Cartilha para evitar casos de pedofilia é positiva, diz dom Cláudio Hummes

BRASÍLIA - O prefeito para a Congregação do Clero, dom Cláudio Hummes, disse que é positiva a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de redigir uma cartilha para combater a prática de abusos sexuais contra menores em dioceses brasileiras. A confecção do livreto está sendo discutido na 48ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília.

Veja também:

Igreja é quem mais combatente pedofilia, diz Hummes

Padre prefeito pode perder cargo na Igreja por pedofilia no Piauí

Francesa finge ser o filho na internet e ajuda a prender pedófilo

"Isso ajudaria todos os bispos a terem um procedimento idêntico, como já vem sendo feito em outros países. Creio que fazer esse roteiro é positivo e é um sinal de que a Igreja Católica está discutindo o assunto", disse dom Cláudio nesta quarta-feira, 12, ao deixar a sede provisória do governo federal, em Brasília, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao ser perguntado se o Vaticano teria demorado a reconhecer a existência do problema entre os religiosos, dom Cláudio defendeu a Igreja Católica, argumentando que ela é, hoje, a instituição que tem combatido com maior rigor a pedofilia entre seus membros.

Ao mencionar que a pedofilia é um crime grave e intolerável, dom Cláudio lembrou que o Papa Bento XVI já repetiu não haver lugar na Igreja para pedófilos, que, quando provadas as acusações, tem que se retirar do ministério e enfrentar os tribunais comuns.

Sem fornecer mais detalhes, dom Hummes afirmou ainda ter conversado com Lula sobre a revisão do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos e sobre a ida do presidente ao Irã, país do Oriente Médio a que Lula chega neste sábado.