Cartas roubadas durante Segunda Guerra são entregues 70 anos depois

Cartas escritas por soldados nazistas durante a ocupação da ilha de Jersey na Segunda Guerra Mundial foram finalmente entregues, 70 anos depois.

As cartas foram roubadas por um grupo de adolescentes que morava na ilha do Canal da Mancha e invadiu um posto dos correios alemão, em um ato de resistência contra a ocupação.

Foram anos de ocupação e a população da ilha fazia de tudo para prejudicar ou apenas irritar os alemães.

Pouco antes do Natal de 1941, o grupo roubou o carregamento de cartas e cartões de Natal em uma operação de alto risco.

As cartas acabaram no arquivo de Jersey, e os especialistas tentaram encontrar as famílias que nunca receberam estas cartas.

Depois de semanas de trabalho de detetive em Jersey e na Alemanha, os endereços começaram a surgir.

