nos causam repulsa e indignação, o primeiro refere-se à censura ao Estadão; e, o segundo refere-se à intromissão de Israel na política brasileira, que já definiu pela aprovação em setembro na ONU, pela criação do estado palestino.

Somente um país expansionista e violador dos direitos humanos, se oporia a tal direito!

Araçatuba

CAÇADA HUMANA

A Líbia chegou ao ponto em que chegou graças a todos os países do mundo que apoiaram o ditador Muamar Kadafi, inclusive o Brasil. Todos foram parceiros econômicos quando era conveniente e agora são ferrenhos defensores da liberdade. Ótimo que seja assim, mas com todos os países que tem o mesmo modelo de governo da antiga Líbia que ainda vai definir o modelo de governo, que pode até ser pior que o da era Kadafi. Agora é a hora de os hipócritas e a "poderosa" ONU tomarem alguma atitude séria em nível mundial, não esquecendo que milhões de seres humanos estão morrendo de fome na África (não estariam se tivessem petróleo, gás natural, riquezas minerais...).

Osasco

DIÁLOGO ENTRE AMIGOS

Será que Kadafi já está estudando o espanhol? ou será o português? Amigos precisam se comunicar com facilidade.

São Paulo

UNINDO-SE AO GRUPO

A justiça brasileira concedeu ao ex-ativista italiano Cesare Battisti parte da documentação que permitirão que ele viva e trabalhe no Brasil. Como no ano que vem haverá eleições, será uma boa opção para o ex- presidente Lula, lançá-lo como candidato do PT.

Jandaia do Sul (PR)

BATTISTI E SUPLICY

O senador Eduardo Suplicy anda muito triste pelo fato de que, agora fora das grades, Battisti nem ao menos telefonou a ele, que lutou pela causa do criminoso e o visitou na prisão inúmeras vezes. Suplicy, acorda...

São Paulo

CACCIOLA EM LIBERDADE

No caso do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, agora em liberdade condicional, sempre é bom lembrar para não liberar o passaporte dele. Na época o ministro Marco Aurélio concedeu o habeas-corpus, porém "esqueceram" de tomar o passaporte do Sr. Cacciola e ele foi curtir "La Bella Italia".

Campinas

MAIS UM EXEMPLO DE IMPUNIDADE

Lamentável a decisão da Justiça do Rio que concedeu a progressão ao regime aberto e a liberdade ao criminoso italiano Salvatore Cacciola, responsável por um rombo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. É impressionante como a Justiça é condescendente e branda com os crimes do colarinho branco e com os réus ricos. Cacciola deveria devolver todo o dinheiro que roubou do povo brasileiro e permanecer preso por longos anos. Trata-se de um ladrão da mais alta periculosidade e os danos causados por ele são da mais alta lesividade, equivalentes ao cometimento de milhares de crimes. Sua libertação prematura é mais um exemplo da impunidade para os ricos e corruptos no Brasil.

São Paulo

PRÓ-MARGINAL

Então? As nossas leis tem ou não viés pró-marginal? Taí um exemplo. O Sr. Salvatore Cacciola fugiu do País, logo era foragido, foi preso em Mônaco e extraditado para o Brasil. Foi para a prisão, cumpriu 1/3 da pena e obteve liberdade conficional. Então o fato de ter fugido não pesa, não significa nada. É como se não tivesse fugido. As indignações da população com estes e outros fatos, só terão fim com a mudança das leis. Se não houver mudança nas leis só haverá indignação, protesto, e só.

Rio de Janeiro

CASSAÇÃO EM CAMPINAS

Considerando que o vice-prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra (PT), que assumiu o cargo de alcaide, estar tão, ou mais envolvido nos escândalos que o próprio Dr. Hélio, cassado, fica a impressão que tudo não passa de pura disputa política, onde o dedo do PT foi decisivo. Se assim for, agora os desvios, além de continuarem, têm endereço único, não havendo necessidade de reparti-lo com ninguém.

São Paulo

SEIS POR MEIA DÚZIA

No Brasil nesta era petista jorra mais corrupção por dia, do que petróleo em mar profundo! E como resultado desta excrescência o Dr. Hélio (PDT) prefeito de Campinas foi cassado! E daí, se quem vai assumir o cargo, o vice Demétrio Vilagra do PT, também foi preso na mega operação policial por desvio de recursos do erário?! Parece que o voto dos eleitores de Campinas na última eleição para prefeito não foram colocadas nas urnas, mas sim num pinico... E o que nos vêm entristecendo nestes últimos oito anos do petismo, é que mais uma vez, quando das denuncias e prisões desta corja, o Lula, Dirceu, Suplicy, e outros da cúpula do PT deram todo apoio a estes corruptos, assim como até hoje agem com seus camaradas, e até aliados! Espero que o povo campineiro se mobilize e exija que o Câmara municipal casse também o Demétrio. Bem diferente do lulismo, certamente a Dilma não irá até Campinas, para carregar o atual prefeito no colo da falta de ética...

