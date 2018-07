Carvalho defende convênio que trouxe médicos cubanos O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que as questões referentes ao pagamento de médicos cubanos que venham ao Brasil através do programa do governo federal Mais Médicos "não são problemas do governo brasileiro". "Se o médico aceitou vir para cá nessas condições, é uma relação do cidadão cubano com o seu governo", afirmou. O convênio, ressaltou, foi estabelecido entre os dois governos com intermediação da Organização Pan-americana da Saúde (Opas).