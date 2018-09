Cartório não pode identificar causa da morte O único hospital de Várzea da Roça fechou as portas há pouco mais de um ano e meio, logo depois da eleição do novo prefeito do município. O completo abandono do hospital motivou uma ação do Ministério Público da Bahia contra o antigo prefeito, que suspendera não apenas a assistência médica, como o transporte escolar e o recolhimento de lixo na cidade.