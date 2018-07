Carteiro é preso em Fortaleza por desvio de cartões

Durante busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua calça oito cartões de créditos nominais de diversas bandeiras, os quais foram retirados das cartas registradas que deveriam ser entregues. No interrogatório, o preso afirmou que os cartões seriam entregues a um homem que pagaria por eles. O preso foi indiciado por crime de peculato, cuja pena varia de 2 a 12 anos, e encontra-se sob custódia na carceragem da Polícia Federal (PF) no Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.