São Carlos

ENTRA E SAI

Em Campinas, sai Dr. Hélio, entra Vilagra; sai Vilagra, entra Serafim; sai Serafim, volta Vilagra, e estréia "O Planeta dos Macacos". Tudo a ver?

Ribeirão Preto

AS CÂMARAS CUMPREM SEU DEVER

Da mesma forma que o Ministério Público é órgão da lei, fiscal de sua execução e incumbido de sua aplicação, as Câmaras Municipais devem fiscalizar os atos do Poder Executivo e velar pela aplicação da moralidade pública nos atos do município (Decreto 201). E Campinas deu um belo exemplo ao país, coibindo de vez os atos inconvenientes para o povo, com a cassação do Prefeito. O vice vai para o mesmo caminho. Em Rio Claro, na Câmara Municipal, encontra-se trabalhando uma Comissão Processante, com a finalidade, também, de apurar atos considerados ilegais e praticados pelo Prefeito e pela Vice. O Prefeito é do PMDB e a Vice do PT. Ambos andam e praticam atos de mãos dadas. Assim, o resultado do trabalho da Comissão Processante da edilidade rio-clarense, com a cassação ou não, será muito comentado na imprensa nacional, porque será, também, mais um estímulo para que os dirigentes municipais se comportem com ética e dignidade no exercício de seus cargos.

Rio Claro

BATMAN E ROBIN

O prefeito de Campinas foi cassado por corrupção. Será que quando era "doutor" não fazia o mesmo? Em seu lugar assume o "seu" vice, Demétrio Vilagra (PT), que foi preso no dia 26 de maio por fraudes em contratos públicos. No dia 23 de agosto é empossado como prefeito da cidade de Campinas! Isto é uma afronta com os eleitores e contribuintes campineiros! A dupla dinâmica que eu conhecia era Batman e Robin, que protegia a população! Em Campinas existe a dupla dinâmica (eficaz, ativa, decidida) conhecida por Hélio e Demétrio, ambos vivem a lei de Gerson, ou seja, de vantagens pessoais! Fica a minha pergunta: todo o dinheiro ilícito desviado quando será devolvido?

Sumaré

NOVO PREFEITO?

Não tem nada de novo os rostos são conhecidos. Expulsamos o lobo no galinheiro e colocamos a Raposa, será que ele não vai comer as galinhas? Não?

Campinas

CELSO DANIEL

Como o mundo é pequeno! A doutora Elizabete Sato, delegada que foi escalada para investigar o processo sobre o assassinato do prefeito de Santo André Celso Daniel, é tia de Marcelo Sato, marido da Lurian, que, apenas por coincidência, é filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente: Marcelo Sato, o genro do presidente da República, é sobrinho da delegada Elisabete Sato, Titular do 78º DP, que demorou séculos para concluir que o caso Celso Daniel foi um "crime comum", sem motivação política. Também, apenas por coincidência, Marcelo Sato é dono de uma empresa de assessoria que presta serviços ao Banco de Santa Catarina (BESC) - federalizado - do qual é dirigente Jorge Lorenzetti (churrasqueiro oficial do presidente Lula e um dos petistas envolvidos no escândalo da compra de dossiês). E ainda, por outra incrível coincidência, o marido da senadora Ideli Salvatti (PT) é o presidente do BESC. Acrescentando, a ministra do Planejamento Miriam Belchior do governo Dilma é ex-mulher do ex-prefeito Celso Daniel.

Bragança Paulista

SÓCRATES

Simplesmente ridículo a mídia tentar esconder que Sócrates foi internado por excesso de bebida. Quase todo mundo sempre soube que ele era chegado a um goró. Era, porque de agora em diante tem que parar. Aposto que, a exemplo de qualquer um que bebe, ele seria o primeiro a admitir, sem tentar tapar o Sol com a peneira.

Bragança Paulista

NA MOSCA

Ótima e sugestiva a foto na coluna de Sonia Racy em 25/8: dois cumpanheiros, Dr. Sócrates e Lulla. Só faltaram as costas da camisa com o nome da destilaria patrocinadora do timão.

São José do Rio Preto