O que ocorre nos meus vasos de manjericão? As folhas ficam manchadas como se fossem uma flor. O mesmo ocorre no vaso de hortelã. Como tratar?

O manjericão costuma ser uma planta bastante resistente, segundo o engenheiro agrônomo André May, mas existem variedades que são mais sensíveis, como o manjericão genovês, que tem folhas grandes e aroma pronunciado. "Há uma doença que acomete essa variedade. O fungo ataca o colo da planta e o sistema radicular, reduzindo a capacidade de absorção de água pelas raízes. A planta fica murcha e as folhas caem", explica. "Para ter certeza de que se trata do fungo, verifique se o colo da planta está escurecido ou se as raízes da planta estão pardas e degradadas." Essa variedade precisa também de um solo mais aerado. "O vaso deve acondicionar um bom volume de terra, pois o manjericão tem raízes vigorosas." A planta deve receber sol durante boa parte do dia e é preciso ter cuidado com as regas, pois o manjericão gosta de água, mas não em excesso. Ele diz que há uma variedade de manjericão que é mais resistente. É conhecido como manjericão doce e é encontrado facilmente. "Para se ter uma boa planta, deve-se colocar terra nova no vaso - não é recomendável usar a mesma terra do vaso anterior, pois o fungo fica na terra. Deve-se irrigar com moderação, manter a planta em ambiente ensolarado e, a cada mais ou menos três meses, fazer uma ligeira poda dos ramos." Sobre o hortelã, May diz que o mesmo problema pode estar ocorrendo, pois a planta gosta de terra nova, com bastante matéria orgânica, sol e água, sem excessos. "O vaso deve conter uma saída de água na parte inferior. Para melhorar a drenagem, pode ser colocada uma camada de pedrinhas no fundo do vaso antes de colocar a terra nova e plantar as mudas." E-mail: mayandre@bol.com.br.

Planta é chamada de "pitainha"

Recebi uma muda da flor dama-da-noite. Eu já tinha uma em casa e observei que a nova muda tinha características diferentes, como galhos avermelhados. A planta que recebi também tem flores mais robustas a ainda deu frutos. São frutos comestíveis?

O colecionador de frutas nativas e exótica Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP), informa que a espécie de dama-da-noite da foto, também chamada de pitainha, é do gênero Epiphyllum. "A espécie mais comum que ocorre em todo o Brasil é a Epiphyllum phyllanthus, ou pitainha, cuja origem são as matas ciliares de rios. "As flores se abrem à noite, têm forma de um tubo longo, de até 15 centímetros. Os frutos são consumidos in natura ou no preparo de sucos ou geleias", diz Muniz. Mais informações sobre a planta no link http://frutasraras.sites.uol.com.br/epiphyllum.htm.

Onde achar limão "pele-de-moça"

Na minha infância (década de 40) em Rio Claro (SP) existia um limão chamado pele-de-moça, que nunca mais vi. Gostaria de indicação de como encontrar muda ou fruto. Era amarelado, casca fina, ovalado e tinha um perfume agradável, que nunca senti em outro limão.

"Existe no Banco Ativo de Germoplasma de Citros do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico, pelo menos um acesso do material citado. Caso não haja erro ou divergência de sinonímia, o que é muito comum no linguajar regional, estamos falando de uma laranja e não de um limão", esclarece o pesquisador José Dagoberto De Negri, do IAC. "Mas desconhecemos quem plante essa variedade e não vemos como conseguir comprar frutas." Segundo ele, o sistema de produção de mudas estadual e federal requer que qualquer material a ser propagado seja isento de doenças, além de provir de planta matriz estabelecida em ambiente protegido (estufa). "Como nossas plantas estão a céu aberto, é proibida a retirada de borbulhas ou gemas delas para fazer as mudas." Centro de Citros/IAC, tel. (0--19) 3546-1399.

