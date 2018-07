Cartilha com orientações revoltou religiosos A reação diante de uma cartilha feita pelo Ministério da Saúde com instruções para uso de um medicamento em casos de aborto legal dá a dimensão do controle que grupos religiosos exercem sobre as ações do governo. Lançado no fim de 2012, o manual, dirigido a médicos, orienta sobre o uso do misoprostol (comercializado como citotec) - indicado para o tratamento de úlcera, tem a venda controlada porque também é utilizado para provocar aborto.