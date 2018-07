Cartões de memória são roubados de fábrica em SP Numa ação considerada bastante audaciosa pela polícia, bandidos fortemente armados roubaram cerca de 120 mil cartões de memória - de 2 e 4 gigabytes - da fábrica da LG Eletronics, localizada em Taubaté (SP). Esta é a terceira vez que a empresa é roubada, sendo duas somente neste ano. O fato ocorreu por volta das 5 horas de domingo, 30, quando os ladrões cortaram uma tela e entraram no prédio, dominando e deixando amordaçados e amarrados quatro seguranças do sexo masculino e três do sexo feminino.