Cartões do Enem são entregues com endereço errado

O documento enviado aos candidatos pelo correio indicava que deveriam fazer a prova no câmpus da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), no número 296 da Avenida Pasteur, na Urca, zona sul da capital fluminense - onde funcionam a reitoria e os cursos de nutrição e enfermagem. O único prédio da instituição que receberá o exame, no entanto, será o edifício 436, que abriga as faculdades de Música, Artes Cênicas e Letras.

A distância entre os dois prédios é de apenas 160 metros. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, informou que um fiscal estará no prédio do número 296 nos dias de prova para orientar os candidatos a procurar o local correto.

O Ministério Público Federal recomendou que o Inep divulgue amplamente o endereço correto do local de prova antes da aplicação do Enem e pediu que o órgão tome medidas para orientar os candidatos no dia do exame. Segundo o Inep, o erro de digitação do endereço foi constatado por seus funcionários, que tomaram a iniciativa de entrar em contato com os estudantes inscritos. Um dos coordenadores do Enem visitou o prédio e constatou que o edifício 296 não era adequado para receber os candidatos do exame. Os telefonemas aos 1.120 inscritos foram feitos por funcionários da Cesgranrio, integrante do consórcio realizador da prova.

O cartão de confirmação entregue pelo correio ao estudante Bill Junior, de 18 anos, tinha o endereço errado do local de prova. Na semana passada, ele recebeu o telefonema da Cesgranrio para corrigir a informação. "Não é um erro que pode ser percebido facilmente, então só percebi a falha quando me telefonaram", contou o candidato. "Se conseguirem entrar em contato com todos os inscritos, não deve haver problema". De acordo com a UniRio, o Enem nunca foi realizado no prédio 296, pois o espaço não é adequado para a aplicação de provas. Entre 2005 e 2008, o edifício 436 foi usado pelo exame.