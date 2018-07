Cartilha dá dicas para quem sai do Brasil a trabalho

Os alvos mais diretos são jovens modelos e jogadores de futebol, mas também professores de danças típicas, capoeiristas e até churrasqueiros, atraídos por promessas de trabalhos e bons ganhos. Cada vez mais, as embaixadas e consulados no exterior recebem brasileiros em situações desesperadoras. "Nos últimos três anos nós temos o registro de pouco mais de 100 casos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Muitos não procuram a embaixada. Tentam arrumar soluções com a família ou amigos", explica a diretora do Departamento de Políticas Consulares e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, Luiz Lopes da Silva.

A maior parte dos casos acontece na Ásia, especialmente para modelos, e no Oriente Médio, para jogadores de futebol. Casos recentes foram registrados na Armênia, na China, em Cingapura, na Coreia do Sul, nas Filipinas, na Grécia, na Índia, na Indonésia, no Irã, na Malásia, na Tailândia e na Turquia.