Cartilha na internet mostra como evitar spray de pimenta O movimento Passe Livre esperava confronto na manifestação desta quinta-feira, em São Paulo. Em sua página no Facebook, eles compartilharam na madrugada desta quinta-feira uma cartilha de como se defender de armas menos letais usadas pela polícia. O material, originalmente postado na rede social pelo movimento Acampa / Ocupa Sampa, mostra, entre outras coisas, como misturar uma solução com água e xampu para diminuir os efeitos do spray de pimenta e o melhor jeito de se fazer uma máscara contra de gás lacrimogêneo com uma garrafa plástica de refrigerante. Na introdução do documento de 55 páginas, os autores dizem que o documento "não foi feito por nenhum coletivo burguês-estudantil e sim por anarquistas insurrecionários". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.