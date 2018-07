Carteiros de SP decidem voltar ao trabalho O sindicato dos funcionários dos Correios na cidade de São Paulo, o maior da categoria no Brasil, com 19 mil filiados, decidiu ontem terminar a greve, que começou na quarta-feira da semana passada. A expectativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é de que a saída do sindicato paulistano da greve influencie outros sindicatos a também encerrarem o movimento.