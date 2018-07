Cartilhas da rede municipal do Rio trazem erros Cartilha distribuída pela Secretaria Municipal de Educação ensina informações erradas a respeito das capitais de Estados do Nordeste. De acordo com o material, Belém seria capital de Pernambuco, em vez de Recife; e Manaus, da Paraíba, cuja capital é João Pessoa. Este Estado também foi identificado com a sigla errada - PA, em vez de PB. As falhas foram cometidas num exercício de matemática, no Caderno Pedagógico do 5º ano.