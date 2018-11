Carteiros são presos por desviar cartões de crédito Em vez de devolver aos Correios os cartões de créditos e bancários de correntistas cujos endereços foram alterados, cinco carteiros desviavam e vendiam o material para estelionatários. Os funcionários e o parceiro Marcos Souza Silva, de 37 anos, foram presos e autuados em flagrante. Outros seis integrantes do bando foram identificados e indiciados em inquérito. A quadrilha causou prejuízo de R$ 5 milhões às instituições financeiras. A equipe do delegado Luiz Augusto Storni, da Unidade de Inteligência Policial (UIP) do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), descobriu o golpe ao investigar um estelionatário.