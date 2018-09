Carteiros encontram fêmur em encomenda no RS Funcionários dos Correios detectaram a presença de um pedaço de fêmur provavelmente humano dentro de uma caixa que trafegava de Estação, município do norte do Rio Grande do Sul, para Clevelândia, no sudoeste do Paraná. O osso foi descoberto quando a encomenda passava pelo raio X do centro de triagem de Passo Fundo, nesta segunda-feira. Chamada ao local, a Polícia Civil constatou que o fêmur ainda estava parcialmente envolvido por músculos e nervos em avançado estado de decomposição, apreendeu a peça para análise e passou a investigar o caso.